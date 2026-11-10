“Siempre nos subestimaban y menospreciaban”: la sincera confesión de capitán de Sport Huancayo en medio de la lucha por el Torneo Clausura

Sport Huancayo pasó de un Torneo Apertura para el olvido a pelear en la parte alta del Clausura, un cambio que sorprendió a propios y extraños. En ese sentido, Ricardo Salcedo, capitán del cuadro huancaíno, afirmó que el plantel convivió durante varias fechas con comentarios que anticipaban una caída en la recta final.
“¿Subestimación de la prensa hacia Sport Huancayo en el Torneo Clausura? La verdad que yo no consumo muchas redes sociales, pero sí, a veces cuando entraba por ahí veía videos de algunos colegas que decían ‘hace seis fechas se van a caer, normalmente los equipos de provincia se caen’”, manifestó en PBO Campeonísimo.
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Para el mediocampista, esas expresiones no necesariamente respondían a una intención maliciosa; aun así, consideró que la mirada externa tendía a minimizar las posibilidades del equipo. “Siempre nos subestimaban, nos menospreciaban, me parece. No digo que de mala leche, pero sí escuchábamos eso y la verdad que antes de cada partido, por ahí el ‘profe’ o algunos compañeros comentaban al respecto”, indicó.
El referente de Sport Huancayo aclaró que no puede asegurar que esas críticas funcionaran como una motivación extra. “Esto es fútbol, por ahí que no ganamos alguno de los partidos que hemos ganado y no estaríamos ahorita así y ahora pasa lo que decían. Pero nosotros siempre confiamos, somos un grupo muy fuerte y hemos demostrado que, pase lo que pase, el día 22 vamos a llegar a la última fecha con grandes chances de lograr el campeonato”, acotó.
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Salcedo remarcó que el fútbol puede modificar cualquier escenario en pocos días. Si la escuadra dirigida por Richard Pellejero no hubiera ganado algunos de los compromisos que resolvió a su favor, reconoció, la situación actual sería distinta y las proyecciones sobre una caída habrían tomado fuerza.
Capitán de Sport Huancayo sobre el convencimiento para la lucha por el Torneo Clausura 2026
El triunfo ante Deportivo Garcilaso en Cusco representó un punto de inflexión para Sport Huancayo, de acuerdo con Ricardo Salcedo. “Creo que el partido con Garcilaso en Cusco. Si bien veníamos con algunos partidos ganados consecutivamente, creo que después de ese triunfo comenzamos a creer más en que era posible pelear el campeonato”, expresó.
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“Gracias a Dios estamos en eso, y se ha podido lograr una racha muy importante que nos tiene en el primer lugar y con grandes chances de lograr el torneo”, señaló Salcedo sobre la recuperación de Sport Huancayo.
Los resultados que necesita Sport Huancayo para ganar el Torneo Clausura 2026
Sport Huancayo será campeón del Torneo Clausura 2026 si vence a Universitario de Deportes en la última fecha, sin depender de lo que ocurra entre Sporting Cristal y Cienciano. El ‘rojo matador’ lidera con 34 puntos, mientras que sus dos perseguidores directos suman 32 unidades.
Una victoria frente al cuadro ‘crema’ le permitirá al conjunto de Huancayo alcanzar 37 puntos y asegurar el título. El resultado también le abriría el camino para disputar la siguiente instancia del campeonato nacional.
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Si el partido entre Sport Huancayo y Universitario termina empatado, el equipo deberá esperar que Sporting Cristal no venza a Cienciano. La igualdad dejaría al líder con 35 puntos, una cifra que puede alcanzarle si los ‘celestes’ no suman de a tres.
Eso no es todo, ya que un doble empate en los dos partidos que involucran a los aspirantes dejaría al elenco de Richard Pellejero como ganador del Torneo Clausura. Una derrota, en cambio, complicaría su objetivo. En ese caso, la ‘U’ lo superaría en la tabla y los ‘bajopontinos’ también tendría la oportunidad de hacerlo si consigue una victoria ante el ‘papá’.
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