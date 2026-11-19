Un hombre de edad avanzada gesticula con la mano mientras permanece recostado en una cama de hospital junto a una mesa con botellas.

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Un grupo de 14 adultos mayores permanece en situación de abandono en el Hospital Goyeneche de Arequipa. Algunos llevan hasta dos años internados sin recibir visitas ni contar con familiares que puedan hacerse cargo de ellos. Ante esta situación, el Departamento de Servicio Social pidió apoyo a la ciudadanía para reunir pañales y productos de higiene personal que permitan atender sus necesidades básicas.

La situación de estos pacientes ocurre en un contexto en el que el papa León XIV, durante su reciente visita al Perú, hizo un llamado a no permanecer indiferentes frente al abandono de las personas más vulnerables y a fortalecer el cuidado de los adultos mayores.

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La jefa del Departamento de Servicio Social, Míriam Chura, informó el miércoles 18 de noviembre que ocho de los pacientes se encuentran en el área de Medicina Varones y otros seis en Medicina Mujeres. Varios fueron trasladados al establecimiento luego de ser encontrados en la vía pública por personal de Serenazgo o efectivos de la Policía Nacional.

La funcionaria detalló que algunos no tienen parientes, otros han perdido a sus familiares y, en uno de los casos, no ha sido posible contactar a sus allegados porque residen en el extranjero.

Sin disponibilidad de camas en el Hospital Goyeneche

La permanencia prolongada de estos pacientes también representa una dificultad para la capacidad de atención del Hospital Goyeneche. Según Chura, las áreas de Medicina Varones y Medicina Mujeres cuentan con entre 30 y 33 camas, cuya ocupación suele alcanzar entre el 70 % y el 90 %.

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A este grupo se suman otros adultos mayores que atraviesan situaciones de abandono temporal o pobreza. Algunos permanecen hospitalizados durante uno o dos meses, mientras el personal de Servicio Social intenta localizar a sus familiares o encontrar una alternativa para su cuidado.

“Esto a veces nos limita la atención para la demás población”, advirtió Chura. Asimismo, recordó que el establecimiento recibe pacientes no solo de Arequipa, sino también de otras regiones, como Puno, Tacna y Moquegua.

La mano de una persona de edad avanzada descansa sobre una tela acolchada junto a la manga de una chaqueta azul de H&M. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hospital ha intentado gestionar el traslado de estas personas a albergues mediante coordinaciones con la Beneficencia y los centros de atención de diferentes municipalidades. Sin embargo, las solicitudes no han prosperado debido a la falta de vacantes, especialmente para quienes necesitan asistencia permanente para realizar sus actividades cotidianas.

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¿Qué dijo el papa León XIV sobre el abandono de los adultos mayores durante su visita al Perú?

El abandono de las personas mayores también fue uno de los temas abordados por el papa León XIV durante su visita al Perú. El 16 de noviembre, en uno de sus últimos encuentros antes de dejar el país, el pontífice visitó la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao, donde reciben atención 61 personas mayores y enfermas en situación de vulnerabilidad.

Durante su intervención, el papa cuestionó a quienes no brindan asistencia a las personas que necesitan protección y advirtió sobre las consecuencias de la indiferencia frente al sufrimiento de los más vulnerables.

Fiel a su posición sobre la inteligencia artificial, el papa León XIV incluyo unas palabras sobre esta en su primer discurso en Perú. - Crédito Pablo Porciuncula/AFP

“Hay situaciones en las que no se ofrece cuidado o asistencia a los cuerpos, ni se piensa en las almas; no se atiende a las personas, sino que se les abandona”, expresó.

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León XIV también calificó estos escenarios como “desiertos de humanidad” y recordó que muchos peruanos en situación de pobreza y abandono necesitan atención, protección y cuidado.

“Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas”, manifestó. Finalmente, exhortó a la población a defender a los niños, jóvenes y adultos mayores, así como a las personas más necesitadas de la sociedad.

¿Cómo ayudar a los adultos mayores abandonados en el Hospital Goyeneche?

El Departamento de Servicio Social del Hospital Goyeneche solicita donaciones de pañales para adultos de talla grande y protectores de cama. También necesita artículos de higiene personal, como papel higiénico, pañitos húmedos, jabón y pasta dental.

Chura explicó que cada paciente requiere entre cuatro y cinco pañales diarios, dependiendo de su estado de salud. Aunque los adultos mayores cuentan con cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), este no contempla la entrega de dichos insumos.

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“Les pedimos llegar a su corazón. Mantenerlos limpios es vital para evitar que contraigan infecciones dentro del hospital”, expresó la jefa de Servicio Social.

Las personas, empresas e instituciones interesadas en colaborar pueden llevar sus donaciones directamente al Departamento de Servicio Social del Hospital Goyeneche, en Arequipa o comunicarse al (054) 231313.