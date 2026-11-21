Violencia infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hogar, que debería ser uno de los principales espacios de protección para los menores de edad, también es un escenario de violencia para miles de familias peruanas. El 64,7 % de los adolescentes y el 58,3 % de los niños de entre 9 y 11 años ha sufrido agresiones psicológicas o físicas por parte de sus padres o cuidadores alguna vez en su vida, según un nuevo informe presentado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y UNICEF.

Los resultados también revelan una situación preocupante: más del 95 % de quienes reportaron haber sufrido violencia alguna vez no acudió ni fue llevado a una institución de atención durante los últimos 12 meses. La falta de acceso a mecanismos de protección se suma a la persistencia de creencias que justifican los golpes como una forma de corregir el comportamiento infantil.

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Las cifras corresponden al informe “Crecer sin violencia: situación de niñas, niños y adolescentes en el Perú”, elaborado a partir de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2024) y presentado por el Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre). El estudio recoge las experiencias declaradas por menores de entre 9 y 17 años y analiza las agresiones que enfrentan en sus hogares, escuelas y otros espacios.

Las víctimas de violencia infantil, en más del 95 %, no acudieron a servicios de atención

Más del 40 % de los niños considera que sus padres tienen derecho a golpearlos

Uno de los hallazgos del estudio está relacionado con la normalización del castigo físico dentro de las familias.

Más del 40 % de los niños encuestados considera que sus madres y padres tienen derecho a golpearlos cuando se portan mal, una percepción que refleja hasta qué punto determinadas prácticas de crianza pueden ser aceptadas incluso por quienes las sufren.

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Esta creencia es más frecuente entre estudiantes de instituciones educativas rurales y en departamentos amazónicos como Loreto, Madre de Dios y Ucayali.

El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe identifica a las madres y los padres como las personas señaladas con mayor frecuencia como responsables de las agresiones en el hogar.

Los resultados contrastan con la legislación peruana. Desde 2015, la Ley 30403 prohíbe el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes, tanto en el ámbito familiar como en otros espacios donde se desarrollan.

La investigación plantea la necesidad de fortalecer las estrategias de crianza respetuosa y trabajar con las familias para modificar las creencias que justifican la violencia como mecanismo de disciplina.

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Violencia sexual: cuatro de cada diez adolescentes mujeres reportan haberla sufrido

La violencia sexual constituye otro de los hallazgos del informe, especialmente por las diferencias registradas entre adolescentes mujeres y hombres.

Según la ENARES 2024, el 40,1 % de las adolescentes mujeres manifestó haber sufrido alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida, frente al 23,7 % de los adolescentes varones.

Además, 15 de cada 100 adolescentes mujeres señalaron que estas experiencias comenzaron antes de cumplir los 12 años.

Un collage en tonos grises aborda el impacto del abuso y la incomunicación en la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio precisa que las manifestaciones más frecuentes corresponden a situaciones sin contacto físico, como comentarios o bromas de contenido sexual, mensajes no deseados y distintas formas de acoso, incluido el que ocurre a través de internet.

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Sin embargo, también se identificaron agresiones de mayor gravedad. Más de una de cada tres víctimas reportó violencia sexual con contacto físico, mientras que el 5 % señaló haber sido obligada a mantener relaciones sexuales.

Entre los presuntos agresores mencionados con mayor frecuencia aparecen compañeros y personas de edades similares, seguidos de desconocidos, otras personas conocidas y familiares.

La violencia también ocurre en las escuelas

El informe advierte que las agresiones no se limitan al entorno familiar. Seis de cada diez estudiantes reportaron haber sufrido violencia por parte de otros escolares en algún momento de su vida.

Durante los últimos doce meses comprendidos en la encuesta, la violencia psicológica afectó al 45 % de las adolescentes mujeres, frente al 35 % de los varones. En cambio, las agresiones físicas tuvieron una mayor presencia entre los estudiantes hombres.

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El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro dato revela que siete de cada diez escolares que ejercieron violencia contra sus compañeros también habían sido víctimas de estas conductas.

La exposición a distintos entornos de riesgo también es relevante: uno de cada cinco niños y adolescentes sufrió violencia tanto en su hogar como en la escuela durante el último año evaluado.

Estos resultados muestran la necesidad de trabajar la convivencia escolar y la prevención de agresiones junto con las familias, especialmente cuando los menores enfrentan situaciones de violencia en más de un espacio cotidiano.

¿Por qué los niños y adolescentes no buscan ayuda?

Una de las mayores dificultades identificadas por el informe es el silencio que rodea a las agresiones.

Entre quienes sufrieron violencia en el hogar, el 54 % de los niños de 9 a 11 años y el 63 % de los adolescentes no recurrió a una persona cercana para pedir apoyo.

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El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de atención médica también fue limitada. Solo el 16 % de los niños y el 10 % de los adolescentes que presentaron lesiones físicas acudió a un servicio de salud.

A ello se suma el desconocimiento de los mecanismos institucionales de protección. Apenas uno de cada cuatro niños y menos de la mitad de los adolescentes conoce la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA).

Los datos evidencian una brecha entre la existencia de servicios de atención y el acceso efectivo de los menores a ellos.

Para UNICEF, esta información debe servir para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones y acercar los mecanismos de protección a quienes los necesitan.

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¿Dónde pedir ayuda ante un caso de violencia infantil?

En el Perú existen servicios gratuitos para orientar y atender situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

La Línea 100 del MIMP brinda orientación y soporte emocional durante las 24 horas, todos los días de la semana. También está disponible el Chat 100, que permite recibir atención especializada a través de internet.

El estudio señala que el 54 % de los menores de 9 a 11 años y el 63 % de adolescentes no recurrió a una persona cercana para solicitar apoyo tras sufrir maltrato en casa.

Las familias pueden recurrir a los Centros Emergencia Mujer y Familia o a las DEMUNA de sus respectivas localidades. Cuando existe una situación de riesgo o desprotección familiar, también pueden intervenir las Unidades de Protección Especial del MIMP.

En casos de peligro inmediato, corresponde solicitar apoyo policial o acudir al establecimiento de salud más cercano si existen lesiones.

¿Qué propone el informe para enfrentar la violencia infantil?

Los resultados de Crecer sin violencia serán utilizados para revisar las acciones contempladas en la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.

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Las recomendaciones se concentran en tres ámbitos: fortalecer las prácticas de crianza sin violencia, mejorar la prevención y respuesta en las escuelas, y facilitar el acceso a los servicios de protección.

Cada niña en Perú merece crecer en un entorno seguro, libre de violencia y con oportunidades para desarrollar su pleno potencial. Crédito: Unicef Perú

En el entorno educativo, el informe plantea capacitar a los docentes, desarrollar habilidades socioemocionales y asignar recursos sostenidos a las instituciones con mayor exposición a situaciones de violencia.

En las familias, propone promover estrategias de orientación que permitan reemplazar el castigo físico por otras formas de crianza.

Javier Álvarez, representante de UNICEF en el Perú, advirtió durante la presentación que contar con información no es suficiente si esta no se traduce en decisiones y acciones concretas.