El programa Amor y Fuego emite una entrevista con la cantante Naldy Saldaña en la vía pública luego de que el Ministerio Público solicitara nueve meses de prisión preventiva contra César Sánchez. La medida judicial responde a una denuncia por presunto acoso sexual y tocamientos indebidos interpuesta por la artista.

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Naldy Saldaña se pronunció luego de que la Fiscalía solicitara nueve meses de prisión preventiva contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de ‘La Bella Luz’, en el marco de la investigación por los presuntos tocamientos indebidos y actos de connotación sexual que denunció la cantante.

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, la artista afirmó que el pedido fiscal representa un avance, aunque consideró que todavía no es suficiente para alcanzar la justicia que espera. Saldaña evitó ofrecer detalles sobre el expediente, pues indicó que sus abogados se encargan del proceso.

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La intérprete señaló que la denuncia continúa afectándola emocionalmente, por lo que busca refugiarse en la música y en el respaldo de su familia y el público. Según explicó, sus proyectos musicales se han convertido en una forma de continuar adelante mientras las autoridades evalúan el caso.

“Bueno, sí, en realidad es un tema bastante delicado que ahora lo estamos manejando con mis abogados. Es un tema que me sigue afectando, porque estoy tratando de neutralizar con mi música, que es lo que estoy presentando ahora, tratando de tener junto a mi familia y al público, que es lo que he tratado de utilizar para salir adelante”, manifestó.

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La cantante remarcó que su principal pedido desde que hizo pública la denuncia ha sido que el caso sea investigado y que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes. “Solamente lo único que siempre menciono y que busco es justicia, que es lo que estoy haciendo y luchando con todo para poder lograr nuestro objetivo, que es la justicia por todo lo que tuve que pasar”, agregó.

Naldy Saldaña tras pedido de Fiscalía de nueve meses de prisión preventiva a César Sánchez. Amor y Fuego.

Naldy Saldaña considera que el pedido es un primer paso

Al ser consultada sobre el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva, Naldy Saldaña sostuvo que la medida solicitada por el Ministerio Público puede representar un inicio dentro del proceso, aunque expresó que su expectativa de justicia va más allá de ese plazo.

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“Yo creo que por algo podemos iniciar, aunque considero que no es lo suficiente, pero por algo se inicia”, afirmó la cantante.

Sus palabras se conocen mientras el Poder Judicial debe evaluar el requerimiento presentado por la Fiscalía y definir si corresponde imponer la medida contra César Sánchez Chavesta.

La artista aclaró que todavía no siente tranquilidad, pues considera que el proceso no ha llegado a una resolución. Sin embargo, señaló que mantiene su confianza en las autoridades y en que el caso pueda avanzar de acuerdo con las diligencias realizadas.

“Tranquilidad aún no. No tengo tranquilidad porque sé que aún no se ha hecho justicia como quisiera y como se debería. Pero estoy confiando mucho en las autoridades y también confiando mucho en Dios, que él es el que se va a encargar de que todo salga bien”, expresó.

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Naldy aprovechó la entrevista para dirigirse a mujeres que atraviesan situaciones de violencia o abuso. La intérprete sostuvo que espera que su caso contribuya a que otras personas no permanezcan en silencio por temor, por dudas sobre los procesos o por la demora que puedan enfrentar las investigaciones.

“Si esto sirve para dar un ejemplo a muchas mujeres que muchas veces se quedan calladas por temor a que no se hace justicia o porque mucho demora, yo estoy muy agradecida por eso”, comentó.

La cantante también pidió que las personas que enfrenten casos similares encuentren la fuerza para continuar con sus vidas y buscar apoyo. “No callar, sobre todo, y que esto lo tomen como un impulso para que ellas también lo hagan”, enfatizó ante las cámaras del programa.

Naldy Saldaña tras pedido de Fiscalía de nueve meses de prisión preventiva a César Sánchez. Amor y Fuego.

Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva

El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva contra César Sánchez Chavesta, quien es investigado por los presuntos hechos denunciados por Naldy Saldaña. El requerimiento será evaluado por un juez, que deberá determinar si corresponde que el investigado permanezca privado de su libertad mientras continúan las diligencias.

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La denuncia se hizo pública en junio, cuando la cantante señaló a quien era su superior dentro de La Bella Luz por presuntos tocamientos indebidos y actos de connotación sexual sin su consentimiento durante actividades laborales. Las autoridades de San Juan de Lurigancho realizaron diligencias para recoger testimonios y revisar elementos vinculados con el caso.

Carlos Trejo, abogado de César Sánchez Chavesta, confirmó que su defendido fue notificado sobre el requerimiento fiscal. “Hemos sido notificados sobre ese requerimiento que ha sido presentado con fecha cuatro de septiembre”, indicó en declaraciones a Arriba mi gente.

La defensa del exdirector musical de La Bella Luz confirmó que el Ministerio Público solicita nueve meses de prisión preventiva. También cuestionó la denuncia y aseguró que tomarán acciones legales cuando concluya el proceso. Latina/ Arriba Mi Gente.

El letrado también precisó el plazo solicitado por el Ministerio Público. “Nueve meses es el pedido de prisión preventiva”, afirmó. Trejo sostuvo que su patrocinado reconoce una conducta de la que se siente culpable, pero negó que haya cometido un delito.

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“Mi patrocinado me refiere de que él se dejó llevar por actos que ya habían venido suscitando con la señorita. Que se siente culpable, sí, culpable, porque él es una persona que tiene su esposa, tiene sus hijos. Lo que me manifiesta mi patrocinado es que ellos tenían una relación clandestina, pero que él haya cometido el delito, no”, declaró el abogado.

La defensa de Sánchez Chavesta también indicó que presentará su posición ante las autoridades durante el proceso. El exdirector musical ya tenía impedimento de salida del país en el marco de la investigación y ahora enfrenta el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía.

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Mientras el Poder Judicial define la medida, Naldy Saldaña continúa enfocada en sus actividades musicales. La artista reiteró que seguirá buscando justicia y que espera que su testimonio ayude a otras mujeres a denunciar situaciones de violencia.

César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, estaría a punto de ingresar a prisión por haber violentado a Naldy Saldaña. Captura: Arriba Mi Gente.