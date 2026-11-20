Así quedaron las semifinales de las ATP World Tour Finals 2026: programación y dónde ver partidos en Perú. Crédito: Difusión.

Guardar

Ya se conocen los cuatro semifinalistas de las ATP World Tour Finals 2026, el último torneo de la temporada y uno de los más exigentes del calendario. Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Alexander Zverev y Daniil Medvedev superaron la fase de grupos y competirán este sábado 21 de noviembre por los dos cupos a la final en Turín. El campeón invicto del certamen sumará 1.500 puntos ATP.

Carlos Alcaraz vs Ben Shelton

Carlos Alcaraz y Ben Shelton abrirán la jornada de semifinales en el Inalpi Arena. El español llega como líder invicto del grupo Ivan Lendl, mientras que el estadounidense avanzó como segundo del grupo John McEnroe, tras una fase de grupos que incluyó dos victorias y una caída.

PUBLICIDAD

El historial favorece al murciano por 4-1, aunque el balance de esta temporada presenta un triunfo para cada uno. Shelton se impuso en los cuartos de final del US Open, en un encuentro de cinco sets que se extendió hasta el desempate del parcial definitivo. Después, Alcaraz se tomó revancha en la final del Masters 1000 de París.

El europeo venció al estadounidense en París por 7-6(5) y 7-5, un resultado que equilibró los antecedentes de 2026. Antes de esos dos choques, Alcaraz había ganado los duelos disputados en la Laver Cup 2024 y Roland Garros 2025. La semifinal pondrá frente a frente a dos tenistas que llegan con trayectorias diferentes en Turín y causa expectativa por la presencia de Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Alcaraz, en el box de Shelton.

PUBLICIDAD

Día: sábado 21 de noviembre

Hora: 08:30 horas de Perú

Dónde ver: ESPN 2 y Disney+ Plan Premium

El estadounidense Ben Shelton felicita al campeón, el español Carlos Alcaraz tras la final del Masters 1000 de París. Crédito: EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Alexander Zverev vs Daniil Medvedev

Alexander Zverev afrontará el segundo cruce de semifinales como número uno del mundo y único jugador que completó la ronda inicial sin perder un set en su grupo. Daniil Medvedev, en cambio, selló su clasificación en la última jornada tras derrotar al estadounidense Frances Tiafoe por 6-3 y 6-4.

El cara a cara entre ambos registra 22 partidos y favorece al ruso, con 14 triunfos contra ocho del alemán. No obstante, esta será la primera ocasión en la que se enfrenten durante 2026. Su duelo también reúne a dos campeones previos de las ATP Finals: Medvedev levantó el trofeo en 2020, mientras que Zverev lo hizo en 2018 y 2021.

PUBLICIDAD

El alemán buscará alcanzar una nueva definición con el impulso de sus tres victorias consecutivas. Medvedev intentará repetir los desempeños que le permitieron superar la primera fase y sostener una ventaja histórica en el enfrentamiento directo. La semifinal se presenta como un choque de campeones del torneo de maestros.

Día: sábado 21 de noviembre

Hora: 14:30 horas de Perú

Dónde ver: ESPN 2 y Disney+ Plan Premium

Alexander Zverev y Daniil Medvedev durante el Masters 1000 de París 2025. Crédito: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Así llegan los semifinalistas

Alcaraz dominó el grupo Ivan Lendl con tres triunfos en sets corridos. El español derrotó a Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2, a Medvedev por 6-2 y 6-4, y al italiano Flavio Cobolli por 6-4 y 6-1. Su rendimiento le permitió avanzar con nueve sets ganados y sin ceder ninguno.

Shelton inició su recorrido con una victoria sobre el francés Arthur Fils por 6-2, 3-6 y 6-3. Luego perdió ante Zverev por 6-2 y 7-6(4), pero recuperó terreno en la tercera fecha frente al español Rafael Jódar, a quien venció por 7-6(8) y 7-5. El estadounidense logró su primera semifinal en el certamen.

PUBLICIDAD

Zverev fue el líder del grupo John McEnroe. El alemán venció a Jódar por 6-4 y 6-4, superó a Shelton por 6-2 y 7-6(4), y cerró su participación ante Fils con un 6-4 y 7-6(6). No solo ganó sus tres partidos, sino que tampoco cedió su servicio.

Medvedev abrió la fase de grupos con una victoria sobre Cobolli por 7-6(4) y 6-3. Después perdió ante Alcaraz por 6-2 y 6-4, por lo que quedó obligado a vencer a Tiafoe en el cierre. El ruso respondió con un 6-3 y 6-4 que le dio el último boleto a la ronda de los cuatro mejores.

PUBLICIDAD

El cuadro de semifinales de las ATP Finals del 2026. Crédito: ATP.

Habrá nuevo campeón

Las ATP Finals coronarán a un nuevo campeón en 2026 debido a la ausencia de Jannik Sinner, ganador de las dos últimas ediciones. El italiano conquistó el torneo en 2025 después de vencer a Alcaraz por 7-6(4) y 7-5, con una campaña perfecta en Turín.

Sinner se encuentra fuera de competencia por una lesión en la rodilla derecha, que lo mantiene sin actividad desde Wimbledon. Su presencia en el Australian Open 2027 todavía no está garantizada, aunque el tenista manifestó que apunta a recuperarse para el primer Grand Slam de la próxima temporada. La definición en Italia pondrá fin a su reinado en Turín.

PUBLICIDAD