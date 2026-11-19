Christian Cueva y Pamela Franco presentaron el panetón ‘Mi Cholito’ para la campaña navideña de 2026.

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El futbolista sostuvo que la controversia no le corresponde de manera directa. Indicó que el negocio cuestionado fue impulsado por su hermano mayor, Jorge Luis Cueva, y remarcó que el caso ya está en manos de la Justicia.

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“Lógicamente, esto es algo de mi hermano mayor. Él ya presentó sus cosas, lo que tenía que tener”, declaró Cueva ante las cámaras de América Espectáculos.

La pareja promocionó pedidos al por mayor y corporativos a través de sus redes sociales.

El jugador agregó que no dará mayores detalles sobre el expediente. “Ese tema está judicializado, así que por ese lado no tengo nada que decir porque no me compete para nada”, afirmó.

La posición del deportista se mantiene desde octubre, cuando negó tener responsabilidad en la presunta deuda. En aquella ocasión, explicó en Amor y Fuego que pudo prestar su imagen para la campaña por tratarse de un emprendimiento familiar, aunque negó haber tenido participación en las operaciones comerciales.

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Pamela Franco acompañó a Cueva durante su reciente aparición televisiva y también se refirió a la situación que enfrenta Jorge Luis. La cantante señaló que el entorno familiar lo respaldará mientras el caso sigue su curso.

“Está haciendo las cosas como las tiene que hacer. Igual es familia y siempre va a contar con nosotros”, expresó la intérprete.

El reclamo volvió a cobrar atención debido a que Cueva y Franco ingresaron otra vez al mercado de panetones. La pareja presentó “Mi Cholito” durante la campaña navideña, una iniciativa que generó reacciones en los programas de espectáculos y en redes sociales.

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Franco evitó responder de forma directa a los comentarios surgidos alrededor del producto, incluso después de que Pamela López presentara su propia marca, “Kitty Pam”, y destacara que su propuesta no contiene bromato artificial.

La artista prefirió poner el foco en la intención que, afirmó, tuvieron al lanzar el producto. “Sabíamos que además de estar en el ojo de la tormenta, queríamos brindarle algo bueno, rico, en estas fechas tan importantes para compartir en casa”, manifestó.

La Subprefectura de Miraflores otorgó garantías personales a Pamela Franco para frenar presuntos actos de hostigamiento de Pamela López.

Para la cantante, el objetivo de la campaña está asociado a las celebraciones de fin de año. “Este panetón tiene mucho amor”, añadió al ser consultada por las críticas.

Un empresario reclama S/58 mil por los panetones de la marca CC10

La denuncia se remonta a la producción de panetones de la marca CC10 en 2023. El empresario Julio Rodríguez, propietario de la panificadora La Providencia, aseguró que existe un pago pendiente de S/58 mil por la elaboración de esos productos.

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Rodríguez expuso su versión en el programa Magaly TV, la firme. Allí afirmó que su empresa mantuvo una relación comercial con el entorno de Cueva entre 2021 y 2023.

De acuerdo con su relato, en un inicio los comprobantes fueron emitidos a nombre de una constructora relacionada con el futbolista. El empresario señaló que, en 2023, se le pidió que la facturación pasara a nombre de Jorge Cueva.

Christian Cueva enfrenta demanda de emperesario panadero por producción de panetones del 2023

El dueño de La Providencia afirmó que intentó resolver el conflicto mediante una conciliación extrajudicial. Al no llegar a un acuerdo, presentó una demanda judicial para exigir el pago que reclama.

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“Llevamos a conciliación, nunca se presentaron, y es por ello que ya procedimos con la demanda judicial”, sostuvo Rodríguez en el reportaje de Magaly TV, la firme.

La admisión de una demanda no implica una sentencia sobre el fondo del caso ni confirma la existencia de una deuda. El proceso deberá determinar las responsabilidades que correspondan a cada una de las partes.

Mientras tanto, Christian Cueva insiste en que su vínculo con el emprendimiento anterior estuvo limitado al uso de su imagen. Ahora, el futbolista y Pamela Franco concentran su promoción en “Mi Cholito”, a la vez que preparan nuevos proyectos musicales juntos.

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Cueva adelantó que ya grabaron una canción y que planean publicar otros temas. Por ahora, dijo, buena parte de su atención está puesta en la venta de los panetones.