Alianza Lima remonta y gana 3 sets a 2 al Regatas en un partido por Liga Peruana de Vóley 2026-27

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Tras conocerse el fallo de la Federación Peruana de Vóley (FPV) a favor de Alianza Lima tras infracción reglamentaria, Regatas Lima presentó su apelación. Las chorrillanas expusieron su descargo para revertir la sentencia que marcó su derrota por 3-0 en el clásico de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

Después de varios días, se conoció la decisión del máximo ente del voleibol nacional su decisión: rechazó el recurso de las ‘celestes’ y las ‘blanquiazules’ mantienen los tres puntos en la tabla de posiciones.

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“Que, de la revisión y análisis efectuado a los actuados por el Comité de Reclamos y los argumentos, petitorios, valoraciones y medios probatorios alcanzados por el Club Regatas Lima contra la Resolución del Comité de Reclamos son inconsistentes e insuficientes; por tanto, el Club Regatas Lima incumplió el numeral 10.1 de las Bases de la Competencia concordante con el artículo 196 del Reglamento de la Federación Peruana de Voleibol que establece con claridad: SOLO LA ENTRADA EFECTIVA AL JUEGO CONFIERE LA CONDICIÓN DE PARTICIPANTE...”, se lee en la resolución de la Federación.

Resolución de la FPV sobre el caso de Alianza Lima vs Regatas Lima

Así queda la tabla de posiciones tras rechazo de apelación de Regatas Lima

1. Universidad San Martín: 15 puntos (15 sets a favor y 2 en contra)

2. Alianza Lima: 13 puntos (16 sets a favor y 3 en contra)*

3. Universitario de Deportes: 10 puntos (13 sets a favor y 9 en contra)

4. Regatas Lima: 10 puntos (12 sets a favor y 6 en contra)

5. Atlético Atenea: 10 puntos (12 sets a favor y 7 en contra)

6. Deportivo Soan: 9 puntos (10 sets a favor y 8 en contra)

7. Olva Latino: 6 puntos (7 sets a favor y 9 en contra)

8. Rebaza Acosta: 6 puntos (8 sets a favor y 11 en contra)

9. Circolo Sportivo Italiano: 5 puntos (7 sets a favor y 11 en contra)

10. Deportivo Géminis: 4 puntos (6 sets a favor y 13 en contra)

11. Deportivo Wanka: 3 puntos (4 sets a favor y 12 en contra)

12. Perú Sub 19: 0 puntos (0 sets a favor y 15 en contra)

*Las ‘blanquiazules’ tienen un partido más porque se adelantó el choque con Deportivo Wanka, que terminó en triunfo 3-0.

Tabla de posiciones tras fallo de la FPV

¿Qué argumentos presentó Regatas Lima en su apelación?

Regatas Lima apeló la sanción que convirtió en 3 a 0 su derrota por 3 a 2 ante Alianza Lima y reclamó una aclaración reglamentaria a la Federación Peruana de Vóleibol (FPV).

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Karina del Castillo, gerente deportiva del club chorrillano, explicó que la institución reconoce la presencia de cuatro extranjeras en cancha. El reclamo se concentra en determinar en qué instante se considera cometida la infracción.

El club de Chorrillos manifestó que la falta ocurrió durante un doble cambio. Créditos: De Una.

Según la directiva, las bases fijan un máximo de tres jugadoras extranjeras, aunque no desarrollan el procedimiento para sustituciones consecutivas. Regatas sostiene que dos cambios ya estaban previstos y que el juego todavía no se había reanudado.

“Nosotros hemos impugnado porque hay varios temas que siguen en el aire y hemos pedido que se aclaren”, dijo Del Castillo a De Una.

La Federación consideró que el ingreso momentáneo de una cuarta extranjera bastaba para aplicar la sanción. El club cuestiona ese criterio y solicita que se analice la secuencia completa de sustituciones antes de modificar el marcador.

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Del Castillo afirmó que Regatas no pretende desconocer lo ocurrido en la cancha. “Perdimos 3 a 2, pero queremos que se mantenga ese resultado”, sostuvo.

La apelación busca que la FPV fundamente su decisión y defina cómo opera la restricción cuando los cambios se producen antes de la reanudación del encuentro.

El cuadro chorrillano cometió el error de meter cuatro extranjeras en campo al momento de un cambio en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: A Presión.