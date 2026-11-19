La cantante Pamela Franco obtuvo medidas de protección y garantías personales otorgadas por las autoridades pertinentes frente a Pamela López, tras denunciar agresiones verbales y psicológicas en medios digitales. El reporte periodístico presenta extractos de la denuncia policial, la resolución de la subprefectura y declaraciones de la abogada defensora Medaly Barrientos sobre las disposiciones legales y las advertencias de desacato para la parte denunciada.

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La cantante Pamela Franco obtuvo garantías personales a su favor luego de denunciar a Pamela López, en medio de los enfrentamientos públicos que ambas han sostenido en las últimas semanas. La medida fue concedida por la Subprefectura de Miraflores y busca impedir nuevos actos que puedan afectar la tranquilidad o la integridad de la intérprete.

El abogado de Franco, Zamir Villaverde, informó que la resolución establece restricciones dirigidas a López. La disposición contempla que deberá evitar amenazas, actos de hostigamiento, intimidaciones, agresiones verbales y descalificaciones personales contra su patrocinada.

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La decisión administrativa se suma a una investigación fiscal que, de acuerdo con el letrado, ya se encuentra en marcha. Villaverde aseguró que su equipo presentó una denuncia por los presuntos daños a la honra y a la imagen de la artista.

Pamela Franco y Pamela López figuran en un proceso judicial tras la disposición de medidas legales de protección a favor de Franco.

El representante legal señaló que la Quinta Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar emitió la disposición número 1 el 30 de octubre de 2026. Con ese documento, indicó, se ordenó el inicio de diligencias preliminares contra Pamela López.

“Ante los constantes ataques y daños a su honra e imagen personal por parte de Pamela López, se procedió a denunciarla”, afirmó Villaverde. Según explicó, la investigación fiscal evaluará los hechos expuestos por la defensa de la cantante.

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El abogado sostuvo que las diferencias entre ambas figuras dejaron de limitarse a declaraciones cruzadas y motivaron el traslado del caso a las autoridades. La defensa de Franco considera que los pronunciamientos realizados por López habrían afectado la reputación de su clienta.

Un documento legal dispone el otorgamiento de garantías personales a favor de Pamela Franco e insta a Pamela López a cesar cualquier acto de hostigamiento.

Villaverde precisó que el pedido de garantías personales fue presentado ante la subprefectura con el objetivo de prevenir nuevos episodios. La resolución número 099 de 2026 fue notificada a la defensa de la artista, según relató.

La resolución pide a Pamela López evitar ataques contra la cantante

El segundo artículo de la resolución, leído por Villaverde, insta a Mayra Pamela López Solórzano a no incurrir en conductas que puedan dirigirse contra Pamela Franco. El texto incluye una lista de acciones que la denunciada deberá evitar.

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“Instar a la denunciada Mayra Pamela López Solórzano se abstenga de realizar actos de amenaza, hostigamiento, intimidación, agresión verbal o descalificaciones personales dirigidas contra la señora Pamela Cristel Franco Viera”, señala la disposición citada por el abogado.

La medida no supone una sentencia sobre el fondo de las acusaciones, pero establece una orden preventiva en favor de la cantante. El documento busca evitar que se repitan conductas que la defensa considera lesivas contra Franco.

La Subprefectura de Miraflores otorgó garantías personales a Pamela Franco para frenar presuntos actos de hostigamiento de Pamela López.

Villaverde afirmó que Pamela López ya fue advertida sobre el alcance de la resolución. También anticipó que evaluarán nuevas acciones legales si detectan referencias, insultos o ataques que, a su criterio, vulneren las garantías concedidas.

“Si la señora Pamela López una vez más ataca, insulta o se refiere de forma directa o indirecta contra nuestra cliente, incurrirá en el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad”, manifestó el abogado.

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El letrado añadió que esa figura penal contempla, según su declaración, una pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años. “Por ende, queda advertida públicamente de cesar con los ataques”, sostuvo.

Hasta el momento, la información difundida por la defensa de Pamela Franco se centra en las medidas otorgadas por la Subprefectura de Miraflores y en las diligencias preliminares abiertas por la Fiscalía. El proceso continuará conforme avancen las actuaciones de las autoridades competentes.