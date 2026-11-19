Miles de asistentes denunciaron que no podían escuchar ni ver la celebración en Las Palmas. La entidad reconoció los inconvenientes técnicos y anunció investigaciones, mientras crecen los cuestionamientos contra la organización del evento. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Diputados de distintas bancadas solicitaron explicaciones al canciller Carlos Espá por las fallas registradas durante la misa del papa León XIV, celebrada el último lunes en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Los legisladores cuestionan la organización y las contrataciones realizadas para un evento al que asistieron 1,5 millones de fieles.

La diputada Norma Yarrow, de Renovación Popular, denunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores habría comprometido más de 11 millones de soles en servicios audiovisuales y de suministro eléctrico. También cuestionó la contratación directa del servicio audiovisual por más de 8,3 millones de soles, autorizada mediante la Resolución Ministerial N.° 617-2026-RE bajo la causal de desabastecimiento.

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Los pedidos de información llegaron después de que los asistentes informaran problemas con el audio, fallas en algunas pantallas LED, aglomeraciones y cierres temporales de las puertas de ingreso. También se informó que algunas personas no pudieron entrar pese a tener entradas y que la puerta 3 fue derribada por la presión de la multitud.

El diputado Edwin Espinoza, del Partido del Buen Gobierno, solicitó información sobre la organización de la misa y las contrataciones vinculadas al evento. Su pedido incluye detalles sobre la planificación y seguridad, los contratos, la ejecución contractual, las fallas y las responsabilidades.

Carlos Espá fue anunciado como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores por Keiko Fujimori. (Foto: RPP)

La diputada Marleny Arminta, de Ahora Nación, pidió a Espá el expediente completo de las contrataciones y su asistencia al Congreso para responder por las incidencias registradas durante la ceremonia.

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Cancillería admite fallas en la última misa del papa León XIV

Ante los reclamos por los fallos en la realización del evento en la Base Aérea Las Palmas, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el inicio de una investigación técnica para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades de las empresas proveedoras.

La noche del lunes 16, horas después de que los asistentes reportaran problemas para escuchar la homilía y observar el desarrollo de la celebración a través de las pantallas instaladas en distintos puntos del recinto, Cancillería emitió un pronunciamiento en el que reconoció que los inconvenientes afectaron a personas ubicadas en algunos sectores de la base aérea y expresó sus disculpas por las dificultades que enfrentaron.

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En su comunicado, la Cancillería explicó que para garantizar el funcionamiento del sistema técnico durante la misa se contrató a dos empresas proveedoras, cada una con una responsabilidad distinta. Una estuvo a cargo de las torres de sonido y video distribuidas en el recinto, mientras que la otra debía proporcionar los grupos electrógenos encargados de abastecer de energía a esos equipos para permitir la transmisión de la ceremonia.

Misa del papa León XIV: Cancillería investiga a empresas tras fallas de audio y pantallas por las que se pagó más de S/11 millones. Captura: X.

La contratación dividida quedó bajo cuestionamiento después de que se conocieran los montos destinados a ambos servicios. Según los reportes difundidos por medios locales, el Estado destinó S/11 052 689 para cubrir las prestaciones de las dos compañías. La empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. recibió S/8 399 800 por el alquiler e instalación de equipos de sonido, pantallas LED y transmisión audiovisual. Por su parte, Facogem Industrial obtuvo S/2 652 889 por el servicio de grupos electrógenos, cableado eléctrico y tomacorrientes.

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La suma de ambos contratos puso el foco sobre la planificación del evento, debido a que los servicios estaban directamente relacionados con la posibilidad de que los asistentes pudieran escuchar y observar la misa desde distintos puntos de la explanada. Aunque las compañías asumieron funciones diferenciadas, el funcionamiento del sistema dependía de que los equipos audiovisuales y el suministro eléctrico operaran de manera coordinada.