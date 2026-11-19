La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizó un distendido encuentro con su homóloga peruana, Keiko Fujimori

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizó un distendido encuentro con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen, en el sureste de China.

En imágenes difundidas este miércoles por CGTN Español, ambas mandatarias aparecen en distintos momentos mientras conversan con otros jefes de Estado, entre ellos el chileno José Antonio Kast y su esposa, la primera dama María Pía Adriasola.

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“Nuestra vecina, ahora sí tenemos nuestra multilateral latinoamericana”, se escucha decir a Sheinbaum cuando Fujimori se acerca a saludar a Kast. Se trata de una de las primeras ocasiones en que las dos presidentas coinciden públicamente, tras superar un impase diplomático.

Consultada sobre el acercamiento en esta jornada, Sheinbaum confirmó que sostuvo una reunión con ella y señaló que uno de los temas abordados fue el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, suspendidas durante la crisis política que siguió a la destitución del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022).

“Esta es nuestra vecina, ahora sí tenemos nuestra multilateral latinoamericana”, comentó Sheinbaum cuando Fujimori se acercó a saludar a Kast

“Fue una decisión de Perú romper las relaciones a partir de nuestra posición respecto al presidente Castillo. Fue una decisión de la presidenta Fujimori establecer las relaciones”, declaró durante una rueda de prensa al término de su visita a China.

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La gobernante mexicana también destacó el vínculo personal de Fujimori con su país, al que ha viajado en numerosas ocasiones, y su disposición a profundizar la cooperación bilateral.

“Ella además tiene una relación personal con México, en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación. Entonces, realmente fue la conversación que tuvimos con ella”, agregó.

México y Perú anunciaron el pasado 7 de agosto el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en noviembre de 2025 después de que el Gobierno mexicano concediera asilo político a la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Castillo, quien recibió la misma pena.

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Sheinbaum atribuyó a Perú la decisión de romper los vínculos diplomáticos y destacó que Fujimori tomó la iniciativa de restablecerlos

La crisis bilateral se había desencadenado en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces mandatario, cuya salida del poder fue cuestionada por el Ejecutivo mexicano.

Las tensiones aumentaron con la protección diplomática otorgada a Chávez, quien permaneció en la residencia de ese país en Lima hasta que la administración de Fujimori, que asumió la Presidencia en julio de este año, le concedió un salvoconducto necesario para que viajara.

Los líderes de las 21 economías que integran APEC se reúnen, hasta ste 19 de noviembre, en la tercera cumbre que acoge China tras las de 2001 y 2014 y con la asistencia de los presidentes de EE.UU. y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin.

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Shenzhen forma parte del Área de la Gran Bahía, una región que comprende once ciudades, entre ellas Cantón y las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao. En conjunto, concentra a unos 88 millones de habitantes y registró en 2025 un producto bruto interno (PBI) superior a los 2,2 billones de dólares, por encima del de países como España y Corea del Sur.