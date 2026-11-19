El cobrador de la ruta D había recibido impactos de bala cerca de la pelvis y permaneció más de 15 días sin trabajar mientras se recuperaba de sus heridas (Créditos: Latina)

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Jorge Luis Pérez Silva, de 32 años, fue asesinado de nueve disparos en la cuadra 15 de la avenida Mariano Pastor Sevilla, cerca del óvalo Cocharcas, en Villa El Salvador. El joven trabajaba como cobrador y ocasionalmente como conductor de las cústers de la ruta D, que conecta San Juan de Miraflores con el Callao. Lo que más preocupa a sus familiares es que había sobrevivido a un primer ataque armado aproximadamente un mes y medio antes, pero volvió a ser blanco de los delincuentes.

De acuerdo con Latina, el homicidio ocurrió durante la noche, cuando un sujeto que caminaba por las inmediaciones se encontró frente a frente con el transportista y abrió fuego. Según el testimonio de una prima, ambos se miraron antes de que el sicario disparara hasta en nueve oportunidades. Después de cometer el crimen, el responsable escapó corriendo por una calle cercana.

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Los vecinos también reportaron que uno de los proyectiles habría rozado la mano de una mujer que vendía choclo con queso en ese sector. Este hecho explicaría los rastros de sangre encontrados en otro punto de la escena, cuya presencia inicialmente generó la sospecha de que el trabajador había intentado escapar de su agresor.

El transportista decidió regresar a sus labores para recuperar los ingresos perdidos, aunque la empresa donde trabajaba afrontaba amenazas de extorsionadores - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Cobrador había sobrevivido a un primer ataque armado

La familiar contó que Jorge Luis ya había sufrido un atentado aproximadamente un mes y medio antes de su muerte. En aquella ocasión, recibió impactos de bala cerca de la pelvis, por lo que permaneció más de quince días sin trabajar mientras se recuperaba de las lesiones.

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Después de recibir atención médica, decidió reincorporarse a sus actividades para recuperar los ingresos que había dejado de percibir durante ese periodo. Su regreso se produjo pese a las amenazas de extorsionadores contra la empresa de transporte y sus colaboradores, quienes también estarían expuestos a estos actos delictivos.

La entrevistada recordó al medio que el joven consiguió sobrevivir al primer episodio, pero esta vez no tuvo la misma suerte. La reiteración de los atentados contra integrantes de la ruta D incrementa la preocupación entre sus allegados, especialmente porque otro trabajador de la compañía también había sido atacado días antes.

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Jorge Luis Pérez Silva, de 32 años, fue asesinado de nueve disparos en Villa El Salvador, pese a que había sobrevivido a un primer atentado armado un mes y medio antes - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Suspendió una pollada tras atentado contra otro trabajador

Antes del homicidio, Pérez Silva tenía previsto organizar una pollada para reunir dinero y recuperar parte de los gastos que había realizado durante su tratamiento médico. La actividad estaba programada para el sábado anterior a su fallecimiento; sin embargo, decidió cancelarla después de conocer que otro integrante de la empresa había sufrido un ataque armado.

De acuerdo con la versión de su prima, un jalador de la misma compañía también fue víctima de disparos por parte de presuntos extorsionadores. Ante lo ocurrido, el joven optó por suspender la actividad como muestra de solidaridad con su compañero.

Pese a estos episodios, las unidades de transporte continuaban circulando por el sector durante la cobertura periodística. La empresa cuenta con dos recorridos: uno conecta San Juan de Miraflores con El Callao, mediante cústers blancas con franjas amarillas y naranjas; mientras que el segundo llega hasta Miraflores, con vehículos azules que llevan líneas de los mismos colores.

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Jorge Luis pertenecía al primer servicio. Durante el reporte televisivo, algunos trabajadores reconocieron que enfrentan amenazas de extorsión, aunque evitaron brindar información sobre los presuntos responsables por temor a posibles represalias.

Familia necesita apoyo para trasladar sus restos a La Libertad

Tras el asesinato, agentes de la comisaría de Laderas de Villa y peritos de Criminalística acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. La fiscal del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver, mientras se iniciaron las actuaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Asimismo, una cámara de seguridad de la Municipalidad de Villa El Salvador, ubicada aproximadamente a media cuadra de la escena, podría aportar imágenes para identificar al responsable y reconstruir sus movimientos antes y después del crimen.

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Finalmente, los familiares de Jorge Luis Pérez Silva solicitaron apoyo económico para trasladar sus restos hasta Chepén, en la región La Libertad, donde esperan darle el último adiós. Mientras tanto, el asesinato vuelve a poner bajo atención las amenazas que enfrentan los trabajadores del transporte público en Lima, en medio de los ataques atribuidos a organizaciones dedicadas al cobro de cupos.