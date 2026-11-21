Carlos Desio reveló que Alianza Lima ha mostrado interés en tres futbolistas de Sport Boys. Crédito: Instagram Sport Boys.

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Sport Boys cerró una temporada con altibajos, pero cumplió con el objetivo de sostenerse en la Liga 1 sin sobresaltos. El cuadro del Callao incluso firmó resultados de impacto ante rivales de mayor jerarquía, un rendimiento que elevó la cotización de algunos integrantes de su plantel. En ese contexto, Carlos Desio reveló que Alianza Lima sigue la situación de Oslimg Mora, Emilio Saba y Diego Melián para 2027.

El entrenador argentino utilizó esa información para defender la labor de su cuerpo técnico y el efecto que tuvo en varios jugadores. Desio señaló que la posibilidad de que sus dirigidos aparezcan en los planes de instituciones grandes es una señal del trabajo que desarrolló Sport Boys durante el año. También mencionó como referencia a Matías Llontop, quien fue confirmado como refuerzo de Universitario para la próxima campaña.

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“Yo este año, leo: ‘Alianza Lima lo quiere a Oslimg Mora, Emilio Saba y Diego Melián’. Eso quiere decir que hacemos bien el trabajo”, afirmó el técnico en una entrevista con el canal de YouTube Silvio Valencia Oficial. La declaración instaló a los tres futbolistas en el radar ‘blanquiazul’, aunque no existen anuncios oficiales sobre ofertas o negociaciones entre los clubes.

Mora es el caso con más antecedentes. El extremo ya defendió la camiseta de Alianza Lima y su nombre fue vinculado con un posible regreso a La Victoria en las últimas semanas. Su desempeño en Sport Boys le permitió recuperar protagonismo, mientras que su vínculo contractual con el equipo chalaco se extiende hasta 2027, un detalle que condiciona cualquier eventual salida.

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Christian Cueva descartó volver a Alianza Lima, pero expresó su deseo de que Oslimg Mora sí regrese al club blanquiazul. El volante de Sport Boys destacó así su aprecio por su compañero y su vínculo con la institución. (Liga 1)

Saba también despertó interés tras completar una campaña con continuidad en el carril derecho. El lateral llegó desde Melgar y encontró regularidad bajo la conducción de Desio, quien lo convirtió en una alternativa habitual. Pese a los sondeos de otros clubes, el jugador habría priorizado quedarse para disputar el centenario de Sport Boys, debido a su vínculo con Desio y al respaldo que recibió en el Callao.

Melián es el tercer nombre señalado por el entrenador. El arquero uruguayo tuvo una temporada que lo puso en consideración de Alianza Lima, un club que busca opciones para reforzar esa posición tras un año irregular de Alejandro Duarte. El interés por el guardameta aparece como una posibilidad de mercado, aunque no hay una operación confirmada ni una postura pública del futbolista.

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El análisis de Desio sobre el 2026 de Sport Boys

Desio reconoció que la irregularidad impidió que el equipo terminara más arriba en la clasificación, aunque valoró los resultados obtenidos frente a rivales de mayor presupuesto. “Fue un torneo donde fuimos irregulares. Para mí fue un buen torneo. Con los equipos grandes no perdimos”, sostuvo el técnico al repasar una campaña que dejó señales positivas.

Sport Boys empató con Alianza Lima y Melgar, además de vencer a Sporting Cristal. El triunfo contra los ‘celestes’ rompió una sequía de 19 años sin derrotarlos. El conjunto de la ‘misilera’ también ganó en Cusco y estuvo cerca de poner fin a otra racha ante Universitario, rival al que no vence desde hace 15 años.

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El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

El argentino identificó los partidos ante equipos de menor expectativa como el principal punto débil de su campaña. “No ganamos los duelos en que éramos favoritos nosotros. Esos eran los puntos que teníamos que ganar sí o sí”, explicó. La pérdida de esas unidades redujo las opciones de cerrar el torneo en una ubicación superior, pese a los buenos resultados contra los clubes más fuertes.

La meta para el centenario

Sport Boys confirmó la continuidad de Carlos Desio y su comando técnico para la temporada 2027, cuando la institución celebrará 100 años de fundación. Con el entrenador ratificado, la dirigencia inició la planificación de un plantel que pueda competir con mayores aspiraciones en una campaña especial para los hinchas del Callao.

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“Para el 2027, voy a tratar de armar un buen equipo para que el próximo año sea un despegue para el club y sea el comienzo de algo que se mantenga todos los años”, expresó Desio. La definición sobre la continuidad de Mora, Saba y Melián formará parte de esa etapa, mientras Alianza Lima aparece atento a tres figuras rosadas.