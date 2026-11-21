Una infografía del Instituto Geofísico del Perú detalla los datos de un sismo de magnitud 6,7 registrado a 129 kilómetros de profundidad en el departamento de Junín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un sismo de magnitud 6,7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre en la región Junín alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli Modificada en la localidad del mismo nombre, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento, ocurrido a las 19:09:19, tuvo su epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 129 kilómetros.

El Centro Sismológico Nacional del IGP consignó esos datos en el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0818. La combinación de una magnitud de 6,7 con intensidad V puede generar dudas, pero ambos indicadores describen aspectos distintos de un terremoto. La magnitud mide la energía liberada en el foco sísmico; la intensidad refleja cómo se percibió la sacudida y qué efectos produjo en un lugar concreto.

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La intensidad V describe los efectos observados en una localidad

En este caso, la intensidad V corresponde a una percepción amplia del movimiento en la zona evaluada. Puede sentirse tanto dentro como fuera de las viviendas, hacer vibrar puertas y ventanas, mover objetos suspendidos y llevar a algunas personas a salir de los inmuebles. Por sí sola, la clasificación no confirma daños estructurales graves ni permite determinar el estado de cada construcción.

La escala de Mercalli Modificada clasifica la intensidad de un sismo en 12 grados, desde I hasta XII. A diferencia de la magnitud, no asigna un valor único al terremoto, ya que sus resultados pueden variar de una ciudad a otra según la distancia al epicentro, el suelo y las condiciones de las edificaciones.

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Una intensidad V, denominada “un poco fuerte” en la descripción habitual de la escala, implica que el sismo puede ser percibido por prácticamente todas las personas presentes en una localidad. Quienes descansan o duermen también pueden advertir el movimiento, mientras que objetos livianos sobre mesas, estantes o repisas pueden desplazarse.

En viviendas y edificios, puertas y ventanas pueden golpear o producir ruidos debido a la vibración. Lámparas, cuadros y otros objetos colgantes también pueden oscilar. La reacción de la población depende de la duración del movimiento, de la experiencia previa frente a sismos y de las condiciones en las que se encontraba cada persona cuando comenzó la sacudida.

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La intensidad V no equivale a un diagnóstico de daños en todas las viviendas de Junín. La escala recoge los efectos percibidos en un punto determinado y sirve para estimar la fuerza con que se manifestó el evento en superficie. La verificación de daños requiere inspecciones específicas de autoridades y especialistas.

Un mapa sísmico ubica el epicentro de un sismo de magnitud 6,7 a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, en Perú. (IGP)

La magnitud 6,7 mide la energía liberada por el terremoto

La magnitud se obtiene a partir de registros instrumentales y expresa la energía liberada durante la ruptura que origina un sismo. Es una característica del evento sísmico, aunque los organismos técnicos pueden ajustar sus cálculos a medida que analizan más información de las estaciones de monitoreo.

La intensidad, en cambio, responde a lo que ocurrió en una localidad. Un mismo terremoto puede alcanzar grados distintos de la escala de Mercalli en lugares cercanos o alejados del epicentro. La diferencia depende, entre otros factores, de la profundidad, el tipo de terreno y la calidad de las construcciones.

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Por eso, comparar de forma directa un sismo de magnitud 6,7 con uno de intensidad V lleva a confusión. La cifra 6,7 corresponde a la energía liberada, mientras que el grado V resume la percepción y los efectos registrados en Junín. Ninguno de los dos datos reemplaza al otro.

Las zonas ubicadas cerca del epicentro suelen recibir una sacudida mayor, aunque la distancia no define por sí sola el impacto. Los suelos blandos pueden amplificar el movimiento en algunas áreas, y una edificación con deficiencias constructivas puede resultar más vulnerable que otra situada a pocos metros.

Especialistas analizan la ubicación de epicentros sísmicos sobre un mapa físico del Perú junto a registros sismográficos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El foco se ubicó a 129 kilómetros de profundidad

El reporte del IGP indicó que el origen del sismo se localizó a 129 kilómetros bajo la superficie. Ese dato sitúa al evento dentro de los terremotos de foco intermedio, una categoría que agrupa de manera general a los movimientos cuyo origen se encuentra entre 70 y 300 kilómetros de profundidad.

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Los sismos superficiales se producen a menos de 70 kilómetros; los profundos, a más de 300 kilómetros. La profundidad modifica la manera en que las ondas sísmicas se propagan hacia la superficie y el área donde pueden sentirse, por lo que también debe considerarse al evaluar un evento.

El movimiento registrado en Junín fue un sismo de foco intermedio, una condición que ayuda a explicar por qué la evaluación del riesgo no puede basarse únicamente en la magnitud. La localización del epicentro, la profundidad y las características geológicas de cada zona intervienen en la intensidad final de la sacudida.

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El IGP informó intensidad V para la localidad de Junín. Esto no significa que todas las poblaciones cercanas hayan registrado el mismo grado, ni que los efectos hayan sido idénticos en toda la región. Las autoridades deben recopilar información local y revisar las infraestructuras que pudieran haber resultado afectadas.

Los daños dependen de la vulnerabilidad de cada construcción

Durante un sismo de intensidad V pueden caer artículos pequeños o desplazarse objetos colocados en muebles. También pueden presentarse afectaciones menores en construcciones vulnerables, en particular cuando existen materiales deteriorados, fallas previas o sistemas estructurales con menor resistencia sísmica.

Sin embargo, no corresponde atribuir daños a una vivienda solo por el grado de intensidad informado. Una grieta, un desprendimiento o una deformación deben ser evaluados según su ubicación y sus características. Las revisiones son especialmente importantes en paredes, columnas, vigas, techos, fachadas y conexiones de servicios básicos.

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Tras el sismo, las entidades competentes pueden verificar el estado de viviendas, centros de salud, colegios, carreteras y otros servicios públicos. Las inspecciones técnicas permiten determinar si existen afectaciones que comprometan la seguridad de una estructura.

En caso de observar grietas nuevas, daños en elementos de soporte, desprendimientos o un olor a gas, la recomendación es alejarse del área y evitar el ingreso hasta que personal capacitado evalúe la situación. También se debe evitar encender fósforos, encendedores o interruptores si hay sospecha de una fuga.

La intensidad no permite anticipar réplicas ni nuevos terremotos

El grado de intensidad alcanzado por un sismo no permite prever si habrá réplicas ni determinar la fecha o la magnitud de posibles movimientos posteriores. Las réplicas son eventos asociados al reajuste de las rocas en la zona donde ocurrió una ruptura y pueden presentarse después de un terremoto.

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Su frecuencia suele disminuir con el tiempo, aunque su comportamiento depende de las condiciones del evento principal y de la zona afectada. La población debe consultar los reportes del IGP y las comunicaciones oficiales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para conocer cualquier actualización.

Las autoridades recuerdan que actualmente no existe un método que permita predecir con precisión la hora, el lugar y la magnitud de un terremoto. Por ello, los mensajes que anuncian supuestos sismos en horarios específicos carecen de sustento científico y pueden generar alarma innecesaria.

Indeci recomienda revisar el entorno y mantener lista la mochila de emergencia

Después de una sacudida, una de las primeras medidas es comprobar si hay personas heridas y solicitar ayuda de emergencia cuando sea necesario. También conviene identificar riesgos inmediatos en el inmueble, como objetos inestables, cables caídos, daños visibles o fugas en las instalaciones.

Indeci recomienda mantener despejadas las rutas de evacuación, reconocer las zonas seguras y contar con una mochila de emergencia. Esta debe incluir agua, alimentos no perecibles, una linterna, radio, medicamentos de uso personal, artículos de higiene y documentos importantes protegidos.

Un equipo básico reúne provisiones de agua, alimentos no perecibles y primeros auxilios para la respuesta inicial ante emergencias sísmicas en zonas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una eventual réplica, las personas deben alejarse de ventanas, estantes y objetos que puedan caer. Si el inmueble presenta daños importantes, no deben volver a ingresar hasta que se complete una evaluación especializada. Seguir información oficial y revisar las condiciones de seguridad son medidas centrales después de un sismo.

La actualización de los reportes sobre el movimiento del viernes 20 de noviembre y de cualquier evaluación de daños corresponde a los organismos técnicos y autoridades locales de Perú.