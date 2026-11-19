Alianza Lima se alista para su próximo reto: Mundial de Clubes de Vóley 2026 en Sao Paulo. Las ‘blanquiazules’ iniciarán su camino en el torneo internacional el próximo martes 8 de diciembre, cuando debuten con Osasco São Cristóvão Saúde. El plan está en marcha y todo está planificado para su segunda participación.
El equipo de Alejandro Schneider tiene programado viajar a tierras brasileñas el domingo 6 de diciembre. Por ello, su último ensayo será frente Universitario de Deportes en la Liga Peruana de vóley 2026/2027.
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¿Cuántos partidos afrontará Alianza Lima de cara al Mundial de Clubes de Vóley 2026?
La Federación Peruana de vóley (FPV) viene adelantando los encuentros de Alianza Lima por su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Las ‘blanquiazules’ sacaron un triunfo ante Deportivo Wanka en el choque por la fecha 10 de la Liga Peruana devóley 2026/2027.
Y se le vienen 3 encuentros más de cara al máximo certamen de la FIVB, serán los últimos ensayos de las tricampeonas antes de su viaje a Sao Paulo.
- Fecha 6: Alianza Lima vs Atlético Atenea (domingo 22 de noviembre / 18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)
- Fecha 7: Alianza Lima vs Perú Sub 19 (sábado 28 de noviembre / 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)
- Fecha 8: Alianza Lima vs Universitario de Deportes (sábado 5 de diciembre / 18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes)
El debut de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2026
Alianza Lima prepara su estreno en el Mundial de Clubes de Vóley, torneo en el que enfrentará en su primer partido a Osasco São Cristóvão Saúde, el equipo anfitrión.
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Las ‘blanquiazules’ jugarán el martes 8 de diciembre a las 18.30, hora de Perú, en el Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques.
El debut ante el conjunto brasileño concentra la expectativa de los hinchas, que aguardan la participación del club en la competencia internacional.
Fixture completo de Alianza Lima en el Mundial
- Martes 08 de diciembre: Alianza Lima vs. Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil) | 18:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques
- Miércoles 09 de diciembre: Alianza Lima vs. NEC Red Rockets Kawasaki (Japón) | 11:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques
- Jueves 10 de diciembre: Alianza Lima vs. Eczacıbaşı Peron Istanbul (Turquía) | 11:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques
*Horarios de Perú
Las convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2026
- Opuesta: Iona María Baciu.
- Centrales: Diana de la Peña, Avril Morán, Clarivett Yllescas, Flavia Montes y Allison Holland.
- Armadoras: Cristina Cuba y María Alejandra Marín.
- Puntas receptoras: Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Daniela Bulaich, Nayeli Yábar y Ysabella Sánchez.
- Líberos: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez.
Canal TV para ver el Mundial de Clubes de vóley 2026
Latina TV transmitirá el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 en Perú mediante señal abierta. Los partidos podrán seguirse por los canales 2 y 702 HD de la televisora.
La cobertura también estará disponible en la página web y en la aplicación oficial de Latina TV, donde los espectadores podrán acceder a los encuentros del certamen.
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Infobae Perú realizará el seguimiento de cada presentación en su sitio web. El medio ofrecerá el punto a punto, las incidencias, los resultados y la tabla de posiciones.
La publicación también incluirá las declaraciones de las protagonistas y la información vinculada con la participación de Alianza Lima en la competencia internacional.
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