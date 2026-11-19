El destino acaba de ofrecerle una nueva oportunidad de éxito a Sport Huancayo. - Crédito: ITEA

Guardar

El destino ha querido brindarle una oportunidad más al creciente Sport Huancayo para que se haga con su primer galardón oficial en Perú. Tan solo una victoria, o un empate en el peor de los casos, frente a Universitario de Deportes acreditará al elenco de Richard Pellejero como vencedor del Torneo Clausura 2026 y, además, le dará la opción de luchar por el título nacional.

En caso se logre, el conjunto huancaíno podría modificar un concepto clásico al afirmar que “a la cuarta fue la vencida”, dado que en las tres chances anteriores falló por muy poco.

PUBLICIDAD

Aldo Quiñonez llego a mitad de temporada a Sport Huancayo, tras una experiencia insulsa en su natal Paraguay. - Crédito: ITEA

Si bien la mejor campaña del Huancayo aconteció hace más de 15 años al posicionarse en el 3er lugar del desaparecido Torneo Descentralizado, las posibilidades directas de disputar un título para sus vitrinas llegaron en temporadas posteriores.

A continuación, repasamos en Infobae Perú las tres competencias que pudieron marcar un antes y después en la corta historia del ‘rojo matador’, que ahora se encuentra a días de encumbrarse en la Liga 1 2026.

Goles y resumen del triunfo del 'rojo matador' ante el 'papá' por la fecha 16 del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Torneo de Verano 2018

Una edición antes, Sport Huancayo había ofrecido señales alentadoras al luchar con tenacidad en su respectiva serie, aunque no alcanzó para instalarse en la cima. Eso cambió en el campeonato siguiente, en el que se apoderó del primer lugar a través de muy buenas sensaciones futbolísticas.

PUBLICIDAD

Para llegar a la cumbre, lo que dio pie a un pase a la final del evento, el ‘rojo matador’ se amparó en la experiencia de Joel Pinto, César Ortiz, Blas López y Carlos Neumann. El último obstáculo, sin embargo, no pudo ser superado. Delante se ubicó un poderoso Sporting Cristal, que en la idea salvó un empate a uno en La Incontrastable y en la revancha triunfó con un ajustado 1-0.

Sport Huancayo quedó subcampeón del Torneo de Verano 2018. - Crédito: Difusión

Copa Bicentenario 2019

Superado el curso del 2018, con un honroso sexto lugar y cupo a la Copa Sudamericana, Sport Huancayo continuó sosteniendo su muy buena dinámica en certámenes paralelos. Para el periodo 2019, se metió de lleno en la pelea por la Copa Bicentenario, donde llegó de manera sorprendente a la disputa por el título.

PUBLICIDAD

El camino, eso sí, fue muy de dulce huancaínos. Tras acabar líderes invictos en el Grupo F, no pasaron dificultades para sacarse de encima a Sport Loreto, Deportivo Municipal y Academia Cantolao. La felicidad, sin embargo, se esfumó al igual que su buena fortuna al caer en la final por penales ante Atlético Grau, tras un empate sin goles en tiempo regular.

El elenco huancaíno perdió la final a manos del Atlético Grau en ronda de penales. | VIDEO: GOLPERU

Torneo Apertura 2022

Pasaron tres años para que Sport Huancayo volviera a ser protagonista de un campeonato. Con Carlos Desio a los mandos, el equipo sacó una versión demasiado lustrosa en el Torneo Apertura 2022, que le permitió instalarse en la cumbre de la clasificación.

PUBLICIDAD

El impecable tránsito del ‘rojo matador’, reflejado en 40 unidades cosechadas a lo largo de 18 duelos oficiales, no fue suficiente para entronizarse en el primer puesto por el avance superior de FBC Melgar, que acabó adjudicándose con el trofeo del certamen corto gracias a sus 41 puntos definitivos.