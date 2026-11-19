Gonzalo Bueno baja el telón de la temporada 2026. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

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Gonzalo Bueno cerró su calendario con una derrota ante Elmer Moller en los octavos de final del Challenger 75 de Montevideo. El danés se impuso por 7-6(5) y 6-1, tras una hora y 36 minutos, y dejó igualado el historial entre ambos, con un triunfo por lado.

Bueno comenzó el encuentro con una ventaja que parecía encaminarlo hacia los cuartos de final. Quebró en dos oportunidades el servicio de Moller y se colocó 4-0 arriba en el primer set. Sin embargo, el europeo reaccionó, recuperó ambos quiebres y llevó el parcial a un ‘tie break’, donde se impuso por 7-5.

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La oportunidad desaprovechada en ese tramo marcó el rumbo del partido. Moller tomó confianza tras igualar el marcador y encontró mayor solidez desde el fondo de la cancha. En el segundo set, el peruano cedió tres veces su saque y no logró sostener la resistencia ante un rival que aprovechó cada momento favorable.

La derrota en Uruguay puso fin a un año que tuvo avances relevantes para Bueno, aunque también dejó la necesidad de mejorar su continuidad. El nacional ingresó por primera vez al top 200 del ranking ATP y llegó a ubicarse entre los mejores tenistas del circuito Challenger, un registro que le abrió nuevas posibilidades para disputar torneos de mayor exigencia.

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Gonzalo Bueno cerró una gran semana en el Challenger de Campinas y llegó al top 200. Crédito: João Pires / Fotojump

Durante 2026, Bueno participó por primera vez en las clasificaciones de los cuatro Grand Slams. En enero, superó la primera ronda de la ‘qualy’ del Australian Open, donde derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili, ex número 16 del mundo. Aquella victoria significó uno de los primeros avances internacionales de su temporada.

También tuvo su estreno en un torneo ATP, un paso relevante en su proceso dentro del profesionalismo. No obstante, el trujillano alternó buenas campañas con eliminaciones tempranas y no consiguió prolongar sus mejores rendimientos. De sus últimas seis apariciones en octavos de final de torneos Challenger, solo logró superar esa instancia en una ocasión.

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Su actuación más destacada llegó en agosto, cuando alcanzó la final del Challenger de Liberec, en República Checa. Bueno defendía el título conseguido en 2025, pero cayó en la definición ante el local Jan Kumstát por 6-3 y 6-1. Pese al resultado, el subcampeonato le permitió sumar puntos y confirmar su capacidad para competir en instancias decisivas del circuito.

En el tramo final del año volvió a mostrar un nivel competitivo en el Challenger de Costa do Sauípe. Alcanzó las semifinales del torneo brasileño durante la primera semana de noviembre, antes de perder frente al argentino Camilo Ugo Carabelli. Ese recorrido contrastó con sus posteriores salidas en Lima y Montevideo.

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El tenista peruano venció por 6-1 y 6-2 a su rival argentino en Brasil y aseguró continuar en el Top 200 del ranking ATP. Crédito: YouTube El Saber del Deportes

¿Qué viene para Gonzalo Bueno la próxima temporada?

Bueno no tendrá más competencias oficiales en 2026 y enfocará su preparación en enero. El inicio de la próxima temporada incluirá la posibilidad de jugar torneos Challenger sobre pista dura antes de viajar a Australia, donde buscará disputar nuevamente la fase previa del primer Grand Slam del calendario.

La prioridad será armar un calendario que le permita mantenerse cerca de los 200 mejores del mundo y sumar puntos en torneos Challenger. Esa posición resulta determinante para acceder a clasificaciones de Grand Slams y aspirar a ingresar, de manera progresiva, a los cuadros principales de certámenes ATP. El desafío será convertir buenos pasajes en regularidad.

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El peruano cerrará el año en el puesto 182 del ranking ATP, según la proyección posterior a Montevideo. Esa ubicación le permitirá comenzar 2027 con un margen mayor para planificar su temporada, aunque deberá defender los resultados obtenidos en los torneos de arcilla que marcaron sus mejores semanas durante 2026.

Gonzalo Bueno, la segunda raqueta nacional.

Así queda el Big 3 del tenis peruano

Ignacio Buse continuará como la primera raqueta del país y se mantendrá en el puesto 35 del ranking mundial. Gonzalo Bueno aparecerá en la casilla 182, mientras que Juan Pablo Varillas finalizará el año en el lugar 229. Los tres representantes peruanos cerrarán la temporada dentro de los 250 mejores.

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La diferencia de posiciones también refleja los desafíos de cada uno para 2027. Buse tendrá la misión de consolidarse en el circuito ATP, mientras que Bueno y Varillas buscarán recuperar terreno desde los Challenger. Para el trujillano, el próximo calendario exigirá sostener resultados para que su ascenso en el ranking no quede limitado a actuaciones aisladas.