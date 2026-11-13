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Richard Pellejero cuestiona el sistema de la Liga 1 2026: “Definimos el Torneo Clausura y por salir campeón no hay derecho a la final, no entendemos”

El estratega uruguayo, al día de hoy, no entiende los criterios de definición establecidos para el club que levante el título en el año. El ‘rojo matador’ está entre los candidatos, aunque nada está dicho

Richard Pellejero ha elevado el nivel de un corajudo Sport Huancayo. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero ha elevado el nivel de un corajudo Sport Huancayo. - Crédito: Difusión
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Richard Pellejero sigue sin comprender el criterio de las bases de definición de la Liga 1 2026. Por más que Sport Huancayo aparezca en una zona privilegiada para luchar por el título nacional, sus posibilidades de un cruce directo por la coronación son inexistentes.

Nosotros estamos definiendo el torneo hoy en día y por salir campeón del Torneo Clausura no tenemos derecho a la final con el campeón del Apertura, que es Alianza Lima”, indicó en una charla con Derechos Exclusivos.

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Richard Pellejero conduce con responsabilidad a Sport Huancayo, gran animador del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero conduce con responsabilidad a Sport Huancayo, gran animador del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

“En este caso, si todo sale bien, vamos a jugar con el segundo del anual, que no entendemos el porqué, pero está hecho así”, sumó Richard.

Al sostener un ritmo lustroso, Sport Huancayo está a un paso de abrochar el Clausura 2026, pero de conseguirlo deberá afrontar un reto adicional ante Universitario de Deportes con miras al último peldaño de la temporada.

“Nosotros tenemos el último partido del Clausura. Si ganamos somos campeones y la ‘U’, el rival de la última fecha, es el segundo del anual. Entonces, jugaríamos una semifinal con ellos” aclaró el uruguayo.

El enfrentamiento de cierre de campaña regular se disputará después de la cuarta ventana FIFA de selecciones. Se prevé que La Incontrastable lucirá atiborrada pese a que el precio de las entradas es más que exorbitante. Una victoria o empate harán a los huancaínos ganadores de la última etapa, lo que representaría un éxito institucional.

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Sport Huancayo derrotó 2-0 a Melgar por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
Sport Huancayo sueña con la coronación del Torneo Clausura 2026. Crédito: ITEA

Pellejero salvador

Richard Pellejero es uno de los últimos nombres ilustres de Sport Huancayo. Aunque cuenta con poco tiempo en la institución, ha sabido calar muy hondo al ejercer una labor excepcional en el banquillo. Su historia empezó el periodo pasado cuando llegó con una misión: evitar el descenso.

El uruguayo, que recién asumía la responsabilidad de conducir un elenco, no se limitó a esa tarea. Una vez que encauzó el camino del ‘rojo matador’ se metió de lleno a una asignatura mayor, la de luchar por un boleto a la siguiente edición de la Copa Sudamericana. Quedó muy cerca de conseguirlo.

Cerrado el curso, para enorme sorpresa, los directivos del Sport Huancayo decidieron agradecerle a Pellejero los servicios prestados y no continuar con el proyecto deportivo. La decisión, poco tiempo después, fue demasiado desacertada debido a que el equipo entró en una dinámica declinante por malos resultados.

Con la amenaza del descenso más que confirmada, el presidente de la institución huancaína no tuvo más remedio que contactar nuevamente con el profesional uruguayo, quien aceptó sin inconvenientes el desafío de Liga 1, el cual superó con éxito en unos pocos meses.

Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión
Richard Pellejero, entrenador de Sport Huancayo que repotenció al grupo hasta llevarlo a la cima del Torneo Clausura 2026. - Crédito: Difusión

Al revitalizarse Sport Huancayo, los objetivos fueron cambiando sobre la marcha, en especial a lo largo del Torneo Clausura, donde se apreció un desenvolvimiento distinto de una configuración que, incluso, logró encadenar un pleno de siete triunfos.

A partir de ese progreso inobjetable, del que es parte Richard Pellejero, el equipo ha logrado posicionarse en el primer puesto de la tabla clasificatoria y cuenta con la primera oportunidad de convertirse ganador del segundo certamen corto del año.

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