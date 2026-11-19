El periodista habló de la continuidad del 'Pirata' en el elenco 'cervecero' y de la chance que deje el fútbol profesional. (Video: Doble Punta)

Guardar

Sporting Cristal se juega el Torneo Clausura este domingo 22 de noviembre, cuando reciba a Cienciano en la última fecha. El equipo ‘rimense’ necesita imponerse y aguardar un empate o una derrota de Sport Huancayo ante Universitario de Deportes para quedarse con este certamen y acceder a las semifinales por el título nacional.

En ese escenario, el periodista Pedro García planteó una imagen para el cierre de la carrera de Hernán Barcos: un doblete en la final ante Alianza Lima que le permita al elenco ‘celeste’ alzar el trofeo de la Liga 1 2026.

PUBLICIDAD

Las declaraciones fueron difundidas en el programa Doble Punta, donde el comunicador debatió sobre la continuidad del futbolista y la posibilidad de que prolongue su carrera. “Pregunto lo siguiente: ustedes son Barcos, tienen cuarenta y pico de años, han hecho un año como ha sido”, inició su reflexión.

El delantero argentino puso el 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

El punto de Pedro García fue que una actuación determinante del ‘Pirata’ en una final podría darle un cierre ideal a su trayectoria. “Si ocurriese que Cristal llega a la final ante Alianza y la gana... Te pongo un ejemplo, doblete de Barcos, Cristal es campeón. Si eres Barcos, ¿no te retiras en ese día? Anuncias ‘listo, me voy’“, apuntó.

PUBLICIDAD

Pedro Eloy remarcó que una coronación nacional acompañada de un doblete ante su exequipo y en Matute sería una despedida con una carga especial para Hernán Barcos. “¿Qué cosa mejor que eso para él puede haber? No va a haber un mañana mejor ni cag..., te retiras”, acotó.

Pedro García sobre la posible renovación de Hernán Barcos con Sporting Cristal

Más allá de su planteamiento sobre un posible retiro, Pedro García dejó clara su postura ante la opción de que Hernán Barcos continúe en Sporting Cristal durante la próxima temporada. “A Barcos le digo ‘por favor, renueva’”, afirmó García. “No es que ‘te renuevo, vamos a conversar, vamos a ver’. Le pido el favor de que renueve”.

PUBLICIDAD

El periodista sostuvo que el ‘Pirata’ llegó al plantel ‘cervecero’, convirtió goles y elevó el rendimiento colectivo. Además, vinculó ese aporte con la situación competitiva que atraviesa el equipo en las últimas jornadas, en la que salió campeón de la Copa de la Liga.

Hernán Barcos salió campeón con Sporting Cristal de la Copa de la Liga 2026 tras vencer a Alianza Atlético en la final. - créditos: Copa de la Liga

García también se refirió a la edad que tendría Hernán Barcos en 2027. Admitió que sería un aspecto a analizar, aunque priorizó la eficacia de un delantero por encima de su fecha de nacimiento.

“Yo le vería la estadística. ¿El próximo año jugaría con 43 años? Qué chu..., pero hace goles. Tengo delanteros de 28 que no hacen goles, versus uno de 42 que hace goles, dame el de 42 que hace goles. En otros torneos de repente no, porque hay otra aparición, hay una explosión de nuevos chicos”, precisó.

PUBLICIDAD

Pedro García señaló que mantendría al atacante argentino incluso si Sporting Cristal disputa la Copa Libertadores. “Recontra para la Copa, porque nuevamente el tema de la edad yo lo tomo en cuenta si es que detrás hay una camada que pide cancha y no se la das porque hay uno grande que no lo deja jugar; pero no es el caso. El asunto es ¿quién pide cancha?“, preguntó.

El 'Pirata' habló de su primer título con el cuadro 'celeste' y de lo que sigue en la Liga 1. (Video: Jax Latin Media)

El comunicador insistió en que la continuidad debe decidirse por el rendimiento y por la competencia interna. En ese sentido, expresó que el argentino debería seguir si no aparece otro atacante que justifique desplazarlo. “El tema de la longevidad en el fútbol tiene que ver con quién pide cancha. Detrás de Barcos, ¿quién podría jugar? No hay”, contestó.

PUBLICIDAD

La comparación final de García fue entre Hernán Barcos y Michael Hoyos. Ante esa disyuntiva, el periodista no dejó margen para la duda: “Barcos cerrado, de todas maneras”.