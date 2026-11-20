Carlos Desio confirmó que Mathías Llontop fichó por Universitario: los detalles de la llegada del jugador de Sport Boys a Ate.

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El fichaje de Mathías Llontop por Universitario de Deportes es un hecho. El entrenador de Sport Boys, Carlos Desio, lo confirmó en una reciente entrevista, cuando se refirió a la conformación de su plantel para la próxima temporada de la Liga 1, luego de renovar su contrato con la ‘misilera’.

En diálogo con el canal de Silvio Valencia, el técnico argentino declaró: “Potenciamos a muchos: Oslimg Mora, cambiándolo de posición; Jostin Alarcón, Saba, Llontop, que se va a la ‘U’; Diego Melián, que hizo un gran año. Tenemos esa virtud: que el jugador se siente seguro, que sabe que lo bancamos”.

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De esta manera, Desio confirmó la salida de Llontop de Sport Boys de cara al centenario del club y su llegada a Universitario. El mediocampista tendrá una nueva oportunidad tras consolidarse en el cuadro ‘chalaco’ durante la temporada 2026.

Mathias Llontop atraviesa un gran momento con Sport Boys. Crédito: Prensa SBA

Los detalles del contrato de Mathías Llontop con Universitario

El periodista deportivo Enrique Vega brindó detalles sobre la llegada de Mathías Llontop a Universitario de Deportes para la temporada 2027, a través de su cuenta de X. Según indicó, el lateral rechazó la propuesta de renovación de Sport Boys para cambiar de equipo.

“Mathías Llontop es nuevo jugador de Universitario de Deportes. Aunque Sport Boys buscó renovarle, el lateral tenía decidido cambiar de rumbo y ya se despidió de sus compañeros. Llontop llegó a un acuerdo con la ‘U’ por dos temporadas, con opción a una más. Esta tarde, el técnico Carlos Desio también confirmó su salida en el canal de Silvio Valencia”, publicó.

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Además, el comunicador señaló que Melgar, club dueño de su pase, no se opuso a su llegada a Universitario porque no contaba con el jugador para la próxima campaña. “Si bien su contrato con Melgar vence en diciembre de este año, el club arequipeño no tenía planes de renovarle, ya que no contaba con él para la próxima temporada”, precisó.

Mathías Llontop jugará en Universitario por las siguientes dos temporadas con opción a renovar una más. Créditos: Enrique Vega.

Universitario concretó su segundo fichaje

A falta de una presentación oficial, Universitario de Deportes tendría dos incorporaciones encaminadas para la temporada 2027. Una de ellas sería Mathías Llontop. El cuadro ‘crema’ también avanzó por un futbolista extranjero para el próximo año: Carlos Gruezo.

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No obstante, en los últimos días, la llegada del mediocampista ecuatoriano fue tema de conversación luego de que él mismo pusiera en duda su arribo a la ‘U’. Gruezo señaló que aún analiza su futuro, tras quedar libre de Santos Laguna de México. Eso sí, el volante estuvo en Lima y visitó el estadio Monumental durante el partido ante Juan Pablo II.

“Siempre las puertas están abiertas para Junior y lo he manifestado públicamente. En su momento se va a dar, no sé si ahora o será más adelante. Yo sigo ahora disfrutando de las vacaciones, poniéndome a punto. En unos días tomaré la decisión de dónde será mi futuro”, declaró en primera instancia.

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Luego, Gruezo se refirió a las opciones que maneja para continuar su carrera. “Hay muchas posibilidades, no solo Perú. También Brasil. Las puertas están abiertas. En un par de semanas tomaré la decisión”, añadió.

Medios nacionales habían dado por hecho el fichaje del ecuatoriano, pero el propio futbolista ha declarado que aún no ha firmado ningún contrato. Crédito: 'Habla Deportes'.