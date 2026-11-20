Un grupo de profesionales debate propuestas alrededor de una mesa de juntas junto a un responsable de equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La evaluación de desempeño dejó de ser una instancia anual aislada y avanza hacia un esquema de seguimiento continuo. El cambio obliga a las empresas a revisar sus criterios de medición y, sobre todo, a formar a sus jefaturas para sostener conversaciones claras sobre resultados, desarrollo y expectativas.

Aunque las plataformas permiten recopilar información y ordenar indicadores, su adopción no asegura una devolución útil. Para Rodrigo Gutiérrez, country manager de Onura Latam, el efecto de estos procesos depende de la capacidad de los líderes para comunicar hallazgos, reconocer avances y delimitar aspectos por mejorar. “Se invierte muchísimo en la herramienta y muy poco en la habilidad”, afirma.

PUBLICIDAD

Una responsable de equipo conversa con sus empleados sobre la organización de tareas y el bienestar físico en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La retroalimentación requiere hechos concretos y seguimiento periódico

Gutiérrez plantea que las observaciones deben partir de conductas verificables, en lugar de atribuir el desempeño a rasgos personales. Indicar que un informe fue entregado fuera de plazo en tres ocasiones permite identificar una situación puntual y acordar medidas; definir al trabajador como “desorganizado”, en cambio, no ofrece una pauta precisa para corregirla.

El especialista también recomienda que las conversaciones se realicen durante el año. Así, las observaciones no quedan acumuladas hasta una revisión anual y los colaboradores pueden conocer a tiempo qué se espera de ellos. Además, propone separar los espacios de desarrollo de aquellos que definen bonos o compensaciones, para que ambos asuntos puedan abordarse con objetivos distintos.

PUBLICIDAD

Para Mónica Correa, directora de Gestión de Personas y Sostenibilidad de Urbanova, la función de las jefaturas excede el control de metas. “Los líderes son uno de los factores más influyentes en la experiencia de una persona dentro de una organización”, sostiene. En ese marco, identifica la escucha, la empatía y la comunicación como capacidades que las compañías deben reforzar.

Una mujer vestida de traje sastre escribe en un documento en su oficina, con una computadora y estanterías en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rendimiento se mide por resultados, no por horas de conexión

La expansión de modalidades flexibles de trabajo ha reducido el peso de los indicadores asociados a la presencialidad o al tiempo conectado. Johanna Caro, gerente corporativa de Cultura y Desarrollo Organizacional de Gallagher, señala que el desempeño “no depende únicamente del tiempo que una persona permanece conectada”, sino del valor que genera para la organización.

PUBLICIDAD

Correa considera que la flexibilidad requiere objetivos definidos y relaciones de confianza entre los equipos. Caro añade que, en Gallagher, los trabajadores valoran una estructura horizontal que les permita entender de qué manera sus tareas se vinculan con los resultados del negocio. La evaluación de desempeño pasa así a centrarse en metas, aportes y capacidades, antes que en la presencia física.

En una oficina moderna, un ejecutivo de traje entrega un informe con gráficos a una empleada que lo mira atentamente, representando una interacción de mentoría o supervisión laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología ordena información, pero no corrige un modelo deficiente

Las herramientas digitales pueden registrar antecedentes del desempeño durante todo el año, detectar brechas por áreas o por líderes mediante tableros de seguimiento y reducir el tiempo destinado a consolidar datos. Sin embargo, Gutiérrez advierte que su utilidad está condicionada por la calidad de los criterios que aplica cada empresa. “La tecnología no vuelve objetivo un modelo mal diseñado, solo lo amplifica más rápido”, sostiene.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial comienza a incorporarse a la gestión del talento, principalmente para adaptar programas de capacitación y automatizar tareas administrativas. Correa y Caro coinciden en que estas soluciones pueden liberar tiempo para tareas de mayor valor, siempre que no sustituyan la relación entre líderes y colaboradores.

Un equipo de trabajo intergeneracional se reúne en una oficina moderna, donde una persona mayor presenta ideas en una pizarra ante colegas jóvenes que escuchan atentamente, fomentando la integración y el respeto mutuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las revisiones trimestrales o mensuales ganan terreno

Gutiérrez prevé que, en los próximos 3 a 5 años, las evaluaciones anuales serán reemplazadas de forma progresiva por revisiones trimestrales o mensuales. Estos encuentros podrían integrar el cumplimiento de objetivos con el desarrollo de habilidades y con decisiones sobre promoción o sucesión dentro de las organizaciones.

También anticipa que la reducción de los costos tecnológicos ampliará el acceso de empresas medianas a este tipo de plataformas. Las empresas de alrededor de 200 trabajadores podrían incorporar soluciones antes concentradas en grandes corporaciones. El reto quedará en definir métricas comprensibles y preparar a los líderes para convertir los resultados en conversaciones útiles.

PUBLICIDAD