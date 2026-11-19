Así queda Alianza Lima en la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras rechazo de apelación de Regatas.

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Este jueves 19 de noviembre se conoció la resolución definitiva del caso por la presencia simultánea de cuatro jugadoras extranjeras en cancha durante el partido entre Alianza Lima y Regatas Lima. La Federación Peruana de Vóley (FPV) rechazó la apelación del club de Chorrillos y ratificó el fallo a favor de las vigentes tricampeonas.

“Que, de la revisión y análisis efectuado a los actuados por el Comité de Reclamos y los argumentos, petitorios, valoraciones y medios probatorios alcanzados por el Club Regatas Lima contra la Resolución del Comité de Reclamos son inconsistentes e insuficientes; por tanto, el Club Regatas Lima incumplió el numeral 10.1 de las Bases de la Competencia concordante con el artículo 196 del Reglamento de la Federación Peruana de Voleibol que establece con claridad: SOLO LA ENTRADA EFECTIVA AL JUEGO CONFIERE LA CONDICIÓN DE PARTICIPANTE...”, se lee en la resolución de la Federación.

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Con la ratificación del fallo, Alianza Lima se benefició en la tabla de posiciones de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El equipo ‘blanquiazul’ pasó de 13 a 14 puntos, luego de que el resultado del encuentro ante Regatas Lima cambiara de un 3-2 en cancha a un 3-0 por resolución.

Regatas, en tanto, perdió el punto que había obtenido en ese partido. El cuadro de Chorrillos quedó con nueve unidades y descendió un puesto en la clasificación, superado por Atlético Atenea.

El cuadro chorrillano cometió el error de meter cuatro extranjeras en campo al momento de un cambio en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: A Presión.

Así quedó la tabla de posiciones tras rechazo de apelación de Regatas

Universidad San Martín: 15 puntos (15 sets a favor y 2 en contra) Alianza Lima: 14 puntos (16 sets a favor y 7 en contra)* Universitario de Deportes: 10 puntos (13 sets a favor y 9 en contra) Atlético Atenea: 10 puntos (12 sets a favor y 7 en contra) Regatas Lima: 9 puntos (10 sets a favor y 6 en contra) Deportivo Soan: 9 puntos (10 sets a favor y 8 en contra) Olva Latino: 6 puntos (7 sets a favor y 9 en contra) Rebaza Acosta: 6 puntos (8 sets a favor y 11 en contra) Circolo Sportivo Italiano: 5 puntos (7 sets a favor y 11 en contra) Deportivo Géminis: 4 puntos (6 sets a favor y 13 en contra) Deportivo Wanka: 3 puntos (4 sets a favor y 12 en contra) Perú Sub 19: 0 puntos (0 sets a favor y 15 en contra)

*Alianza Lima tiene un partido más, ya que lo adelantó por su participación en el próximo Mundial de Clubes de Vóley 2026.

Resolución de la FPV sobre el caso de Alianza Lima vs Regatas Lima

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 21 de noviembre

14:45 horas | Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta

17:00 horas | Deportivo Soan vs. Regatas Lima

19:00 horas | Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario

Domingo 22 de noviembre

14:15 horas | Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19

16:30 horas | Universidad San Martín vs. Olva Latino

18:30 horas | Alianza Lima vs. Atlético Atenea

Canal TV para ver todos los partidos de la fecha 6

Latina transmitirá en directo los encuentros de la sexta fecha por sus señales 2 y 702 HD. La cobertura también podrá verse a través de la web y la aplicación oficial del canal.

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Infobae Perú ofrecerá información de la jornada en su sitio web, con el relato punto a punto de los partidos principales, las jugadas destacadas, los marcadores y la tabla de posiciones actualizada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.