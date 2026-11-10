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Programación confirmada de la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

El organizador del campeonato dio a conocer el calendario completo de la jornada 17, que definirá el título y la baja de la competición. Conoce nuevos horarios de los encuentros

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026
Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026
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La fecha 17 tendrá una programación actualizada para definir el Torneo Clausura 2026. La jornada se disputará entre el domingo 15 y el domingo 22 de noviembre.

La recta final concentrará la atención en dos frentes: la disputa por el segundo campeonato de la temporada y la pelea por mantenerse en primera división.

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Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario de Deportes afrontarán esta fecha con posibilidades de conquistar el segundo título de la Liga 1.

Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026

Domingo 15 de noviembre

- Comerciantes Unidos vs. Sport Boys (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 16 de noviembre

- UTC vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:15 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Miércoles 18 de noviembre

- Alianza Atlético vs. FBC Melgar (15:00 horas/ estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 21 de noviembre

- Alianza Lima vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 22 de noviembre

- Sporting Cristal vs. Cienciano (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs. Universitario (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026
Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026

Canal TV para ver la fecha 17 del Torneo Clausura 2027

La fecha 17 de la Liga 1 2026 contará con opciones de transmisión por televisión y plataformas digitales para seguir todos los partidos incluidos en la programación de la jornada. La señal L1 Max estará a cargo de la emisión de los compromisos.

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Los aficionados que prefieran ver los encuentros desde celulares, tabletas o computadoras tendrán disponible la aplicación Liga 1 Play. Mediante esa plataforma digital podrán acceder a la programación correspondiente y acompañar los duelos desde distintos dispositivos.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura informativa de cada partido antes, durante y después de la fecha. El medio difundirá las principales incidencias de los compromisos para quienes no puedan seguir las transmisiones en tiempo real.

Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026.
Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del partido decisivo por el título del Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo se jugarán las semifinales y finales de la Liga 1 2026?

Si la definición de la última fecha del Torneo Clausura 2026 determina que habrá semifinales, la primera serie se iniciará el domingo 29 de noviembre. El encuentro de vuelta está previsto para el viernes 4 de diciembre.

Los playoffs se disputarán con partidos de ida y vuelta, tanto en la instancia previa como en la final. La definición por el título de la Liga 1 comenzará el martes 8 de diciembre y terminará el domingo 13 de diciembre.

Si el campeonato se resuelve mediante una final directa, los equipos jugarán el primer partido el domingo 29 de noviembre. El cierre de la temporada se llevará a cabo el domingo 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva.

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