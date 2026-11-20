El técnico argentino también se refirió al fallo de la FPV por alinear cuatro extranjeras en campo. Créditos: Mate Galáctico.

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El jueves 19 de noviembre, la Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer su respuesta a la apelación de Regatas Lima contra el fallo favorable a Alianza Lima, luego de que el equipo alineara a cuatro extranjeras de manera simultánea. La resolución se mantuvo y las ‘blanquiazules’ conservaron los tres puntos del último clásico.

El entrenador Horacio Bastit se refirió al reclamo de Alianza en una reciente entrevista con el programa Mate Galáctico. “Sé que en algún momento la Federación había fallado a favor de Alianza. Me parece completamente fuera de lugar”, afirmó al inicio.

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Bastit profundizó en su posición y apeló a lo establecido en el reglamento internacional. “Yo hice cualquier cantidad de consultas. Alianza presentó una cuestión de imágenes de la cancha, del momento en que la jugadora pisa la cancha. Lo que yo determino y observo de la situación es que, primero, nosotros hicimos una sustitución. Según el reglamento de la Federación Internacional, con la pelota parada, las sustituciones múltiples se consideran una sola acción”, sostuvo.

Horacio Bastit, DT de Regatas, criticó el reclamo de Alianza Lima por puntos en Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Su análisis con imágenes

En el mismo espacio digital, Horacio Bastit analizó las imágenes del momento en el que se produjo la modificación cuestionada: Kayla Kenyatte ingresó por Rosita Díaz, en lugar de que la norteamericana reemplazara a Julieta Sández.

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“Yujhamy Mosquera tenía que entrar por Díaz y el árbitro hace entrar a la jugadora que estaba atrás, a Kayla”, explicó el entrenador argentino.

Bastit sostuvo que el orden de los cambios era correcto: Mosquera debía ingresar por Díaz y Kenyatte por Sández. “Entonces, tiene que salir la jugadora que iba al saque y tiene que entrar la jugadora por la cual se hace el cambio. Se está cerrando un cambio. Pero ingresó la extranjera y, en ese momento, pisaron cuatro extranjeras la cancha”, afirmó.

Horacio Bastit analizó el momento del doble cambio que derivó en el incumplimiento de la regla por parte de Regatas Lima.

Su crítica a Alianza Lima y el fallo a su favor

Horacio Bastit, además, cuestionó el reclamo de Alianza Lima. “Para mí es ridículo que se pidan los puntos por esa acción, con la pelota parada. No hay juego, no hay una acción de juego. Obviamente, leí las bases y no aclaran nada”, afirmó.

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En esa misma línea, el técnico de Regatas Lima señaló vacíos en el reglamento de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. “Dicen: ‘No pueden jugar con cuatro extranjeras en campo’. Pero nosotros no tuvimos ninguna acción de juego con cuatro extranjeras: eran las jugadoras cambiándose. La Federación Internacional es clarísima: en el caso de las sustituciones, sean simples o múltiples —porque se pueden hacer dos o tres cambios—, se considera una acción”, sostuvo.

Por ese motivo, Bastit pidió que se mantenga el resultado obtenido en cancha. “Tiene que mantenerse el resultado del partido. El partido terminó 3-2 y se tiene que mantener ese resultado. Es algo obvio”, concluyó.

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Resolución de la FPV sobre el caso de Alianza Lima vs Regatas Lima

Así quedó la tabla de posiciones tras el fallo

Universidad San Martín: 15 puntos (15 sets a favor y 2 en contra) Alianza Lima: 14 puntos (16 sets a favor y 7 en contra)* Universitario de Deportes: 10 puntos (13 sets a favor y 9 en contra) Atlético Atenea: 10 puntos (12 sets a favor y 7 en contra) Regatas Lima: 9 puntos (10 sets a favor y 6 en contra) Deportivo Soan: 9 puntos (10 sets a favor y 8 en contra) Olva Latino: 6 puntos (7 sets a favor y 9 en contra) Rebaza Acosta: 6 puntos (8 sets a favor y 11 en contra) Circolo Sportivo Italiano: 5 puntos (7 sets a favor y 11 en contra) Deportivo Géminis: 4 puntos (6 sets a favor y 13 en contra) Deportivo Wanka: 3 puntos (4 sets a favor y 12 en contra) Perú Sub 19: 0 puntos (0 sets a favor y 15 en contra)