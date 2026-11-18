Las autoridades exhortaron a los residentes de Lima a consultar los comunicados oficiales y adoptar medidas para hacer un uso responsable del agua potable en sus viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sedapal informó que este viernes 20 de noviembre realizará trabajos de mantenimiento en diferentes sectores de Lima, una intervención que ocasionará la suspensión temporal del servicio de agua potable en determinadas zonas de la capital. La medida afectará a vecinos de varios distritos, quienes deberán tomar precauciones para afrontar las horas en que no contarán con el suministro en sus viviendas. Las labores forman parte de las acciones programadas por la empresa estatal para conservar la infraestructura sanitaria y garantizar el funcionamiento de las redes de distribución.

La interrupción no comprenderá necesariamente a todos los residentes de las jurisdicciones incluidas en el cronograma, sino a sectores específicos identificados por la compañía, entre ellos urbanizaciones, avenidas y zonas residenciales. Por ese motivo, los usuarios deberán revisar detalladamente la relación de lugares comprendidos en la programación para determinar si sus domicilios se encuentran dentro del área de intervención.

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Esta verificación permitirá organizar las actividades domésticas, almacenar una cantidad suficiente del recurso y atender necesidades esenciales como la preparación de alimentos, la higiene personal y la limpieza del hogar.

La interrupción afectará a viviendas y establecimientos comerciales ubicados en las zonas comprendidas en el aviso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los horarios de suspensión y restablecimiento variarán de acuerdo con la ubicación de cada sector y las características de los trabajos técnicos previstos. En consecuencia, algunos hogares podrían permanecer sin abastecimiento durante más horas que otros, dependiendo del desarrollo de las labores y del cronograma establecido por Sedapal.

La empresa recomienda que los ciudadanos tengan en cuenta estos periodos para evitar inconvenientes y adoptar medidas anticipadas. Conocer los puntos comprendidos en la restricción también permitirá identificar cuándo se prevé la recuperación del servicio en cada jurisdicción y planificar las actividades cotidianas sin depender del suministro durante el tiempo de interrupción.

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¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Miraflores

A. H. Los Excedentes

Asoc. El Progreso

Urb. María Misionera

P.J. Jesús Poderoso

U. Pop Pamplona Baja

U. Pop Ciudad de Dios

Urb. Panamericana

Urb. El Arenal

A. H. Cerro Histórico

Urb. Popular Pamplona Baja

Urb. Popular Ciudad de Dios

Asoc. El Progreso

Urb. María Misionera

PJ. Jesús Poderoso

Urb. Villa Panamericana

A. H. Horacio Zevallos Mz. D Lt 2A

A. H. Los Sauces

A. H. 6 D

A. H. 6 de Julio

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Las autoridades aconsejaron a los residentes de Lima mantenerse informados y aplicar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas. (Magnific)

Ate

A.H. Huaycán zona Z

UCV 236B-233E Ampliación Santa Rosa

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Miraflores

A. H. José C. Mariátegui U6 Ampliac.

A. H. José C. Mariátegui 12 de Octubre V etapa Ampliac.

Agrup. Quebrada Verde de Mariátegui

A. H. José C. Mariátegui T1-A y T2A

Corazón de Jesús

Agrup. Juan Velasco Alvarado

Agrup. Súper S-II

A. H. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. T - Sector III Ampliac. III

A. H. José C. Mariátegui B

Agrup. Familiar Nueva Generación

Agrup. Portada de Belén

A. H. José C. Mariátegui U11 Ampliac.

A. H. José C. Mariátegui U5 Ampliac.

A. H. José C. Mariátegui U4A V etapa Ampliac.

Agrup. Buenos Aires

A. H. José C. Mariátegui T6 etapa Ampliac.

Agrup. Primavera

A. H. José C. Mariátegui T2A-26

A. H. Las Lomas Ampliac.

A. H. José C. Mariátegui (Agrup. Familiar Pilar Nores)

Agrup. Nueva Esperanza Ampliac. V Sector

Hora: 9 a. m. - 11:55 p. m.

Consejos ante el corte de agua

Ante la suspensión temporal del servicio de agua potable, los usuarios pueden adoptar algunas medidas preventivas para reducir las molestias durante las horas de restricción. Es importante almacenar el recurso con anticipación y utilizarlo de manera responsable hasta que Sedapal restablezca el abastecimiento.

Almacenar agua con anticipación: Llenar baldes, bidones y recipientes limpios antes del inicio de la interrupción para disponer de una reserva destinada a las necesidades básicas.

Utilizar envases adecuados: Conservar el líquido en depósitos con tapa para evitar la contaminación por polvo, insectos u otros agentes externos.

Priorizar el consumo humano: Reservar una cantidad suficiente para beber, preparar alimentos y mantener la higiene personal.

Evitar el desperdicio: Reducir actividades que demanden grandes cantidades, como lavar ropa, limpiar patios o regar jardines.

Mantener la higiene: Separar el agua destinada al consumo de aquella que se utilizará para limpiar superficies, lavar utensilios o descargar los servicios higiénicos.

Consultar los horarios de reposición: Revisar los canales oficiales de Sedapal para conocer cuándo se prevé recuperar el suministro en cada sector.

Cerrar los caños: Comprobar que las llaves permanezcan bien cerradas para evitar fugas o desperdicios cuando se restablezca el servicio.