El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente el recurso de “reconsideración” de Renovación Popular contra la resolución que frenó las denominadas reelecciones encubiertas de alcaldes del periodo 2023-2026 que postularon como primeros regidores para el periodo 2027-2030. Dicho fallo impide que Rafael López Aliaga asuma como burgomaestre por sucesión.

Como se recuerda, mediante la resolución 4557-2026-JNE, el máximo tribunal electoral estableció como criterio vinculante que, en los casos de reelecciones encubiertas, los Jurados Electorales Especiales deben proclamar como alcalde al segundo regidor electo, mientras que el primer regidor no podrá asumir el sillón municipal así sea por renuncia o vacancia del titular.

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Contra esta decisión, el personero de Renovación Popular, junto al propio López Aliaga y su abogado Wilber Medina, presentaron un recurso de “reconsideración” con el que se pidió revocar el criterio o, en todo caso, disponer que este recién se aplique en los próximos comicios municipales.

Sin embargo, el Pleno del JNE rechazó por unanimidad el referido recurso, de acuerdo a la resolución al que accedió Infobae.

Un fallo del Jurado Nacional de Elecciones de Perú declara improcedente un recurso interpuesto por la alianza Renovación Popular Perú y dispone el archivo definitivo del expediente.

Reconsideración rechazada

En la resolución, el Jurado Nacional de Elecciones recuerda que las decisiones que emite el supremo tribunal electoral “son dictados en instancia final, definitiva y no son susceptibles de revisión”, tal como lo manda la Constitución. Es decir, son “cosa juzgada en materia electoral, lo que no permite que contra ellos proceda recurso ni acción de garantía alguna”.

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“En ese sentido, resultan improcedentes, en esta sede, los pedidos de revisión o reevaluación de las decisiones expedidas por este órgano electoral, independientemente de la denominación o sumilla que se le dé al escrito; esto es, ‘reclamos’, ‘nulidad’, ‘queja’, ‘recurso de reconsideración’, ‘recurso excepcional’, ‘recurso extraordinario’, ‘revisión’ u otro análogo, como el presentado por el señor recurrente en contra del numeral 3 de la parte resolutiva de la Resolución N.º 4557-2026-JNE”, se lee en el documento.

Además, los magistrados aseveran que el hecho de que Renovación Popular y Rafael López Aliaga no estén de acuerdo con la resolución “no significa, en modo alguno, que el colegiado haya expedido una decisión arbitraria”. “Por el contrario, la Resolución N.° 4557-2026-JNE contiene en los respectivos votos en mayoría y minoría, el análisis y deliberación sobre el alcance del artículo 194 de la Carta Magna, que se cuestiona", apuntan.

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Por ello, el JNE resolvió declarar improcedente el “recurso de reconsideración” de Renovación Popular y archivar el expediente.

La resolución la suscriben el presidente del tribunal, Roberto Burneo, y los magistrados Martha Maisch, Gunther Gonzales, Rubén Torres y Aarón Oyarce.

Inminente proclamación

Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora electa de Renovación Popular, está cada vez más cerca de convertirse en alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030, ante el impedimento de Rafael López Aliaga.

Jeanette Alonzo.

El proceso de proclamación avanzó la semana pasada después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completara el cómputo del 100% de las actas de las 26.351 mesas de sufragio de la capital, 41 días después de los comicios. Renovación Popular se impuso con el 27,685% de los votos válidos, equivalentes a 1.554.928 sufragios, por encima de Avanza País, cuyo candidato, el exalcalde de Magdalena Francis Allison, obtuvo el 26,811% con 1.505.835 votos.

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Con el reporte del 100% de las actas ya en poder del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, el organismo cuenta con un plazo de dos días calendario para proclamar los resultados mediante una audiencia pública a la que pueden asistir los personeros de cada partido.

Tras la proclamación, los personeros tendrán tres días hábiles para apelar el acta, aunque solo por incongruencias en el cómputo; otros cuestionamientos serán rechazados de plano. La entrega de credenciales no se efectuará hasta que el JNE resuelva cualquier apelación pendiente, y el pleno revisará de oficio cada acta para uniformizar criterios sobre las reelecciones encubiertas, independientemente de si se presentan recursos. Una vez firme la proclamación, el JEE tendrá tres días calendario adicionales para programar la entrega de credenciales al alcalde y los regidores electos.

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