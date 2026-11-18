El ministro del Interior, César Astudillo, anunció un plan de reforma integral para modernizar la Policía Nacional del Perú y modificar su régimen disciplinario.

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El Ministerio del Interior informó que gestiona ante el Ministerio de Economía y Finanzas la entrega de más de S/450 millones para pagar la bonificación correspondiente “por alto riesgo a la vida” del personal de la Policía Nacional del Perú que participó en zonas declaradas en estados de emergencia entre abril y los primeros días de noviembre de 2026.

Según el comunicado emitido por el Mininter, el pasado 9 de noviembre se envió la actualización de un pedido de recursos adicionales al MEF. Los fondos están destinados a los agentes de la PNP que fueron parte de las operaciones desplegadas durante esas medidas de excepción.

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El ministerio señaló que el MEF asumió el compromiso de atender el financiamiento de los pagos durante noviembre. Para ello, esa entidad tramita un proyecto de decreto supremo que autorice los recursos necesarios.

Mininter anuncia pago de bono de S/ 450 millones “por alto riesgo a la vida” para policías que trabajaron en zonas en emergencia. (Foto: Mininter)

Destacan a la PNP por acciones durante visita del papa León XIV

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo Salcedo, destacó el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante los seis días de visita del papa León XIV. El reconocimiento llegó tras un operativo que movilizó a más de 37 mil agentes en varias ciudades y combinó escoltas motorizadas, controles de tránsito y anillos de protección en los recorridos oficiales.

Astudillo señaló que el despliegue permitió mantener el orden público, resguardar las actividades programadas y atender los desplazamientos del pontífice. El ministro atribuyó ese resultado a la preparación de oficiales, suboficiales y personal policial, quienes participaron en jornadas desarrolladas en Lima, Lambayeque, Cusco y Pucallpa, según informó su despacho al finalizar la agenda papal nacional.

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El titular del Interior sostuvo que el servicio policial representó una prueba de capacidad operativa y organizativa para la institución. También extendió su reconocimiento a los agentes que integraron el esquema de seguridad, desde los equipos asignados a rutas y accesos hasta quienes acompañaron las comitivas oficiales en cada punto del recorrido programado en Perú.

“Se está haciendo mucho porque nuestros equipos, no solamente de inteligencia, sino los operativos y como dice, no solamente estamos en la seguridad del Papa, hemos estado en todas el control de las amenazas y la lucha contra el crimen. Esto es a diario y esperamos terminar de controlarlo porque es una amenaza que, bueno, viene de hace muchísimo tiempo, pero la estamos combatiendo. Tengan fe, tengan confianza que eso se va a hacer”, afirmó el ministro Astudillo en contacto con la prensa.

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Ministro Astudillo destaca desarticulación de organizaciones criminales

Al ser consultado sobre los grupos criminales que fueron desarticuladas, el titular del Mininter afirmó que hasta el momento se capturó a más de 500 bandas criminales y 14 organizaciones criminales. “La más importante ha sido la de la captura de Johnson Pulpo, que fue un hecho realmente trascendental en la lucha contra la criminalidad”.

Por otro lado, el ministro indicó que el gobierno sigue trabajando en colaboración con otras organizaciones como la Unión Europea, el FBI, además de la DEA, para fortalecer las acciones en contra de la inseguridad ciudadana.