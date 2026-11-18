El exfutbolista se refirió a la posibilidad de que el técnico peruano renueve con el cuadro 'celeste' para el 2027. (Video: Después De Todo)

Guardar

Sporting Cristal define su futuro este domingo 22 de noviembre, cuando reciba a Cienciano en la última fecha del Torneo Clausura. El resultado puede influir en la campaña del cuadro ‘celeste’ en la Liga 1 2026 y en el porvenir del técnico Roberto Mosquera, cuyo contrato vence al cierre del año.

Bajo esa premisa, Diego Penny pidió que la dirigencia ‘rimense’ renueve al entrenador peruano para la próxima temporada porque revirtió una situación deportiva adversa y devolvió al equipo a la pelea por objetivos relevantes.

PUBLICIDAD

“Cristal tuvo un Apertura de terror, con números muy malos. Creo que de los últimos campeonatos cortos que Cristal de verdad ha dejado mucho que desear”, dijo en el programa Después de Todo.

El exarquero aplaudió la llegada de Mosquera , aunque también reconoció el aporte de los jugadores incorporados durante la temporada. “Esa cara la lavó completamente con Roberto Mosquera y su comando técnico. Pero también llegaron ciertos refuerzos”, precisó.

Julio César Uribe le dio la bienvenida a Roberto Mosquera en su regreso como DT de Sporting Cristal a mitad de año. - captura: Cristal TV

Agustín Álvarez Wallace fue uno de los casos que mencionó. Diego Penny recordó que el uruguayo recién jugó en la sétima fecha, un elemento que usó para explicar que el proceso necesitó tiempo antes de mostrar resultados.

PUBLICIDAD

“En Cristal varios rendimientos individuales elevaron su nivel y ahí le damos mérito a Roberto. Pero si él no renueva en Cristal, sería una locura con lo que ha hecho en estos meses”, sostuvo.

La última jornada abre una instancia decisiva para Sporting Cristal. El partido frente a Cienciano puede cerrar el camino hacia una etapa superior del certamen o dejar al club pendiente de un balance que también alcanzará a la continuidad de Roberto Mosquera. “El fútbol a veces nos demuestra que nosotros podemos pensar de una manera, pero de repente los dirigentes están pensando otra, o están esperando a ver cómo termina el campeonato”, indicó.

PUBLICIDAD

Así fue la celebración de los 'celestes' en el Mansiche luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético en la final - Crédito: Bicolor .

El mensaje de Diego Penny a la dirigencia de Sporting Cristal

Diego Penny consideró que la directiva ‘cervecera’ debe sostener el proceso de Roberto Mosquera. “Los dirigentes tienen que analizar que sus decisiones en los últimos años no han sido buenas”, señaló. El exarquero consideró que la contratación del técnico fue tardía, aunque entendió que terminó por corregir el rumbo deportivo.

El exfutbolista recordó que esta es la tercera experiencia de Mosquera al frente de Sporting Cristal. También destacó que el entrenador logró los campeonatos nacionales de 2012 y 2020. “Denle continuidad, porque es la tercera vez que Roberto dirige a Sporting Cristal. Ha campeonado dos veces, 2012, 2020, y hoy está metiendo a Cristal, claramente dependiendo de otros resultados, pero a una posible semifinal”, acotó.

PUBLICIDAD

El análisis incluyó la conformación del plantel para el siguiente curso. “¿Sporting Cristal tiene hacer una ‘limpieza’ de jugadores? Es normal, pasa todos los años. Pero tienen que hacerle caso a Roberto junto con Julio César, que son dos personas de fútbol", declaró.

El exguardameta también comparó las condiciones económicas de Sporting Cristal con las de Universitario y Alianza Lima. “Cristal no es que no tenga. Cristal tiene para traer jugadores que le permitan competir contra la ‘U’ y contra Alianza. Es verdad, hay diferencia por la taquilla, por sponsors, por muchas cosas; pero Cristal a medio año ha metido jugadores importantes”, añadió.

PUBLICIDAD

Diego Penny pidió la renovación de Roberto Mosquera: “Sporting Cristal tiene para competir ante Universitario y Alianza Lima”

Roberto Mosquera sobre su continuidad en Sporting Cristal

Roberto Mosquera evitó asegurar que continuará en Sporting Cristal en 2027. El DT habló de su futuro tras la obtención de la Copa de la Liga y dejó la resolución en manos de la dirigencia. “Termino contrato a fin de año”, dijo a Bicolor+.

El entrenador explicó que su prioridad está en el cierre de la competencia. “Estamos haciendo lo mejor de nosotros. Ya no depende de nosotros, ya se verá más adelante”, manifestó ante el medio de la FPF.

Mosquera añadió que el equipo todavía tiene una jornada por disputar y depende de otros marcadores para cumplir sus objetivos. Asimismo, valoró el trabajo realizado, aunque no adelantó conversaciones ni condiciones para una eventual renovación.

PUBLICIDAD