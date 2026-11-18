Melgar sufre incidente previo a duelo clave ante Alianza Atlético: 8 jugadores presentaron infección estomacal y 5 fueron trasladados al hospital.

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Melgar enfrentará a Alianza Atlético este miércoles 18 de noviembre, por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido clave para sus aspiraciones. En la previa, la delegación arequipeña afrontó un incidente de salud que podría derivar en varias bajas.

Según informó el periodista Daniel Rodríguez en X, ocho futbolistas y cuatro integrantes de la delegación del ‘león del sur’ presentaron una fuerte infección estomacal. Cinco jugadores y un miembro del cuerpo técnico fueron trasladados a un hospital de Piura ante una posible intoxicación relacionada con los alimentos consumidos.

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“Ocho futbolistas y cuatro miembros de la delegación de Melgar presentaron una fuerte infección estomacal. De los afectados, cinco jugadores y un integrante del cuerpo técnico tuvieron que ser trasladados a un hospital de Piura para recibir atención ante una posible intoxicación por los alimentos consumidos”, señaló el comunicador.

Rodríguez añadió que aún no se conocen las identidades de los jugadores afectados. Tampoco se ha descartado su participación en el duelo ante Alianza Atlético, programado para este miércoles en el estadio Campeones del 36 de Sullana, ya que su presencia dependerá de la evolución de cada caso.

Jugadores de Melgar sufren fuerte infección estomacal a horas del duelo clave ante Alianza Atlético.

¿Melgar afronta partido ante Alianza Atlético con bajas?

En el programa Fútbol Satélite, los panelistas Kevin Pacheco y Diego Rebagliati señalaron que los afectados serían futbolistas juveniles de Melgar y que ya se habrían recuperado. Además, indicaron que el club arequipeño viajará con un equipo alterno para disputar este último partido de la temporada.

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El periodista de L1 Max, Rudy Estremadoyro, amplió la información a través de su cuenta de X y aseguró que Melgar viajó a Sullana sin futbolistas afectados por la infección estomacal.

“Melgar viaja a Sullana: sin jugadores infectados. Se descarta cualquier información sobre futbolistas infectados. No hay ningún jugador en esa condición y todos los integrantes de la lista de concentrados están aptos para jugar ante Alianza Atlético”, escribió.

Además, precisó las bajas del cuadro ‘rojinegro’ para el encuentro. “En cuanto a las ausencias, no viajaron Horacio Orzán ni Carlos Cáceda. A ellos se suman las ya conocidas bajas de Jefferson Cáceres y Bernardo Cuesta, quienes continúan en proceso de recuperación. ¡Todo listo para el compromiso en Sullana!”, cerró.

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Melgar no viajó con jugadores infectados para disputar el encuentro ante Alianza Atlético.

¿A Melgar le favorece perder ante Alianza Atlético?

Melgar viajará con un equipo alterno para enfrentar a Alianza Atlético. La decisión del cuadro arequipeño se viralizó rápidamente debido a las implicancias que podría tener en la clasificación a la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Miguel Rondelli ocupa el tercer puesto de la tabla acumulada de la Liga 1 2026, una ubicación que, por ahora, le concede el cupo Perú 3 para la próxima edición del torneo continental.

No obstante, ese lugar podría quedar en riesgo si Sport Huancayo se consagra campeón del Torneo Clausura y termina entre los ocho primeros puestos de la tabla acumulada. En ese escenario, el ‘rojo matador’ pasaría a ocupar el cupo Perú 3.

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El 'dominó' podría dejar de ser Perú 3 de cara a una clasificación a la próxima Copa Libertadores. Créditos: Fútbol Champán.

Para que ello no ocurra, Melgar debería perder ante Alianza Atlético. Así, el club de Sullana alcanzaría los 52 puntos. Si Sport Huancayo empata con Universitario de Deportes en la última fecha, sumaría 51 unidades y quedaría fuera de los ocho primeros lugares del acumulado.

De esta forma, el ‘león del sur’ conservaría el cupo Perú 3 y evitaría caer al Perú 4, posición que lo obligaría a disputar una fase previa adicional de la Copa Libertadores. Además, esa ubicación supondría un menor ingreso económico por su participación internacional.