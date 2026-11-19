El logotipo de la SUNEDU figura junto a las sedes de cuatro universidades públicas evaluadas en su clasificación institucional en Perú.

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El 18 de noviembre de 2026, el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó por unanimidad el V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria (periodo 2023-2024). La publicación reconfigura el ranking de universidades estatales respecto al IV Informe Bienal (2021-2022), desplazando a casas de estudio históricas e impulsando a instituciones regionales.

De acuerdo con los resultados oficiales del V Informe Bienal, las 20 primeras universidades públicas del Perú y sus respectivos puntajes son:

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Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima) – 100,00 Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima) – 93,76 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (Amazonas) – 81,84 Universidad Nacional José María Arguedas (Apurímac) – 74,51 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Loreto) – 71,91 Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Arequipa) – 71,29 Universidad Nacional de Ingeniería (Lima) – 69,05 Universidad Nacional Autónoma de Huanta (Ayacucho) – 68,83 Universidad Nacional de Moquegua (Moquegua) – 68,27 Universidad Nacional de Frontera (Piura) – 64,78 Universidad Nacional de Jaén (Cajamarca) – 59,32 Universidad Nacional de Trujillo (La Libertad) – 58,99 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Cusco) – 58,53 Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (Lima) – 56,72 Universidad Nacional del Altiplano (Puno) – 55,54 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Áncash) – 55,46 Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco (Huánuco) – 53,50 Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima) – 53,36 Universidad Nacional de Barranca (Lima) – 52,55 Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica) – 51,61

Cambios en la metodología de evaluación

A diferencia del IV Informe Bienal, que evaluaba únicamente Investigación y Ámbito Formativo, el V Informe Bienal redistribuye el puntaje en tres ejes: Investigación pasa a representar el 51,43 %, el ámbito Formativo sube al 38,57 % y se incorpora Capacidad Institucional con el 10 %.

Además, se incluyen cinco bonificadores (acreditación de programas, patentes vigentes, publicaciones citadas en desarrollos aplicados, gestión ambiental y acreditación institucional) que otorgan hasta +10 % por ámbito y +3 % global. Por otro lado, se excluye la inserción laboral formal de bachilleres y se elimina el penalizador por publicar en revistas excluidas de Scopus.

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Reacomodo en la cima y en el fondo de la tabla

El cambio metodológico altera drásticamente los cuatro primeros puestos respecto a la edición anterior. Ahora, la Universidad Nacional Agraria La Molina toma el primer lugar (100,00 puntos), impulsada por su alta proporción de docentes doctores y a tiempo completo, así como su impacto normalizado, mientras que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos baja al segundo puesto (93,76).

El sistema de medición incorporó bonificadores por patentes y acreditación institucional, y retiró la sanción por publicar en revistas excluidas de Scopus.

Un caso emblemático de este reacomodo es el de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que descendió hasta el séptimo lugar con un puntaje de 69,05, tras haber ocupado los primeros puestos en la edición anterior. Esta caída responde principalmente a la reestructuración metodológica que redujo el peso de la investigación al 51,43 % y elevó la ponderación del ámbito formativo al 38,57 % junto con el nuevo eje de capacidad institucional (10,00 %). Bajo estos nuevos parámetros, las universidades con menor volumen de investigación científica pero con mejores ratios de estudiantes por docente, mayor tasa de continuidad estudiantil y menores tiempos administrativos para emitir grados y títulos obtuvieron una ventaja significativa frente a instituciones históricas como la UNI.

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En esa línea, el tercer y cuarto puesto son ocupados ahora por universidades regionales: la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (81,84) y la Universidad Nacional José María Arguedas de Apurímac (74,51), que capitalizaron su menor tamaño de aula y eficiencia administrativa. En el otro extremo de las 42 públicas evaluadas, cierran la tabla la Universidad Nacional Autónoma de Chota (5,82), la Universidad Nacional de Huancavelica (4,23), la Universidad Nacional del Santa (1,63) y la Universidad Nacional de Ucayali (1,00), rezagadas por su baja producción indexada en Scopus, escasa presencia de investigadores Renacyt y ausencia de bonificadores por acreditación o patentes.

Nuevo diseño de evaluación

El nuevo esquema mide indicadores como el ratio estudiante-docente o el tiempo de titulación sin ajustar por tamaño institucional, universidades pequeñas con menos alumnos obtienen ventaja frente a macrouniversidades históricas con alta demanda social. Asimismo, las fichas de Sunedu advierten que el 59 % de universidades licenciadas supera el 25 % de docentes con doctorados obtenidos en su propia institución (endogamia académica) y se elimina la sanción por revistas descontinuadas en Scopus, lo que permite mejorar posiciones sin reflejar necesariamente mayor rigor científico.

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