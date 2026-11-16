Christian Yaipén y Pedro Loli cantan ante el público congregado en la Base Aérea Las Palmas durante la presentación de la orquesta Grupo 5.

Guardar

Christian Yaipén se convirtió en uno de los protagonistas de la ola de reacciones en redes sociales que generó la presentación de Grupo 5 tras la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. El líder de la orquesta lambayecana no dejó pasar el fenómeno digital que se desató apenas terminó el espectáculo y comenzó a compartir en su cuenta de Instagram los videos y publicaciones que el propio público generó durante y después del concierto.

Recopilación de imágenes y videos difundidos en redes sociales sobre la presentación musical de Grupo 5 tras la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. El material muestra la interpretación del tema 'Hosanna', la respuesta del público congregado y a un bombero rociando agua hacia los asistentes para aplacar las temperaturas durante el evento. Video: Instagram Christian Yaipén

El bombero que roció agua al ritmo de la cumbia

Entre los momentos que más circularon en redes sociales se encuentra el de un bombero que, en medio del fuerte calor que soportaron los fieles durante la larga jornada, roció agua hacia la multitud para refrescarlos. Lo que llamó la atención de los usuarios fue la forma en que el efectivo decidió hacerlo: siguiendo el compás de la música de Grupo 5, en un gesto que combinó el trabajo de emergencia con el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

PUBLICIDAD

El propio Yaipén republicó el clip en sus historias de Instagram, sumándose a la ola de comentarios que celebraban la escena como uno de los momentos más espontáneos de la jornada. El video se replicó rápidamente en distintas cuentas dedicadas a cubrir la visita papal y acumuló reacciones de usuarios que destacaron el ingenio del bombero para aliviar el calor sin perder el ritmo de la celebración.

Un bombero lanza agua desde un vehículo hacia la multitud congregada en la Base Aérea Las Palmas durante la presentación de Grupo 5.

“¡Arriba porque el papa es peruano!”

Durante la interpretación de ‘Hosanna’, Yaipén animó a los miles de asistentes con una frase que terminó por convertirse en uno de los momentos más replicados del cierre. “¡Arriba porque el papa es peruano!”, gritó el vocalista mientras dirigía el coro masivo que se formó en la explanada de Las Palmas, en una mezcla de fervor religioso y orgullo nacional que contagió al público presente.

PUBLICIDAD

Cobertura televisiva de la presentación musical de la agrupación peruana Grupo 5 en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Los vocalistas y músicos de la orquesta interpretan canciones religiosas acompañados de un coro sobre el escenario, mientras los asistentes en la explanada cantan, graban con teléfonos móviles y se refrescan del calor. Video: Canal N

La escena se sumó a otros fragmentos que circularon con fuerza en plataformas digitales, entre ellos el momento en que los fieles levantaron las manos y corearon a viva voz tanto ‘Hosanna’ como ‘Alma Misionera’, esta última interpretada por Pedro Loli, integrante de la agrupación. Las imágenes mostraron a una multitud que, pese al cansancio acumulado tras horas de espera bajo el sol, se mantuvo cantando y bailando hasta el final de la presentación.

Peruanos en el extranjero también compartieron la transmisión

El fenómeno no se limitó a quienes estuvieron presencialmente en la Base Aérea Las Palmas. Numerosos usuarios que no pudieron asistir al recinto, incluidos peruanos residentes en el extranjero, compartieron capturas y videos de la transmisión que siguieron desde sus televisores. Varias de esas publicaciones también fueron republicadas por Yaipén, quien agradeció el alcance que tuvo la presentación más allá de las fronteras del país.

PUBLICIDAD

La pulsera de acceso a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas rodea la muñeca de Christian Yaipén antes de su concierto.

La dinámica de repostear el contenido generado por el propio público se mantuvo activa durante varias horas después del cierre del espectáculo. Antes de que comenzara la misa, el cantante había compartido una fotografía de la pulsera oficial del evento, correspondiente a la Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas, como parte de los preparativos previos a su participación.

Un cierre que combinó fe popular y fenómeno digital

La versión en cumbia de ‘Hosanna’ se sumó a un repertorio que la orquesta había preparado especialmente para la ocasión, con arreglos de cumbia norteña aplicados a piezas como ‘Vamos caminando’ y ‘Santo es el Señor’. El despliegue incluyó, además, la participación de un elenco de bailarines y el acompañamiento del Coro Interdiocesano, que había liderado la música litúrgica durante la eucaristía.

PUBLICIDAD