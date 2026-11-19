Pobladores de la zona examinan truchas muertas en la ribera rocosa del río Apurímac tras denuncias por presunta contaminación ambiental.

Guardar

La aparición de varios peces muertos en las riberas del río Apurímac, en la provincia de Espinar, ha activado una alerta entre las comunidades cercanas. Los pobladores denuncian una mortandad masiva de truchas, cambios visibles en el agua y olores que describen como nauseabundos, mientras la Autoridad Nacional del Agua (ANA) inició un monitoreo para determinar si existe contaminación.

Los reportes ciudadanos sitúan el foco inicial del problema en la confluencia de los ríos Apurímac y Salado. Desde el último fin de semana, vecinos de la zona han informado sobre peces sin vida acumulados en las orillas y sobre la turbidez del caudal. Para las familias ribereñas, la situación tiene un impacto directo, dado que la trucha forma parte de su alimentación cotidiana.

PUBLICIDAD

Pobladores registran la presencia de numerosos peces muertos acumulados entre las rocas y aguas turbias en la ribera del río Apurímac. Personas en el lugar señalan un presunto incidente de contaminación hídrica y la emanación de malos olores provenientes del caudal.

Algunos habitantes también afirmaron que los olores percibidos cerca del río provocaron vómitos en vecinos de las comunidades afectadas. Además de las truchas, señalaron haber encontrado otros animales muertos en las márgenes. Estas versiones forman parte de las denuncias ciudadanas y deberán ser contrastadas por las autoridades competentes.

La afectación denunciada alcanza comunidades de Espinar y Canas

Según los testimonios recogidos en el área, la presencia de peces muertos se extiende desde la unión de ambos ríos hacia Moro Alccasana, en el sector Hatun Mayo; Sillota, en Puca Ccacca; y Chañi. La alerta también abarca el distrito de Pichigua, hasta el límite con Checca, en la provincia de Canas.

PUBLICIDAD

Una trucha muerta yace sobre el lodo en la orilla del río Apurímac tras las denuncias de contaminación reportadas por los pobladores de la zona.

La extensión señalada por los comuneros elevó la preocupación por el posible impacto sobre el ecosistema acuático y por el uso del agua en las localidades cercanas. Los vecinos piden conocer con rapidez el origen de la mortandad y las medidas que se tomarán si los análisis identifican sustancias que comprometan la calidad del recurso hídrico.

En ese contexto, la Autoridad Nacional del Agua informó que especialistas de la Administración Local de Agua (ALA) Alto Apurímac Velille realizan una evaluación inmediata de la calidad del agua superficial. La entidad, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, busca identificar eventuales agentes contaminantes y establecer las condiciones del río en los puntos donde se registró la alerta.

PUBLICIDAD

Pobladores y especialistas inspeccionan la orilla del río Apurímac tras las denuncias por contaminación del agua y muerte de truchas.

La ANA toma muestras para analizar metales y otras sustancias

El equipo técnico mide en campo variables como oxígeno disuelto, pH, temperatura y conductividad eléctrica. También recolecta muestras que serán examinadas para detectar la posible presencia de metales totales u otras sustancias. Los resultados permitirán establecer si algún parámetro supera los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y aportar información a las instituciones que deban intervenir.

El administrador de la ALA Alto Apurímac Velille, Humberto Condori Flores, indicó que las labores se desarrollan bajo el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. Las muestras serán enviadas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) para análisis fisicoquímicos.

PUBLICIDAD

La ANA señaló que ese procedimiento busca garantizar la confiabilidad de la información que se obtenga. Sin embargo, hasta que concluyan los análisis de laboratorio, no se ha determinado la causa de la muerte de los peces ni se ha confirmado la presencia de contaminantes en el río.

Ruth Luque pidió al OEFA una intervención urgente

Una inspectora examina peces muertos entre las piedras del río Apurímac tras denuncias de contaminación en la zona.

La congresista Ruth Luque Ibarra solicitó la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para que identifique las causas de la mortandad, esclarezca los hechos y determine eventuales responsabilidades. En su pronunciamiento, recogió la inquietud de los comuneros por las operaciones de la minera Antapaccay, de la compañía Glencore.

La referencia a la empresa surge de la preocupación expresada por pobladores y no constituye, por ahora, una atribución oficial de responsabilidad. La definición de las causas dependerá de las evaluaciones técnicas y de las actuaciones que realicen la ANA, el OEFA y las demás entidades con competencia en el caso.

PUBLICIDAD

Espinar ya registró una denuncia por peces muertos en 2022

El episodio tiene un antecedente en la provincia. En abril de 2022, habitantes de la comunidad originaria de Ccoccareta denunciaron la muerte de truchas y un cambio de color en las aguas de un río de la zona. Ante aquella denuncia por un presunto vertimiento de sustancias tóxicas cerca de la unidad minera Antapaccay, el OEFA inició una supervisión.

En la emergencia actual, las comunidades esperan los resultados del monitoreo de la ANA y una respuesta de las autoridades ambientales sobre las medidas de prevención, fiscalización y protección que correspondan.