Horacio Calcaterra se sumaría a la lista de bajas de Universitario para la visita ante Sport Huancayo. Crédito: LFP

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Universitario de Deportes podría afrontar el partido más importante del Torneo Clausura con varias ausencias. El equipo dirigido por Fabián Bustos visitará este domingo 22 de noviembre a Sport Huancayo en un encuentro decisivo para definir al ganador del segundo certamen de la temporada. Sin embargo, en la previa de este compromiso, los ‘cremas’ podrían perder a un futbolista más: Horacio Calcaterra.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el mediocampista terminó con un fuerte golpe en el tobillo derecho durante el último partido frente a Deportivo Moquegua y no viene entrenando con normalidad. Su estado físico continúa bajo evaluación, pero, por ahora, las posibilidades de que llegue al compromiso en la ciudad del incontrastable no serían alentadoras.

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La preocupación en el club ‘crema’ pasa por la evolución del volante, quien tampoco habría podido trabajar adecuadamente durante la jornada anterior. Por ello, la práctica de fútbol programada para este jueves será determinante para conocer si puede recuperarse y quedar a disposición del comando técnico. Si las molestias persisten, Calcaterra se sumaría a la lista de ausencias para el duelo ante el ‘rojo matador’.

“Va a ser evaluado Calcaterra, lo van a ir chequeando y eso dependerá si va, pero hasta hoy es más seguro que el volante no pueda estar”, explicó Peralta al referirse a la situación del futbolista. De esta manera, el cuerpo técnico deberá esperar los resultados de su evolución antes de tomar una decisión definitiva sobre su convocatoria.

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El periodista Gustavo Peralta informa sobre el estado físico del volante 'crema' de cara al duelo decisivo ante Sport Huancayo. (Video: Gustavo Peralta)

Las bajas que tendría Universitario ante Sport Huancayo

La posible ausencia de Calcaterra se sumaría a las de Jorge Murrugarra, Lisandro Alzugaray y Gianluca Lapadula. En el caso del primero, el mediocampista no podrá estar disponible debido a que acumuló tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su baja ya representa una alternativa menos para Bustos en una zona importante del campo.

Por su parte, Alzugaray ya se encuentra recuperado y viene trabajando en campo; sin embargo, el comando técnico habría decidido reservarlo para una eventual semifinal o final directa. Según detalló el periodista, el futbolista está realizando las labores con normalidad, pero no sería considerado para el viaje a Huancayo como parte de una planificación del cuerpo técnico.

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Una situación similar ocurre con Gianluca Lapadula, quien continúa recuperándose de una molestia muscular. Aunque no estaría disponible para el encuentro de este domingo, en Universitario confían en que pueda llegar a una eventual definición del campeonato. La intención sería evitar riesgos con su recuperación y contar con él si el equipo necesita disputar una instancia decisiva.

“Lo mismo para Gianluca Lapadula, que se recupera de un tema muscular y que va a llegar confirmado por Fabián Bustos, por el comando técnico y por todos en Universitario, va a llegar a una eventual semifinal y final”, detalló Peralta.

Universitario sumará varias bajas para la visita a Sport Huancayo en la fecha final del Clausura. Crédito: Prensa U

César Inga también genera atención en Campo Mar

En medio de este panorama, César Inga también presenta molestias en el tobillo derecho. No obstante, su evolución es más favorable que la de Calcaterra. De acuerdo con la información del periodista, el futbolista pudo trabajar medianamente bien y existe confianza en que pueda llegar al compromiso si consigue entrenar con normalidad en Campo Mar.

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Así, Universitario encara los últimos días de preparación con varias situaciones médicas y deportivas por resolver. La práctica de fútbol de este jueves será clave para conocer el panorama definitivo de la plantilla, especialmente en el caso de Calcaterra, cuya presencia todavía no está descartada oficialmente.

El equipo ‘crema’ sabe que no tendrá margen de error ante Sport Huancayo. El resultado de este domingo puede definir sus aspiraciones en el Clausura, por lo que Bustos deberá encontrar las alternativas necesarias para afrontar el desafío, especialmente si finalmente pierde a otro de sus mediocampistas.