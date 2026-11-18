Los comerciantes de Ica acordaron el cierre voluntario de los mercados el 18 de noviembre para ejecutar labores de mantenimiento ante el fenómeno El Niño.(ABC Noticias)

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Los comerciantes de Ica anunciaron que el próximo 18 de noviembre realizarán un cierre temporal y voluntario de sus mercados para efectuar trabajos de mantenimiento, ordenar instalaciones eléctricas y preparar planes de evacuación ante el fenómeno El Niño. La jornada también incluirá una movilización hacia la Municipalidad y otras entidades para exigir medidas de prevención.

Representantes de los centros de abasto señalaron que varios mercados se encuentran en zonas vulnerables por su cercanía al río y que, hasta el momento, no cuentan con un plan de contingencia ni con protocolos de evacuación elaborados junto con las autoridades.

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“La mayoría de los mercados estamos siendo vulnerados. Estamos cerca del río y en realidad no hemos hecho ni un plan de contingencia, ni siquiera hemos hecho un plan de evacuación con ninguna autoridad”, sostuvo uno de los voceros de los comerciantes.

La medida no supondrá el cierre definitivo de los establecimientos. Los organizadores precisaron que será una suspensión de actividades por un solo día, con el objetivo de avanzar en labores que resultan difíciles de realizar durante diciembre, cuando aumenta la afluencia de compradores por las celebraciones de Navidad.

El cierre del 18 de noviembre incluirá limpieza y revisión de cables

Los comerciantes prevén utilizar la jornada para limpiar y ordenar cada puesto, realizar trabajos de pintado, cambiar cables y revisar las instalaciones eléctricas. También buscarán establecer lineamientos de evacuación para los asociados y los consumidores que acuden a los mercados.

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“Solamente es por un día, pero es por un día que nos vamos a sacrificar nosotros como comerciantes para ordenar cada establecimiento, limpiar, cambiar los cables, ordenarlos, hacer un plan de lineamiento”, explicó el vocero.

El dirigente indicó que las acciones buscan preparar los centros de abasto ante la temporada de lluvias y ante una eventual emergencia vinculada al fenómeno climático. En ese sentido, remarcó que los mercados quieren mantener sus actividades ordenadas antes de diciembre.

La preocupación está vinculada a los efectos que una intensa temporada de lluvias podría tener en la ciudad y en la infraestructura de los mercados. Durante la intervención, los comerciantes recordaron la inundación ocurrida en Ica en 1998 y señalaron que no desean que un escenario similar vuelva a afectar a los puestos de venta y a sus trabajadores.

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“No quiero que se vuelva a repetir y no quiero que mis compañeros comerciantes vuelvan a sufrir ese desastre, ese embate de la naturaleza”, afirmó el representante, quien indicó que los comerciantes recibieron capacitaciones desde enero con ingenieros y técnicos especializados en el fenómeno El Niño.

La movilización partirá del puente Grau hacia la Municipalidad

Además del cierre, los mercados participarán en una movilización convocada por la sociedad civil. La concentración está prevista para las 10:00 horas en el puente Grau, un punto que los organizadores identificaron como una de las zonas más afectadas durante el anterior fenómeno El Niño.

Desde allí, los participantes se dirigirán hacia la Municipalidad. La movilización tendrá carácter pacífico y buscará plantear una mesa de trabajo con instituciones responsables de servicios básicos y prevención de desastres.

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Los comerciantes solicitarán la participación de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica (Emapica), la empresa eléctrica Electrodunas, el área de salud pública, la Municipalidad, el Gobierno Regional, Defensa Civil, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Prefectura.

“Vamos a ir en una movilización pacífica hacia la municipalidad para nosotros ser brigadistas especiales, también ser parte de la solución con Defensa Civil”, indicó el vocero.

Los representantes de los mercados también plantearán que los comerciantes puedan integrar brigadas especiales ante posibles emergencias. La propuesta apunta a que participen en labores preventivas y en una eventual respuesta frente a los efectos de las lluvias.

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Los comerciantes advierten sobre posibles problemas de drenaje y desagüe

Uno de los puntos que los mercados buscan abordar con Emapica es el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado durante las lluvias. Según el representante, los desagües podrían colapsar cuando se inicien las precipitaciones, por lo que consideran necesario establecer medidas específicas para el drenaje del agua.

En el caso del Mercado Modelo, los comerciantes informaron que realizaron instalaciones aéreas de tuberías debido a la vulnerabilidad del techo del recinto. Esas estructuras buscan conducir el agua hacia los alcantarillados durante la temporada de lluvias.

“Hemos hecho unas instalaciones aéreas porque tenemos el techo vulnerable el Mercado Modelo, pero ya hemos hecho el mantenimiento y las instalaciones aéreas de tuberías especiales para que en temporada de lluvia el agua pueda drenar justamente a los alcantarillados de Emapica”, señaló el vocero.

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También solicitarán a Electrodunas el mantenimiento de los cables, postes y conexiones ubicados en los alrededores de los mercados. La revisión de estas instalaciones forma parte del plan que los comerciantes prevén trabajar con las autoridades.

Los representantes insistieron en que el cierre del 18 de noviembre no responde a una expropiación, una ordenanza municipal ni a una decisión política. Según explicaron, la medida será voluntaria y estará orientada al mantenimiento interno de los establecimientos y a la exigencia de un plan de contingencia ante el fenómeno El Niño.