Alianza Lima vs Universitario será transmitido por señal abierta

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Universitario de Deportes tomó ventaja en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 al imponerse por 3-1 sobre Alianza Lima. El resultado dejó a las ‘leonas’ en una posición favorable antes del encuentro de vuelta este domingo 22 de noviembre en Matute, en el que buscarán confirmar la conquista del título nacional.

Las ‘blanquiazules’, por su parte, deberá revertir la diferencia en la revancha. Las de José Letelier necesitan ganar la serie para quedarse con esta segunda fase y llevar la definición del campeonato a una instancia adicional.

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Alianza Lima vs Universitario se verá por señal abierta

La final de ida solo fue transmitida por Bicolor+ Premium, pero el clásico de vuelta podrá llegar a todos los hogares peruanos. Se confirmó que América Televisión televisará el choque que definirá al ganador del Torneo Clausura 2026.

Los hinchas podrán seguir la señal abierta a través de los canales 4 y 704 en HD. También vía streaming por América TVGO. Lo mismo por el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que cuenta servicio disponible mediante la plataforma TV360 by Bitel.

América TV transmitirá Alianza Lima vs Universitario por la final vuelta de la Liga Femenina 2026. (Fútbol para ellas)

El acceso a la señal tiene un costo de S/ 6,99. Según la información difundida por la plataforma, los usuarios deben enviar la palabra BICOLOR al número 6363 para completar el registro.

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Además, Infobae Perú seguirá el encuentro desde su sitio web, con un minuto a minuto y las principales incidencias de la final.

¿Qué necesita Universitario para salir campeón de la Liga Femenina 2026?

Universitario de Deportes necesita un empate ante Alianza Lima en Matute para consagrarse campeón nacional de la Liga Femenina. Las leonas asegurarían el Torneo Clausura después de haber ganado el Apertura.

El conjunto crema llega a la final de vuelta con la ventaja conseguida en el primer partido. Un resultado igualado le alcanzará para cerrar la temporada con el título nacional.

Las ‘blanquiazules’ afrontarán el clásico con la obligación de imponerse por tres goles de diferencia. Las blanquiazules requieren ese margen para conquistar el Clausura y forzar una definición adicional por el campeonato.

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Una victoria aliancista con esa diferencia evitaría que Universitario vuelva a celebrar un título en Matute.

Alianza Lima no pudo en la ida y buscará dar vuelta a una serie en la que cae por 3-1. Crédito: Instagram Liga Femenina.

Así quedó el primer clásico de la Liga Femenina 2026

Universitario de Deportes consolidó una ventaja de 3-1 ante Alianza Lima en la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina, tras un partido definido por dos penales y el doblete de Sofía Oxandabarat.

Las leonas abrieron el marcador cerca de los siete minutos. El VAR detectó un golpe de Karla López sobre Luz Campoverde dentro del área y Stephanie Lacoste convirtió la sanción con un remate al ángulo.

Antes del descanso, Universitario amplió la diferencia. Campoverde desbordó por la banda y envió un centro que Cindy Novoa conectó en el segundo palo para asistir a Sofía Oxandabarat, quien quedó sin marca y anotó.

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Las 'cremas' se impusieron 3-1 ante las 'blanquiazules' en la primera final del certamen - Crédito: Bicolor .

La delantera uruguaya volvió a aparecer a los 57 minutos. Un envío largo generó dudas en la defensa aliancista y Oxandabarat aprovechó el rebote del balón dentro del área para definir ante López.

La escuadra de José Letelier descontó seis minutos más tarde. La capitana Allison Azabache ejecutó un penal cruzado hacia el palo derecho de Mía Shalit, que se lanzó al sector opuesto. El resultado dejó a Universitario con una diferencia favorable para la revancha por el Clausura.