El periodista Gustavo Peralta contó detalles del interés de clubes extranjeros en el extremo peruano y de las chances que emigre el próximo año. (Video: Hablemos de MAX)

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Sporting Cristal cerró la Copa de la Liga con un título y sostiene su disputa por el Torneo Clausura con un plantel que combinó funcionamiento colectivo y actuaciones individuales decisivas. Dentro de ese grupo aparece Maxloren Castro, cuya evolución también abre un escenario de mercado para el próximo periodo de transferencias.

El extremo de 18 años se afianzó como una pieza de peso en el cuadro ‘rimense’ durante la temporada. El rendimiento mostrado con su club y su reciente estreno goleador con la selección peruana elevaron la atención de equipos del exterior.

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Justamente, el periodista Gustavo Peralta dio detalles sobre la situación del joven futbolista y el plan de la entidad ‘celeste’. “Sé que Maxloren Castro a mitad de año tuvo la chance de ser vendido, pero no se terminó de concretar. Sporting Cristal y la agencia que lo maneja han valorado muchos escenarios y muchas posibilidades”, indicó en Hablemos de MAX.

Maxloren Castro es uno de los jugadores de Sporting Cristal que ha elevado su nivel en los últimos partidos. - créditos: Liga 1

La ventana que aparece como prioritaria se ubica entre diciembre y enero. La fecha dependerá de la llegada de ofertas formales y de la participación del atacante en el Sudamericano Sub 20, programado en Medellín.

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El objetivo de Sporting Cristal es vender a Maxloren Castro entre diciembre y enero, siempre que una propuesta cumpla las expectativas deportivas y económicas de todas las partes. Si no surge un ofrecimiento conveniente antes, el club podría esperar hasta después del campeonato juvenil para definir su futuro.

El interés procede de dos mercados. La MLS aparece entre las ligas que siguen al extremo, mientras que desde Europa también surgieron sondeos.

“Entiendo que las posibilidades de los clubes que han sondeado van a empezar a aterrizar propuestas formales a partir de dos semanas más o menos. Hay interés de la MLS y de Europa. No son clubes grandes, son del Viejo Continente pero de ligas de segundo o tercer orden. Países Bajos por ejemplo, que de igual forma son importantes”, indicó.

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El plan de Sporting Cristal con Maxloren Castro tras fuerte interés desde Europa y MLS. - créditos: Difusión

Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana y la posibilidad de salir al extranjero

La expectativa por una futura venta creció después del primer gol de Maxloren Castro con la selección peruana. El atacante convirtió ante Bolivia y selló el 2-0 en un amistoso disputado en Matute.

El tanto tuvo un valor especial para el jugador, que sumó su primera celebración con la categoría absoluta. Tras el encuentro, el extremo destacó el significado que tuvo esa actuación para su recorrido profesional. “La verdad que muy feliz, muy contento por el gol. Es muy importante para la carrera y voy a seguir trabajando para lograr muchas cosas”, afirmó ante la prensa.

La exposición con la ‘bicolor’ coincide con las versiones sobre el interés desde otras ligas. Aun así, el futbolista eligió no anticipar decisiones ni vincular su presente con una salida inminente de Sporting Cristal. “Yo estoy tranquilo, estoy enfocado en el partido, en lo que tengo que hacer y ya después se verá qué hay”, respondió.

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La respuesta mantuvo la línea de prudencia que rodea su caso. “Después se verá”, insistió Castro, quien prioriza el cierre de la temporada con el elenco ‘cervecero’ antes de definir el siguiente paso de su carrera.

El futbolista de la selección peruana ha ofrecido declaraciones antes del viaje a Trujillo y luego de su estreno goleador con la 'bicolor'. Crédito: X Jax Latin Media.

El presente de Maxloren Castro

Maxloren Castro acumuló 49 partidos oficiales con Sporting Cristal durante 2026, al considerar sus participaciones en la Liga 1, la Copa de la Liga, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En ese recorrido anotó seis goles y entregó cinco asistencias.

Con la selección peruana, el extremo marcó su primer tanto ante Bolivia en cinco presentaciones con el equipo absoluto. Aquella anotación reforzó su perfil en un momento en que la entidad ‘bajopontina’ evalúa una operación que podría concretarse en el próximo mercado.

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