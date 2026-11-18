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El regreso de Don Omar a Lima incluirá dos paquetes especiales para los asistentes que busquen ingresar antes al Estadio Nacional y recibir artículos vinculados a la gira. El cantante puertorriqueño se presentará el 28 de octubre de 2027 como parte de The Last King World Tour Latam 2027, con localidades convencionales y experiencias denominadas Kingdom VIP.

Los paquetes Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2 tendrán un acceso sin numeración, según la información difundida por la producción. Ambos incluirán ingreso anticipado y artículos promocionales, aunque también establecen que la participación del artista en las actividades asociadas no está confirmada.

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La preventa para el concierto comenzará el jueves 19 de noviembre desde las 10:00 a través de Teleticket. Los clientes de Interbank podrán acceder a precios preferenciales en las zonas habilitadas, con descuentos de hasta 15%, sujetos al stock disponible en cada localidad.

El espectáculo marcará el retorno de William Omar Landrón, nombre real de Don Omar, a los escenarios peruanos después de varios años. La presentación reunirá canciones de las distintas etapas de su carrera, desde los éxitos que impulsaron el reguetón en los años 2000 hasta títulos posteriores que mantuvieron su presencia en radios y plataformas digitales.

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¿Qué incluyen los paquetes Kingdom VIP para el concierto de Don Omar?

El paquete Kingdom VIP 2 tendrá un valor de S/ 1.075. Esta modalidad contempla el acceso anticipado a la zona General, además de un kit de artículos de la gira que incluye un póster y un polo.

La información difundida para el evento menciona una participación del artista como posible beneficio de la experiencia, pero precisa que esa actividad no se encuentra confirmada. Por ello, los compradores deberán considerar que el paquete no garantiza un encuentro, saludo o interacción directa con Don Omar.

El paquete Kingdom VIP 1 costará S/ 1.730. Los asistentes con esta entrada podrán acceder a las áreas Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2, además de recibir los beneficios establecidos para el segundo paquete, entre ellos el ingreso anticipado y los artículos promocionales.

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Don Omar confirma concierto en el Estadio Nacional

La organización indicó que los boletos de ambas experiencias no tendrán asiento asignado. Esto significa que el ingreso estará sujeto al orden de llegada, a las indicaciones de seguridad y a la distribución que establezcan la producción y Teleticket antes de la fecha del show.

Las entradas para el Estadio Nacional tendrán seis zonas convencionales

Además de las experiencias VIP, el concierto contará con entradas para las zonas VIP, General, tribuna Norte y sectores numerados en Oriente y Occidente. La venta anticipada con tarjetas Interbank ofrecerá valores reducidos frente a la tarifa regular.

La entrada de menor precio será la de tribuna Norte, que costará S/ 130 durante la preventa y S/ 151 en la venta regular. La zona General tendrá un valor de S/ 230 con el beneficio de Interbank y de S/ 265 una vez finalizada la promoción.

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Para el área VIP, el precio anunciado es de S/ 340 en preventa y S/ 392 en la tarifa completa. Los sectores Occidente 1 numerado y Oriente 1 numerado estarán disponibles por S/ 320 en la primera etapa y por S/ 370 en la venta regular.

Precio de entradas para ver a Don Omar. Teleticket

En el caso de Occidente 2 numerado y Oriente 2 numerado, los boletos costarán S/ 270 con el descuento anticipado y S/ 312 después de la promoción. La preventa con tarjetas Interbank comenzará el 19 de noviembre a las 10:00, por medio de Teleticket.

La organización no ha precisado la duración de la promoción para todas las zonas. El descuento dependerá de la disponibilidad asignada a cada sector, por lo que los precios regulares entrarán en vigencia cuando se agote el stock de preventa o finalice la etapa anunciada.

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Don Omar volverá a Lima con The Last King World Tour Latam 2027

Don Omar llegará a la capital peruana con una gira que recupera el nombre de su primer álbum, “The Last Don”, publicado en 2003. El título también alude a uno de los apelativos que lo acompañaron desde los inicios de su carrera en la música urbana.

El artista puertorriqueño inició su trayectoria discográfica a comienzos de los años 2000 y se convirtió en una de las figuras asociadas a la expansión internacional del reguetón. Su catálogo incluye álbumes como “The Last Don”, “King of Kings”, “iDon” y “Meet the Orphans”.

El repertorio definitivo para el Estadio Nacional aún no ha sido anunciado. Sin embargo, el show podría incluir canciones como “Dale Don Dale”, “Pobre Diabla”, “Dile”, “Salió el Sol”, “Virtual Diva”, “Taboo”, “Bandoleros” y “Ella y Yo”, de acuerdo con las distintas etapas de su carrera.

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También figuran entre sus éxitos “Reggaetón Latino”, “Hasta Abajo”, “Sexy Robótica”, “Angelito”, “Guaya Guaya”, “Dutty Love”, “Ayer la Vi” y “Hasta Que Salga el Sol”. “Danza Kuduro”, grabada junto al cantante portugués Lucenzo, es uno de sus temas de mayor alcance internacional.

Don Omar confirma concierto en Lima para 2027 y anuncia preventa para fanáticos