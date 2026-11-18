El papa León celebra una misa en las Pampas de Pimentel, durante su regreso a la región donde ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Pimentel (Perú), el 13 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares

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La visita del papa León XIV al Perú, del 11 al 16 de noviembre, estuvo marcada por encuentros multitudinarios, celebraciones religiosas y mensajes dirigidos a distintos sectores de la sociedad. En Lima, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y el Callao, el pontífice habló de los desafíos que enfrenta el país, pero también de sus fortalezas: la fe de su gente, la diversidad cultural, la solidaridad y la capacidad de salir adelante en comunidad.

No fueron únicamente discursos religiosos. En sus intervenciones, el pontífice abordó asuntos que atraviesan la vida cotidiana de los peruanos: la violencia, la corrupción, las desigualdades, el cuidado de los más vulnerables, la educación, el trabajo digno y el impacto de las nuevas tecnologías. Sus palabras estuvieron acompañadas por una dimensión personal: León XIV regresó a una tierra donde vivió como misionero, ejerció su labor pastoral y construyó vínculos que, según dijo, forman parte de su propia historia.

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“Regreso también a mi patria”: el amor de León XIV por el Perú

Desde su primer discurso en el Gran Teatro Nacional, el 11 de noviembre, León XIV dejó claro que su llegada no tenía para él el significado de una visita más. Recordó que su historia con el Perú comenzó mucho antes de ser elegido Papa: llegó como misionero agustino en 1985, compartió la vida de las comunidades y, años después, asumió responsabilidades pastorales en Chiclayo. En 2015 recibió la nacionalidad peruana.

“Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”, expresó ante las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. También recordó las puertas que le abrieron las familias peruanas, las conversaciones compartidas y hasta la comida que conoció durante sus años en el país.

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En ese mismo discurso afirmó que regresaba también a su patria y reconoció que el Perú contribuyó a formarlo como pastor. Incluso aseguró que, si pudiera volver a vivir aquellos años, los recorrería nuevamente con alegría, tanto por sus momentos felices como por las dificultades que encontró.

El papa León XIV fue captado este 16 de noviembre al bendecir a un niño con un vestido de papa, a su llegada a la Base Aérea Las Palmas, donde ofició la misa de cierre de su gira apostólica por América Latina, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Destacó, además, la diversidad cultural del país, sus lenguas originarias, la herencia afroperuana y asiático-peruana, y las expresiones de solidaridad que observó en las comunidades. Para él, el amor a la patria no se limita a una declaración: significa procurar que todos puedan vivir dignamente y estar dispuestos a contribuir al bienestar de los demás.

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La dignidad humana debe estar en el centro de las decisiones

Uno de los mensajes que atravesó varios de sus encuentros fue la defensa de la dignidad de cada persona. En su intervención ante la sociedad peruana, León XIV sostuvo que las decisiones sociales, económicas y políticas deben tener como punto de partida al ser humano, y no tratarlo como una cifra, un instrumento o un recurso.

El papa relacionó este principio con la solidaridad, el bien común y la responsabilidad de las instituciones. También pidió que las autoridades escuchen a las personas, especialmente a quienes viven lejos de los centros donde se toman las decisiones. Detrás de cada trámite o expediente, recordó, hay familias que esperan respuestas para vivir con tranquilidad.

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En ese contexto, habló de la necesidad de combatir la corrupción, la violencia y el individualismo, y de construir instituciones honestas que respondan a las necesidades de la población. También destacó la importancia de proteger a las mujeres, garantizar su participación en la sociedad y evitar que sean víctimas de violencia o explotación.

En su encuentro del 12 de noviembre frente a la Catedral de Lima, insistió en que la diversidad del Perú debe ser motivo de encuentro y no de discriminación. Rechazó las expresiones que ofenden o clasifican a las personas por su apariencia, procedencia o condición social, y llamó a desarmar tanto el lenguaje como las actitudes agresivas.

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Jóvenes: “Ustedes son el signo de esperanza”

En la vigilia de oración celebrada en el Estadio Nacional, el 12 de noviembre, León XIV dirigió un mensaje especial a los jóvenes. Frente a miles de asistentes, les dijo que no necesitaban buscar lejos un signo de esperanza: ellos mismos podían serlo.

El papa León se despide tras presidir una vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios durante su viaje de 12 días por Sudamérica, y regresa a Perú —donde ejerció como misionero y, posteriormente, como obispo de Chiclayo— en el Estadio Nacional de Lima, Perú. 12 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

A partir de un pasaje del Evangelio de san Juan, el pontífice los invitó a preguntarse qué buscan en sus vidas y a no conformarse con respuestas superficiales. También escuchó los testimonios de jóvenes que compartieron sus inquietudes, experiencias y dificultades, y les recordó que el sufrimiento no anula la posibilidad de construir un futuro con sentido.

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Su llamado fue a no perder los sueños, a cultivar la amistad con Jesús y a descubrir la propia vocación. La esperanza, explicó, no consiste en ignorar los problemas, sino en encontrar razones para seguir caminando y comprometerse con los demás.

Días después, desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, volvió a dirigirse a los peruanos con una frase breve que resumió su confianza en el país: “¡Crean en el Perú!”.

Familia, vida y educación: el futuro empieza en el cuidado de los demás

En su encuentro frente a la Catedral de Lima, el Papa también se refirió a la familia y al valor de la vida humana desde sus primeras etapas. Señaló que la vida naciente debe ser acogida y protegida, y presentó a la familia como el espacio fundamental para su desarrollo. En ese mismo mensaje, pidió políticas que favorezcan a las familias, garanticen una educación integral y protejan la dignidad de los trabajadores.

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La familia de León XIV donó una camioneta a una comunidad agustina en Perú| Foto: Difusión

Para León XIV, educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos. Es formar personas capaces de convivir, actuar con honestidad y contribuir a una sociedad más justa. Por eso, pidió que los niños reciban una formación acorde con su dignidad y que las instituciones educativas no pierdan de vista el desarrollo humano.

En Chiclayo, durante su encuentro con la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, profundizó en esa idea. Recordó que la autoridad debe entenderse como servicio, el gobierno como escucha y la educación como un acto de esperanza. A los estudiantes y docentes les pidió buscar la verdad con rigor, sin subordinar el conocimiento a los intereses económicos o a la utilidad inmediata.

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También advirtió que el progreso que ignora la justicia y la dignidad de los trabajadores puede convertirse en una forma de opresión y exclusión.

Inteligencia artificial, redes sociales y el riesgo de perder el pensamiento crítico

La tecnología fue otro de los asuntos presentes en sus discursos. En el Gran Teatro Nacional, León XIV mencionó expresamente la inteligencia artificial y señaló que sus posibilidades para transformar el trabajo y las relaciones humanas deben estar acompañadas de discernimiento y responsabilidad. Pidió que sus beneficios alcancen a todos y que su desarrollo se mantenga al servicio de la dignidad humana, con garantías para prevenir abusos.

En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, retomó el tema desde la educación. Advirtió que la tecnología no siempre es neutral, pues puede reflejar los intereses y las ambiciones de quienes la diseñan y controlan. Por ello, instó a estudiantes y académicos a desarrollar el sentido crítico y buscar una sabiduría que, según dijo, las máquinas y los programas informáticos no pueden tener.

Una representación del Papa León XIV observa imágenes de inteligencia artificial en una pantalla, simbolizando el debate entre tradición y tecnología en el mundo actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su preocupación también alcanzó a las redes sociales y los algoritmos. Durante la conferencia de prensa en el vuelo de regreso a Roma, el 16 de noviembre, afirmó que la sociedad se ha dejado llevar por mecanismos que alimentan la polarización y que esta, en muchas situaciones, ha sido provocada intencionalmente.

El líder de la Iglesia Católica pidió a los periodistas contribuir a superar esas divisiones y advirtió sobre el peligro de normalizar el odio, el lenguaje violento y las fracturas que incluso impiden conversar dentro de las familias. Su invitación fue construir puentes y recuperar el diálogo, con el bien común como horizonte.

Amazonía: proteger la naturaleza también significa cuidar a sus pueblos

En Pucallpa, el 15 de noviembre, León XIV se encontró con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos. Allí puso atención en las dificultades que enfrentan las comunidades de esta región y en la necesidad de escuchar sus historias, reconocer sus derechos y acompañar sus demandas.

El papa León XIV observa una demostración artística durante un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos este domingo, al Boulevard Yarinacocha en Pucallpa (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

Su mensaje vinculó el cuidado de la Amazonía con la defensa de quienes la habitan. La protección de los bosques y los ríos, planteó, no puede separarse de la dignidad de los pueblos originarios ni de sus condiciones de vida. La Iglesia, señaló, debe permanecer cerca de quienes sufren y trabajar por una vida más justa para las comunidades.

El papa también recordó los problemas que afectan a los pueblos amazónicos, entre ellos la violencia, la explotación y las amenazas contra quienes defienden sus territorios. Su llamado fue a no mirar la región únicamente por sus recursos naturales, sino a reconocer a las personas, culturas y comunidades que forman parte de ella.

“Más oasis fraternos y menos desiertos individualistas”: el cuidado de los adultos mayores

Uno de los últimos encuentros de su visita fue en la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. Allí, el 16 de noviembre, León XIV agradeció el trabajo de quienes cuidan a personas mayores y destacó el valor de los espacios que ofrecen protección, compañía y respeto a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Describió el hogar como un “oasis de dignidad” y advirtió que muchas personas pobres y desamparadas siguen necesitando cuidado y protección. Frente a esa realidad, dejó una de las frases más significativas de su visita: “Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas”.

El pontífice pidió que la fe no se quede en palabras, sino que se exprese en acciones concretas. También invitó a las familias, voluntarios, religiosos y organizaciones a cuidar a las personas frágiles y a no permanecer indiferentes ante el abandono, el sufrimiento o el abuso.

Una Iglesia que escucha, camina junto a su pueblo y sirve

En sus encuentros con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales, León XIV recordó que la misión de la Iglesia no puede limitarse a transmitir enseñanzas: debe traducirse en cercanía, escucha y servicio. En Chiclayo, pidió fortalecer una Iglesia sinodal, es decir, una comunidad que camina unida, escucha a sus integrantes y reconoce la diversidad de sus vocaciones y experiencias.

También sostuvo que la autoridad dentro de la Iglesia debe ejercerse como servicio y que la participación de los laicos no es una concesión, sino una expresión de su condición de bautizados. A los obispos les pidió permanecer cerca de la gente, acompañar a quienes sufren y abrir espacios para sanar divisiones.

Durante la conferencia de prensa de regreso a Roma, además, se refirió a las víctimas de abusos en la Iglesia. Señaló que la cercanía debe traducirse en prevención, acompañamiento y compromiso para que las personas afectadas puedan encontrar justicia y para evitar que esos delitos se repitan.

La fe debe convertirse en acciones y compromiso con el prójimo

En la misa celebrada en la explanada de Pampas de Pimentel, en Chiclayo, y en sus posteriores encuentros pastorales, el pontífice insistió en que la fe debe reflejarse en la manera de vivir y relacionarse con los demás. No basta con profesar una creencia: es necesario expresarla mediante la caridad, el servicio y la atención a quienes más lo necesitan.

El papa León XIV saluda a su llegada a la Base Aérea Las Palmas en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

En su homilía de despedida, celebrada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, retomó ese mensaje al recordar que la autoridad de Cristo no se parece al poder del mundo, porque se manifiesta en el amor y el servicio. También evocó a santo Toribio de Mogrovejo, cuya labor pastoral contribuyó a arraigar la fe cristiana en el Perú, y destacó su capacidad para escuchar, dialogar y reconocer las diferencias.

El papa invitó a los peruanos a continuar esa misión desde sus propias comunidades: construir relaciones fraternas, valorar la diversidad y llevar un mensaje de paz. “Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa!”, expresó al final de la celebración.

“El pueblo peruano también es mi pueblo”: la despedida de León XIV

La última misa de su visita estuvo acompañada de un mensaje que resumió el vínculo que el pontífice quiso transmitir durante esos días. “Al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!”, manifestó ante los miles de asistentes reunidos en Las Palmas.

En su agradecimiento, recordó los rostros de los niños que lo saludaron en las calles y plazas, la alegría de los jóvenes, la calidez de las familias y la ternura de los adultos mayores. También mencionó los cantos, las danzas y las expresiones de devoción que encontró en las distintas regiones que recorrió.

“Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad, una familia”, afirmó. Y añadió una frase que volvió a poner de manifiesto el lugar que ocupa el país en su historia personal: “Aquí me enseñaron a ser ‘obispo’ y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”.

Antes de partir, León XIV agradeció a quienes hicieron posible su visita y pidió que los peruanos continuaran unidos en la oración. Su despedida fue también una forma de renovar el afecto que había expresado desde su llegada: “¡Que Dios te bendiga, mi Perú!