Escolar muere durante viaje de prom a Tarapoto.

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Un estudiante de 17 años un colegio ubicado en Lince, murió durante un viaje de promoción a Tarapoto, San Martín. El adolescente, identificado con las iniciales J. L. C. Z., ingresó a la Laguna Azul, en el distrito de Sauce, y fue auxiliado sin que lograran restablecer sus signos vitales.

El hecho ocurrió el viernes 30 de octubre, en la segunda jornada del itinerario turístico de quinto de secundaria. Sus compañeros advirtieron su ausencia y solicitaron ayuda. Luego de una búsqueda en el agua, el alumno fue retirado y trasladado al centro de salud de Sauce, donde se confirmó su fallecimiento.

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El caso es investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público. La familia denuncia presuntas deficiencias en la organización y en las medidas de seguridad, mientras que las diligencias deberán esclarecer si el menor ingresó a una zona restringida, como señalan testimonios recogidos tras el accidente, o si existieron otras circunstancias que contribuyeron al desenlace.

Familia cuestiona la seguridad en la Laguna Azul

El padre del adolescente afirmó que el grupo llegó a la Laguna Azul alrededor de las 10:00 y que los escolares ingresaron al agua poco después. Según su versión, el incidente ocurrió cerca de las 11:00. Cuestionó que no hubiera supervisores, salvavidas, chalecos ni personal capacitado para atender una emergencia durante la visita.

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“Entraron a la laguna a bañarse sin supervisor de nadie”, sostuvo. El progenitor indicó que su hijo no sabía nadar y que las tutoras conocían esa condición. “¿Dónde están las personas salvavidas? ¿Dónde están los chalecos? ¿Dónde están las señalizaciones?”, preguntó al pedir responsabilidades.

La familia sostiene que la agencia fue recomendada por el colegio y que la coordinación del viaje se realizó con conocimiento de la institución. Dos tutoras y una madre de familia acompañaron a los alumnos. El centro educativo lamentó la muerte en un comunicado y señaló que los padres organizaron la excursión, versión que será contrastada por las autoridades.

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Escolar muere durante viaje de prom a Tarapoto.

Fiscalía investiga el presunto delito de homicidio culposo

José Antonio Jaroalba, abogado de la familia, informó que la Fiscalía Provincial Mixta de Sauce abrió una investigación preliminar el 11 de noviembre por el presunto delito de homicidio culposo contra quienes resulten responsables. La defensa pidió que la Unidad de Gestión Educativa Local 03 evalúe también la actuación del colegio.

“La Fiscalía Provincial Mixta de Sauce ha iniciado una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio culposo contra los que resulten responsables”, señaló. El abogado remarcó que las docentes que viajaron con los escolares tenían autorización notarial para acompañarlos durante el traslado interior.

Padres y compañeros se congregaron en los exteriores del Colegio de Aplicación San Marcos con fotografías del adolescente y carteles de respaldo a sus familiares. Solicitan información sobre los protocolos aplicados, la atención brindada en el lugar y las acciones adoptadas después de la emergencia. También reclamaron acompañamiento psicológico para los estudiantes que participaron en el viaje.

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La madre dijo que su hijo mostraba preocupación por las consecuencias del caso dentro del colegio. La familia considera necesario que el plantel brinde soporte emocional, aunque, según declaró, no cuenta con psicólogo. La investigación deberá determinar el papel de la agencia, las condiciones de seguridad de la laguna y la supervisión de los adultos responsables.

Mientras continúan las diligencias, los familiares esperan conocer qué ocurrió durante la excursión y que las autoridades establezcan medidas para evitar hechos similares en futuros viajes escolares.