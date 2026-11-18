Lisbeth Allcca y Claudia Gaona consiguieron la medalla de plata en la etapa final del Circuito Sudamericano 2026/27. Crédito: FPV

Guardar

El vóley playa peruano volvió a destacar en el ámbito internacional. Lisbeth Allcca y Claudia Gaona consiguieron la medalla de plata en la etapa final del Circuito Sudamericano 2026/27, disputada en Cayena, Guayana Francesa. La dupla nacional alcanzó la final luego de una destacada campaña, aunque no pudo cerrar su participación con el título tras caer ante Brasil.

En el partido decisivo, las peruanas se enfrentaron a Giulia Gavio y Carolina Sallaberry, quienes se impusieron por 2-0, con parciales de 21-14 y 21-16. Pese a la derrota, Allcca y Gaona aseguraron el segundo lugar de la competencia y sumaron valiosos puntos para su objetivo de clasificar al Campeonato Mundial de Vóley Playa de Países Bajos 2027.

PUBLICIDAD

El resultado representa otro avance en el proceso deportivo de la pareja nacional, que continúa acumulando experiencia y protagonismo en los torneos internacionales. Su camino hacia la final estuvo marcado por cinco victorias en seis encuentros, una campaña que les permitió competir por el oro y confirmar su capacidad para medirse ante rivales de alto nivel.

Una campaña casi perfecta

Uno de los resultados más destacados de las peruanas llegó durante la fase de grupos, cuando se enfrentaron precisamente a la pareja brasileña que terminaría conquistando el título. En aquella ocasión, Allcca y Gaona se impusieron por 2-1, con parciales de 17-21, 21-18 y 15-9. Las nacionales remontaron el primer set y consiguieron una victoria importante frente a una de las duplas favoritas del certamen.

PUBLICIDAD

Lisbeth Allcca y Claudia Gaona lograron cinco victorias en seis partidos en Cayena, Guayana Francesa. Crédito: FPV

Además, superaron a las representantes de Ecuador y Guayana Francesa, resultados que les permitieron avanzar con confianza en la competencia. Tras finalizar primeras de su grupo, las peruanas accedieron directamente a las semifinales, donde se midieron con Darlin Rodríguez y Mariana Chacín, de Venezuela.

En esa instancia, Allcca y Gaona mostraron nuevamente su buen nivel y vencieron por 2-0, con parciales de 21-10 y 21-12. De esta manera, aseguraron su presencia en la definición por la medalla de oro y quedaron a un partido de quedarse con el título sudamericano.

Sin embargo, en la final no pudieron repetir lo realizado en la fase de grupos. Giulia Gavio y Carolina Sallaberry tomaron el control del encuentro y se quedaron con los dos sets, dejando a la representación peruana con la presea de plata. Pese a ello, el balance de la participación nacional fue positivo por la cantidad de triunfos y el nivel mostrado durante el torneo.

PUBLICIDAD

Una dupla con experiencia mundialista

El nuevo podio también permite destacar el camino que ambas deportistas vienen recorriendo juntas. Uno de sus principales antecedentes llegó en 2025, cuando consiguieron una histórica clasificación al Campeonato Mundial de Vóley Playa de Adelaida, Australia. Así, se convirtieron en la primera dupla femenina peruana en alcanzar esta competencia.

Dupla peruana apunta al Campeonato Mundial de Vóley Playa de Países Bajos 2027. Crédito: FPV

Aquella participación significó un paso importante para la disciplina nacional y les permitió medirse con algunas de las mejores parejas del mundo. Además, durante ese año compitieron en diferentes etapas del Beach Pro Tour y del Circuito Sudamericano, acumulando experiencia internacional.

Ahora, con la medalla de plata conseguida en Guayana Francesa, Allcca y Gaona vuelven a sumar puntos importantes en el ranking clasificatorio y mantienen en marcha el objetivo de representar nuevamente al Perú en una cita mundialista. Su desempeño confirma el crecimiento de la dupla y el avance del vóley playa peruano en el escenario sudamericano.

PUBLICIDAD