Una mochila de emergencia equipada con víveres y artículos de primeros auxilios ilustra las pautas de preparación familiar ante sismos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fuerte sismo de magnitud 6,7 que sacudió la región Junín la noche de este viernes 20 de noviembre y que también fue percibido en Lima y otras localidades del país reavivó la preocupación por la preparación de los hogares ante un terremoto. El movimiento telúrico ocurrió a las 19:09, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo técnico-científico dependiente del Estado peruano, que ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en la provincia y distrito del mismo nombre.

El reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0818 precisó que el evento tuvo una profundidad de 129 kilómetros y alcanzó una intensidad V en Junín, considerada un movimiento poco fuerte en la escala de Mercalli Modificada.

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Aunque no es posible anticipar cuándo ocurrirá un nuevo terremoto ni conocer de antemano su magnitud, este tipo de eventos recuerda la necesidad de adoptar medidas preventivas. Una de las principales recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), organismo técnico ejecutivo del Estado peruano en gestión de riesgo de desastres, es contar con una mochila de emergencia y una caja de reserva que permitan afrontar las primeras jornadas posteriores a un desastre.

Pero ¿qué debe contener este equipamiento?, ¿cuánto tiempo debe durar y dónde conviene guardarlo? Estas son algunas de las preguntas que las familias deben considerar para estar preparadas.

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Una familia organiza víveres y un botiquín en una mochila de emergencia e identifica las zonas seguras del hogar para afrontar un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila de emergencia, clave para las primeras 24 horas

La mochila de emergencia permite disponer de artículos indispensables cuando una familia necesita evacuar su vivienda o permanecer temporalmente fuera de ella después de un terremoto.

Un movimiento sísmico de gran magnitud puede ocasionar daños en las edificaciones, interrupciones del servicio de agua y electricidad, dificultades en las comunicaciones y problemas para acceder a establecimientos comerciales o centros de salud.

En estas circunstancias, contar con alimentos, agua, medicamentos y elementos de primeros auxilios facilita la atención de las necesidades inmediatas mientras se restablecen los servicios o llega la asistencia de las autoridades.

Indeci recomienda que cada familia tenga preparado el Combo de la Supervivencia, integrado por una mochila para emergencias y una caja de reserva. La entidad advierte que, después de un desastre, puede producirse escasez y la ayuda podría no llegar de manera inmediata.

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Una mochila de emergencia equipada con provisiones básicas y documentos permanece sobre la mesa mientras una persona revisa una lista de control en una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contenido esencial de la mochila de emergencia

La mochila debe reunir artículos esenciales para cubrir las necesidades de las personas durante las primeras 24 horas posteriores a un desastre. Su contenido debe adaptarse a la cantidad de integrantes del hogar, sus edades, condiciones de salud y características geográficas de la zona donde viven.

Estos son los principales elementos que se deben considerar:

Agua y alimentos no perecibles Botiquín de primeros auxilios

Una mochila de emergencia abierta reúne suministros básicos y un botiquín de primeros auxilios frente a una pared con fisuras tras un movimiento sísmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Linterna, radio y silbato Artículos de higiene personal Ropa y elementos de abrigo Documentos y dinero en efectivo