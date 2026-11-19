Francis Allison no logró superar en las urnas a la lista de Renovación Popular.

Guardar

El excandidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, anunció que a partir de enero impulsará la creación de un nuevo partido político junto a un grupo de personas, con elecciones internas para definir a sus candidatos a todos los niveles. La iniciativa llega después de que Renovación Popular, la agrupación de Rafael López Aliaga, se impusiera por un margen mínimo en los comicios municipales del 4 de octubre.

“A partir de enero, un grupo de personas y yo vamos a chambear para constituir un partido político. Y quiero hacer un partido de verdad, nada de vientres de alquiler ni partidos alrededor de una persona. Vamos a hacer, por fin, como hace décadas, un partido de verdad como tiene que ser, no alrededor de una persona”, afirmó Allison en entrevista con el magazine Ouke de La Roro Network.

PUBLICIDAD

El saliente alcalde de Magdalena del Mar precisó que en dicha próxima agrupación política habrá elecciones internas para determinar quién postula a la alcaldía de Lima, a la presidencia y al Parlamento, tanto a la cámara de senadores como a la de diputados.

Francis Allison es el saliente alcalde de Magdalena.

Critica a políticos y aspira a ser presidente

El excandidato cuestionó a buena parte de la clase política peruana al sostener que actúa con “soberbia, prepotencia y autoritarismo”. “Yo soy político y más bien estos otros soberbios, prepotentes, autoritarios, ellos no son políticos. Eso no es ser político”, sostuvo.

Según su entender, la política se sostiene en la justicia, la igualdad y el respeto, no en la discriminación ni en el abuso de poder. “Tanto político como cristiano cree en cosas superiores, como la igualdad de todos los seres humanos”, dijo Francis Allison.

PUBLICIDAD

Allison recurrió a una frase que, según dijo, repite con frecuencia: “Mal soldado el que no quiere ser general”, de Napoleón Bonaparte para justificar su ambición de llegar en algún momento a la presidencia del Perú, aunque aclaró que no se refiere necesariamente a las elecciones de 2031.

“No significa que yo sea presidente en el 31, pero por supuesto que quiero ser presidente del Perú en algún momento”, dijo. Allison argumentó que desde la presidencia existe mayor capacidad de transformación porque se cuenta con más poder y recursos para intervenir en áreas como salud, educación y seguridad.

Derrota

El anuncio del nuevo partido se produce después de que Francis Allison reconociera su derrota frente a Renovación Popular en la contienda por la alcaldía de Lima. Según el cómputo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la agrupación de López Aliaga obtuvo 1.554.928 votos (27,685%), frente a los 1.505.835 (26,811%) de Avanza País, una diferencia de 49.093 sufragios.

PUBLICIDAD

La agrupación de Rafael López Aliaga superó por un estrecho margen a Avanza País, cuyo candidato a la alcaldía de Lima fue Francis Allison.

“No he ganado las elecciones, lo tengo claro y reconozco los resultados que no han sido a favor por poco, pero estoy contento y agradezco a toda la gente que votó por mí”, había declarado Allison el 30 de octubre al programa Tenemos que Hablar, de El Comercio. En esa misma entrevista, el candidato evitó calificar el resultado como una derrota y afirmó que, de niño, su padre le había dicho que “a veces se gana perdiendo”.

La definición sobre quién asumirá la alcaldía de Lima para el período 2027-2030 continúa pendiente de la proclamación del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, en medio de la controversia por la reelección encubierta de López Aliaga, quien integró la lista de Renovación Popular como primer regidor tras la renuncia de su candidato original a la alcaldía.

PUBLICIDAD

Hoy día, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente el recurso de reconsideración que interpuso Renovación Popular contra el fallo que frena las reelecciones encubiertas de alcaldes.