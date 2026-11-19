Una mujer sostiene un abanico y se toca la frente frente a una computadora portátil en una habitación con estanterías de libros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cansancio que aparece durante una jornada de trabajo o estudio, junto con dolor de cabeza, mareos y problemas para mantener la atención, puede tener relación con una hidratación insuficiente. El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que el calor y la deshidratación pueden reducir el rendimiento físico y mental, sobre todo en personas expuestas al sol o que realizan actividad física.

La institución señaló que el organismo pierde líquidos a través del sudor para regular su temperatura cuando aumentan los grados. Si esa pérdida no se compensa de forma adecuada, pueden surgir molestias que interfieren con tareas cotidianas, desde concentrarse frente a una pantalla hasta cumplir labores al aire libre.

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El licenciado Edinson Sánchez, nutricionista del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, explicó que una hidratación suficiente contribuye al funcionamiento del organismo y cobra mayor importancia durante los días calurosos. Las necesidades de líquidos varían según la edad, el estado de salud, el nivel de actividad y el tiempo de exposición a las altas temperaturas.

Una joven bebe agua de una botella de plástico transparente frente a un panel del Seguro Social de Salud de Perú, EsSalud.

La sed puede aparecer cuando el organismo ya necesita líquidos

Sánchez recomendó incorporar el consumo de agua a la rutina diaria, sin esperar a tener sed. Como referencia general, indicó una ingesta aproximada de entre dos y dos litros y medio de líquidos al día, equivalente a entre seis y ocho vasos de agua pura, repartidos en pequeños sorbos desde la mañana.

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“No debemos esperar a sentir sed para tomar agua, porque la sed ya es una señal tardía de deshidratación”, precisó el especialista. La cantidad debe aumentar cuando la persona realiza ejercicio, trabaja en exteriores o permanece expuesta al sol durante varias horas.

La falta de líquidos puede expresarse con dolor de cabeza, debilidad, cansancio, mareos y dificultad para concentrarse. Por ello, EsSalud aconsejó detener la actividad ante estos síntomas, trasladarse a un ambiente fresco y beber agua. Si el malestar es intenso o persiste, corresponde solicitar atención médica.

Una mesa de EsSalud expone vasos con bebidas naturales preparadas a base de frutas, maíz morado e infusiones.

Frutas y bebidas sin azúcar pueden complementar el consumo de agua

El agua debe ser la fuente principal de hidratación, pero la alimentación también puede aportar líquidos durante las jornadas de calor. El nutricionista mencionó a la sandía, el melón, las fresas, la papaya, la naranja y la mandarina entre las frutas con alto contenido de agua.

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Estos alimentos aportan además vitaminas y minerales, entre ellos potasio y magnesio. La recomendación de EsSalud es integrarlos a la dieta diaria y priorizar preparaciones sin azúcar añadida. Entre las alternativas figuran las infusiones, la chicha morada, la limonada, el emoliente y los refrescos naturales de frutas.

En cambio, la entidad sugirió moderar las gaseosas y otras bebidas con elevada cantidad de azúcar. También aconsejó evitar el alcohol en contextos de altas temperaturas, debido a que puede agravar la pérdida de líquidos.

Un representante de EsSalud presenta una mesa con frutas de estación y diversas bebidas durante una actividad informativa.

El golpe de calor requiere atención de emergencia

La doctora María Salazar, médica emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud, alertó que una exposición prolongada al calor puede desencadenar un golpe de calor. Esta emergencia ocurre cuando el cuerpo no logra controlar adecuadamente su temperatura.

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Las señales que requieren atención incluyen temperatura corporal muy elevada, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, confusión o desorientación. Las convulsiones y la pérdida del conocimiento son signos de gravedad y exigen asistencia médica inmediata.

Ante la sospecha de un golpe de calor, Salazar indicó que se debe pedir ayuda de emergencia y llevar a la persona a un lugar fresco o con sombra. También recomendó retirar el exceso de ropa, aplicar agua fresca sobre el cuerpo y favorecer la ventilación. Si hay una alteración de la conciencia, no se deben administrar líquidos por vía oral por el riesgo de atragantamiento.

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Las pausas y la protección solar reducen la exposición al calor

Para prevenir problemas asociados a las altas temperaturas, EsSalud recomendó beber agua de manera regular, realizar pausas en zonas ventiladas o con sombra y usar prendas ligeras, holgadas, claras y de materiales transpirables. Las personas que deben permanecer al aire libre pueden reducir su exposición al sol intenso, en particular entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

La protección incluye sombreros de ala ancha, lentes con filtro ultravioleta y bloqueador solar, que debe reaplicarse de acuerdo con las indicaciones de cada producto. Estas medidas resultan relevantes para trabajadores expuestos al sol, estudiantes en actividades al aire libre y quienes se desplazan durante las horas de mayor calor.

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Los adultos mayores, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas requieren una vigilancia adicional, ya que pueden tener mayor vulnerabilidad frente a la deshidratación y al golpe de calor. Reconocer los síntomas a tiempo y recuperar líquidos de forma constante ayuda a evitar que una molestia inicial afecte el desempeño diario o evolucione hacia una emergencia.