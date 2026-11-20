Los trabajadores del sector privado tienen hasta el 16 de noviembre para recibir la CTS correspondiente al semestre mayo-octubre, calculada sobre la remuneración vigente en octubre y el tiempo laborado. Foto: difusión

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La libre disposición de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2026 abre una pregunta para quienes recibieron este depósito: cómo conservar ese dinero sin perder de vista su función como respaldo ante una eventual caída de ingresos. La respuesta depende de la moneda en la que se proyectan los gastos, la necesidad de liquidez y el nivel de riesgo que cada trabajador está dispuesto a asumir.

La CTS fue concebida como una protección económica frente al desempleo. Por ello, aunque la norma permite retirar los fondos, la decisión de utilizar todo el saldo o trasladarlo a otro producto financiero requiere revisar primero si existe un colchón para atender emergencias, pagos esenciales o períodos de ingresos inestables.

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La elección entre soles y dólares suele ser uno de los puntos centrales. Una tasa de interés más alta en una moneda no garantiza por sí sola un mejor resultado: el rendimiento final también puede verse afectado por el tipo de cambio y por los costos asociados a convertir los recursos cuando se necesiten.

La cercanía del depósito de la CTS vuelve a poner en evidencia las dificultades de los trabajadores para obtener información clara y oportuna sobre sus beneficios. Foto: Andina

La moneda de los gastos futuros define una parte de la estrategia

Para una persona cuyos gastos cotidianos, deudas y metas de corto plazo están expresados en soles, mantener una parte de la CTS en moneda nacional puede simplificar la administración del dinero. De ese modo, se evita tener que cambiar dólares para cubrir obligaciones corrientes si el tipo de cambio se mueve en una dirección desfavorable.

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En cambio, quienes prevén pagos, estudios, viajes u otras obligaciones en dólares pueden considerar destinar una fracción de sus ahorros a esa divisa. La decisión no tiene por qué ser absoluta. Distribuir el dinero entre ambas monedas permite ajustar el ahorro a distintos objetivos, aunque exige vigilar las condiciones de cada cuenta y el valor al que se realiza cada conversión.

También conviene separar la necesidad de cobertura cambiaria de una expectativa de ganancia. Comprar dólares solo porque se anticipa una variación en el precio puede exponer al ahorrista a un resultado distinto del esperado. La referencia principal debería ser la moneda en la que se requerirán los fondos, no una proyección de corto plazo sobre el mercado cambiario.

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Diversos elementos contables ilustran el procedimiento para determinar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tasas deben compararse junto con las condiciones de cada cuenta

La rentabilidad es otro criterio relevante al decidir dónde mantener los recursos. Según la información difundida por Pibank, su cuenta de ahorro en soles ofrece una Tasa de Rendimiento Efectiva Anual (TREA) de 5 %, mientras que la alternativa en dólares tiene una TREA de 3,60 %.

La entidad señala que ambas opciones generan intereses desde el primer depósito, no aplican comisiones y permiten disponer del dinero en cualquier momento. Asimismo, sus clientes pueden operar saldos en ambas monedas y efectuar cambios de soles a dólares mediante la aplicación.

La comparación, sin embargo, no debería limitarse al porcentaje anunciado. Antes de abrir o trasladar fondos a una cuenta, es necesario confirmar el período de vigencia de la tasa, las restricciones de uso, los requisitos para acceder al rendimiento y las condiciones aplicables a las transferencias o conversiones de moneda. Estos elementos pueden modificar el retorno efectivo de los ahorros.

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Una TREA superior en soles, por ejemplo, puede perder ventaja para alguien que después necesita pagar una obligación en dólares si debe adquirir esa moneda a un tipo de cambio más elevado. Del mismo modo, mantener todo el capital en dólares puede resultar poco práctico si los gastos inmediatos se realizan en soles.

A pesar de las campañas de orientación y de los reiterados llamados de las autoridades, siguen reportándose denuncias vinculadas al incumplimiento del depósito de la CTS. Foto: Illpa Culturas Andinas

Mantener liquidez reduce la exposición ante imprevistos

La disponibilidad del dinero es un factor que gana importancia cuando el trabajador no cuenta con un fondo de emergencia separado de la CTS. Retirar o invertir el total del saldo en una alternativa que limite el acceso al capital podría generar dificultades ante una pérdida de empleo, una emergencia médica o un gasto familiar no previsto.

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“Más allá de la posibilidad de retiro, es importante recordar que la CTS fue diseñada como un respaldo frente a la pérdida de ingresos. La decisión no debería partir solo de la liquidez inmediata, sino de qué tan expuesta está una persona ante imprevistos”, explicó Álvaro Gómez-Sánchez, gerente de productos financieros de RIMAC.

La CTS no solo impacta a los trabajadores, sino también a las empresas, donde el cálculo y depósito del beneficio se ha vuelto más complejo por cambios laborales y normativos. Foto: DepositPhotos

El ejecutivo mencionó como alternativa Vida Inversión Global – Ultra Cash, un producto de perfil conservador de la compañía que contempla libre disponibilidad, cobertura de vida y servicios de asistencia. Como ocurre con cualquier instrumento financiero, antes de contratarlo resulta necesario revisar sus costos, cobertura, condiciones de rescate y riesgos, además de determinar si se ajusta al plazo previsto para el dinero.

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La posibilidad de retirar la CTS hasta fines de 2026 no obliga a utilizar el saldo ni a mantenerlo inmovilizado. Para ordenar la decisión, el primer paso es calcular cuánto dinero se necesita como reserva inmediata; luego, identificar los objetivos de corto y mediano plazo y la moneda de esos gastos. Con esa información, el trabajador puede decidir qué parte conservar líquida, qué monto mantener en soles o dólares y qué recursos podría colocar en una alternativa de ahorro o inversión.