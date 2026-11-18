El papa recordó que pidió la intercesión de Mogrovejo antes de asumir como obispo de Chiclayo para convertirse en un pastor según su corazón - Créditos: AFP/Andina.

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El papa León XIV mencionó a Santo Toribio de Mogrovejo durante sus discursos en Perú porque encontró en el antiguo arzobispo de Lima un referente para su propia vocación pastoral y un ejemplo de cercanía con las comunidades más alejadas. Su legado estuvo presente en las intervenciones dirigidas a obispos, universitarios y fieles.

El sumo pontífice lo presentó como un modelo de evangelización en lenguas originarias, defensa de la dignidad humana y acompañamiento a poblaciones afectadas por la pobreza, la exclusión y la violencia.

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La relación con esta figura religiosa también tiene una dimensión personal. Durante el encuentro de oración del 14 de noviembre en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, recordó que la noche anterior al inicio de su ministerio como obispo de Chiclayo rezó para pedir, por intercesión del religioso, la gracia de convertirse en un pastor “según su corazón”.

Años después, al frente de la Iglesia católica, retomó aquella plegaria para agradecer a los habitantes de la diócesis, quienes, según expresó, le enseñaron a ejercer ese servicio.

La elección de Zaña para este encuentro reforzó ese vínculo. En dicha localidad falleció el prelado en 1606, mientras realizaba una visita pastoral, y se clausuró el año jubilar por el tercer centenario de su canonización. León XIV interpretó aquella muerte durante un recorrido como una enseñanza vigente: el amor de un pastor también se demuestra en las distancias físicas y existenciales que está dispuesto a recorrer para acompañar a su pueblo.

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El religioso español llegó al Perú en el siglo XVI y dedicó su vida a la evangelización, la formación cristiana y la defensa de las poblaciones indígenas (Créditos: Arzobispado de Lima)

Un referente para los desafíos actuales

Durante su reunión con los obispos peruanos, el 12 de noviembre, el santo padre destacó que el antiguo arzobispo comprendió que su misión exigía mantener una presencia concreta entre las poblaciones y preocuparse por su formación cristiana. En ese contexto, evocó el catecismo elaborado en aimara, quechua y castellano, en comunión con los participantes del Tercer Concilio Provincial de Lima. Para el pontífice, este antecedente demuestra que la Iglesia debe comunicarse en los idiomas de cada comunidad y responder a sus necesidades.

El mensaje también estuvo presente en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, donde relacionó la trayectoria del religioso con los desafíos de la educación y la investigación. Recordó su defensa de los pueblos originarios frente a la explotación y la discriminación, y sostuvo que una casa de estudios inspirada en ese ejemplo debe aprovechar la innovación científica para reducir las brechas sociales y atender las heridas de la sociedad.

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El pontífice vinculó la defensa de los pueblos originarios que realizó Mogrovejo con los desafíos actuales de la educación, la investigación y la reducción de las brechas sociales - Créditos: Vatican News.

La evocación tampoco quedó restringida al pasado colonial ni al ámbito académico. En Zaña, el líder de la Iglesia católica vinculó la vida del religioso con problemas que afectan a las familias de Lambayeque, como la delincuencia, la extorsión, la inseguridad y la discriminación. Asimismo, dirigió un mensaje a las comunidades afrodescendientes, al recordar la historia de hombres y mujeres africanos sometidos a la esclavitud y reconocer sus aportes a la vida eclesial.

En ese mismo encuentro, pidió a los asistentes que no se acostumbraran al sufrimiento ajeno. “Siempre hay alguien a quien podemos ayudar, una persona a la que escuchar, una familia a la que acompañar”, afirmó. Con estas palabras, resumió el significado que atribuyó a la memoria de Mogrovejo: una fe que trasciende la devoción y promueve la escucha, el cuidado y la solidaridad frente a las necesidades cotidianas.

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La historia peruana y la experiencia de Chiclayo

El 18 de noviembre, tras regresar a Roma, León XIV incluyó a Toribio de Mogrovejo junto a santa Rosa de Lima, san Francisco Solano, san Martín de Porres y san Juan Macías entre las figuras fundamentales de la historia peruana. Según señaló, sus obras contribuyeron a difundir el respeto por la dignidad humana, la reconciliación y la paz.

La reiterada referencia a este personaje responde, por tanto, a una convicción que combina experiencia personal y mensaje pastoral. El papa encuentra en el religioso español a un obispo que recorrió distintos territorios, aprendió de sus habitantes e hizo de la cercanía con los más vulnerables una expresión de servicio. Esta imagen también guarda relación con su paso por Chiclayo, etapa que considera fundamental en su vida religiosa y que volvió a ocupar un lugar central durante su visita al país.

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