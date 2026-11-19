Rainer Torres explota por críticas y confiesa que Universitario le debe 150 mil dólares.

Guardar

Rainer Torres volvió a quedar en el centro de la polémica por declaraciones en su programa digital. El exfutbolista respondió a las críticas de un usuario y reveló que Universitario de Deportes aún le debe 150 mil dólares.

El intercambio comenzó cuando Carlos Orejuela, también exjugador, leyó algunos comentarios durante la transmisión de ‘Hayta Podcast’ y le advirtió a Torres que lo estaban insultando.

PUBLICIDAD

“‘Rainer Torres, el que lucra con la U’, dice Luis”, señaló el exdelantero.“Ah, pero tienes que demostrar las cosas que dices”, añadió después.

El ‘Motorcito’ sostuvo que el club ‘crema’ mantiene una deuda con él. “Escúchame. Yo, para la gente, la ‘U’ todavía me debe 150 mil dólares”, afirmó.

Luego, se refirió a las gestiones que impulsó para reducir las obligaciones económicas de Universitario. “La ‘U’ hizo una gestión para ahorrarle cinco millones de dólares. Iniciamos una gestión para ahorrarle cinco millones”, dijo.

Finalmente, Torres cuestionó las acusaciones en su contra: “Dime, ¿quién lucra acá? Para lucrar, soy malísimo entonces”.

El exjugador respondió a malos comentarios durante un programa digital. Créditos: Embajadur.

No es la primera vez que Rainer Torres expresa su malestar por la deuda que Universitario mantiene con él. En 2025, el exfutbolista cuestionó al club mediante una publicación en X, luego de que le cobraran una suscripción como socio.

PUBLICIDAD

“Me hice socio en el 2008, apenas regresé a la U, llegó el año 2011 donde me debían un mes tras otro, a fin de año y con nuevo contrato a la vista la ‘U’ me debía más de 100 mil dólares, le dije a Pacheco que mi pago de socio que era de 500 soles me lo reduzcan de mi deuda, a lo cual me dio el sí, claro que nunca lo hizo así como otras cosas”, expresó.

Torres también cuestionó que Universitario le exija cancelar su deuda en un plazo corto, mientras que el pago pendiente hacia él se realizaría en cuotas. “Ahora me informan que debo 8 mil soles y les digo que me lo reduzcan de los más de 100 mil dólares que me deben y me dicen que no se puede. Yo le debo 8 mil soles a la ‘U’ y la ‘U’ me debe más de 100 mil dólares, pero me dan un mes para pagar y lo mío me quieren pagar en 6 años. Ridículos”.

PUBLICIDAD

Rainer Torres reveló que la 'U' le está cobrando 8 mil soles cuando le deben más de 100 mil dólares.

Su apoyo con Embajadur para Universitario

El compromiso de Rainer Torres con Universitario también se reflejó en la recaudación que impulsó junto con Embajadur. El exmediocampista, identificado como hincha del club, destinó su tiempo a reunir fondos para pagar parte de las obligaciones pendientes de la institución, pese a las críticas de algunos aficionados y a sus diferencias con la administración encabezada por Jean Ferrari.

El ‘Motorcito’ organizó diversas actividades con otros exjugadores que vistieron la camiseta crema. A través de estas iniciativas, Torres y su equipo de trabajo reunieron 6 millones de soles, monto que permitió cancelar las deudas de 133 acreedores: 131 extrabajadores del club y dos acreedores comerciales.

PUBLICIDAD

Rainer Torres encabezó Embajadur Crema y recaudó 5 millones para pagar las deudas de Universitario.

El paso de Rainer Torres por Universitario

Rainer Torres dejó una huella en Universitario de Deportes. El exvolante llegó a Ate en 2003, tras sus experiencias en Alemania y Austria. Permaneció una temporada antes de fichar por Sporting Cristal, club con el que obtuvo el primer título de su carrera profesional.

Su segunda etapa en la ‘U’ consolidó su identificación con la institución y el reconocimiento de la hinchada. El mediocampista permaneció cerca de siete temporadas y conquistó dos campeonatos nacionales, en 2009 y 2013.