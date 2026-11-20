Cabecilla de "La Nueva Jauría" fue entregado a las autoridades peruanas tras ser capturado en Ecuador.

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Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias ‘Jolín’, fue entregado este viernes 20 de noviembre a las autoridades peruanas en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) de Tumbes, tras ser capturado en Ecuador.

El investigado, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal ‘La Nueva Jauría, con fuerte presencia en Trujillo, La Libertad, y otras ciudades del norte del país, será trasladado a Lima en las próximas horas para continuar con los procedimientos judiciales correspondientes.

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La entrega se produjo pasadas las 17:00, luego de un operativo de cooperación entre las autoridades de Perú y Ecuador. En territorio nacional, Bazán Valderrama quedó bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP), que coordinó su recepción en la frontera norte.

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, acudió a Tumbes junto con el comandante general de la PNP, Fredy López, y el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para recibir al detenido. La operación permitió concretar su retorno luego de que permaneciera fuera del país.

Alias “Jolín” fue detenido la noche del jueves 19 de noviembre en un resort del sector Playa Azul, en Tonsupa, provincia de Esmeraldas. La intervención fue ejecutada en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, la PNP y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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Cabecilla de "La Nueva Jauría" fue entregado a las autoridades peruanas tras ser capturado en Ecuador.

Captura ocurrió menos de 24 horas antes de su entrega en Tumbes

El detenido había sido incorporado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior el 16 de septiembre de 2026. Las autoridades ofrecían S/ 300.000 por información que permitiera ubicarlo y capturarlo.

El Gobierno lo identifica como presunto líder de La Nueva Jauría, organización vinculada, según las autoridades, con delitos de minería ilegal, extorsión, secuestro y sicariato en la región La Libertad.

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que su traslado hacia Lima se realizará bajo medidas de seguridad. Una vez en la capital, será puesto a disposición de las instancias policiales, fiscales y judiciales que correspondan.

El primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, destacó las recientes capturas de personas investigadas por liderar organizaciones criminales que operaban en La Libertad.

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“Lo importante es que en tres meses hemos capturado a los cabecillas que han puesto en peligro a muchas personas en La Libertad”, manifestó.

La entrega en el CEBAF cerró la fase de coordinación fronteriza entre las fuerzas policiales de ambos países. El siguiente paso será el desplazamiento aéreo o terrestre hacia Lima, donde las autoridades deberán definir las diligencias inmediatas y su situación procesal.

Cabecilla de "La Nueva Jauría" fue entregado a las autoridades peruanas tras ser capturado en Ecuador.