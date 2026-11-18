HBO Max prepara producción sobre el Sodalicio

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La historia del Sodalicio de Vida Cristiana llegará a HBO Max en una producción de tres episodios dirigida por el cineasta y actor peruano Salvador del Solar. La plataforma anunció “Sodalicio: Duelo al Vaticano”, una serie documental que reconstruirá el crecimiento de la organización, las denuncias de abusos en su contra y el proceso que concluyó con su disolución por decisión del Vaticano en abril de 2025.

La producción será realizada por Del Barrio Producciones para Skydance Corporation Company. De acuerdo con la información difundida por HBO Max, el proyecto reunirá testimonios de sobrevivientes, exmiembros, periodistas y figuras que participaron en las investigaciones eclesiásticas vinculadas al caso.

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La docuserie abordará los abusos de poder, los mecanismos de control y el silencio institucional que marcaron la trayectoria del Sodalicio, organización fundada en Perú en 1971 y que durante décadas extendió su presencia a distintos ámbitos de la sociedad peruana y latinoamericana.

El anuncio no incluyó aún una fecha de estreno. Sin embargo, la plataforma adelantó que la producción combinará archivos, entrevistas y recreaciones filmadas en Perú e Italia para contar una historia que atravesó a víctimas, familias, comunidades, periodistas e instituciones de la Iglesia católica.

Salvador del Solar dirigirá una serie de tres episodios

“Sodalicio: Duelo al Vaticano” tendrá tres capítulos y estará dirigida por Salvador del Solar, quien suma esta producción a su trayectoria como actor, realizador y exministro de Cultura del Perú.

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La propuesta buscará reconstruir el proceso que llevó a la caída de la organización desde las voces de quienes denunciaron los hechos y exigieron respuestas durante años. HBO Max señaló que el relato recorrerá el ascenso, los escándalos y la posterior disolución del grupo religioso.

El destacado peruano Salvador del Solar se encargará de dirigir “Sodalicio: Duelo al Vaticano”

La serie no se limitará a una cronología institucional. Según el anuncio, pondrá en primer plano las experiencias de sobrevivientes y exintegrantes del Sodalicio. Algunos de ellos ofrecerán por primera vez su testimonio sobre lo que vivieron dentro de la organización y las consecuencias que esas experiencias tuvieron en sus vidas.

El proyecto también incluirá la participación de personas que acompañaron o investigaron las denuncias desde diferentes espacios. La narrativa combinará el trabajo periodístico con recursos propios de las series documentales de investigación.

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HBO Max adelantó que la puesta en escena incorporará recreaciones rodadas en Perú e Italia. La elección de esos países responde a los escenarios centrales del caso: Perú fue el lugar donde nació y consolidó su influencia el Sodalicio, mientras que el Vaticano intervino en la investigación y tomó la decisión final de suprimir la institución.

Pedro Salinas y Paola Ugaz estarán entre las voces del documental

La investigación periodística tendrá un lugar central en la docuserie. Pedro Salinas y Paola Ugaz, autores del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, publicado en 2015, formarán parte de los testimonios incluidos en la producción.

El libro reunió denuncias y testimonios sobre abusos ocurridos dentro del Sodalicio. Su publicación abrió una nueva etapa de visibilidad pública del caso y colocó en el debate las acusaciones contra miembros y dirigentes de la organización.

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La serie recuperará ese trabajo como uno de sus puntos de partida. Salinas y Ugaz documentaron testimonios de exintegrantes y sobrevivientes, además de investigar la estructura, las prácticas internas y las redes de influencia del grupo.

Pedro Salinas, uno de los autores del libro “Mitad monjes, mitad soldados”. REUTERS/Leslie Moreno

La docuserie también contará con la participación de monseñor Jordi Bertomeu, integrante de la misión especial que el papa Francisco envió para investigar los hechos. Bertomeu tuvo un papel en el proceso eclesiástico que avanzó hasta la decisión de disolver el Sodalicio.

El Vaticano formalizó la supresión del Sodalicio de Vida Cristiana el 14 de abril de 2025, mediante un decreto firmado en la sede del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. La medida puso fin a una organización que durante décadas tuvo presencia en Perú y otros países de América Latina.

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La historia de Catacaos formará parte del relato

“Sodalicio: Duelo al Vaticano” también incorporará las denuncias de los comuneros de Catacaos, en la región Piura. Esa línea narrativa abordará las acusaciones por la expropiación de tierras y los conflictos que involucraron a comunidades del norte del país.

La inclusión de este caso permitirá que la serie amplíe su mirada más allá de los abusos denunciados por antiguos integrantes de la organización. El documental explorará el impacto de las controversias asociadas al Sodalicio sobre comunidades, territorios y familias.

En mayo de 2026, la Iglesia católica realizó una misa de reparación en Catacaos dirigida a comunidades tallanes que denunciaron años de afectaciones a sus derechos territoriales y sociales. El acto estuvo vinculado al proceso posterior a la supresión de la organización.

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Su estreno aún no tiene fecha confirmada, pero HBO Max ya la incluye entre sus próximas producciones documentales vinculadas a historias de alcance regional.

La periodista Paola Ugaz y el papa León XIV. (Foto: Vatican News)