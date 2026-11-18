Selección peruana subió en el ranking FIFA tras victoria ante Bolivia: este es su nuevo puesto en el mundo.

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La selección peruana puso fin a su sequía de triunfos el viernes 13 de noviembre, cuando venció 2-0 a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, en un amistoso internacional por la fecha FIFA 2026.

La victoria no solo permitió que el equipo de Mano Menezes recuperara confianza tras cuatro partidos sin ganar, sino que también tuvo un impacto favorable en el ranking FIFA.

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En la más reciente actualización de la clasificación mundial, Perú ascendió un escalón y se ubicó en el puesto 52. No obstante, la ‘bicolor’ permanece lejos de su mejor posición histórica y, entre las selecciones sudamericanas, solo supera a Bolivia.

La selección nacional se mantiene por detrás de Argentina (2), Brasil (7), Colombia (10), Uruguay (20), Ecuador (24), Paraguay (31), Venezuela (50) y Chile (51).

Perú se ubica en el puesto 52 del ranking FIFA. Créditos: Momento Deportivo.

Top 10 del mundo

España: 2004,48 puntos Argentina: 1966,13 puntos Francia: 1950,82 puntos Inglaterra: 1938,90 puntos Marruecos: 1809,37 puntos Portugal: 1801,28 puntos Brasil: 1800,91 puntos Bélgica: 1790,37 puntos Países Bajos: 1774,06 puntos Colombia: 1735,90 puntos

Así fue el triunfo de Perú ante Bolivia

Perú venció 2-0 a Bolivia en el estadio Alejandro Villanueva, en un amistoso internacional por la fecha FIFA, el último partido oficial de la selección en 2026. Fue la segunda victoria de Mano Menezes en ocho encuentros al frente de la ‘bicolor’ y la primera que consiguió como local. El próximo duelo preparatorio oficial está previsto para marzo de 2027.

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Gianluca Lapadula abrió el marcador a los 12 minutos y Maxloren Castro selló el triunfo a los 86. El estadio de Matute no lució lleno, aunque los asistentes respaldaron a la ‘blanquirroja’ durante el encuentro. Además, Erinson Ramírez debutó con Perú y dejó una actuación que generó buenas sensaciones.

La 'bicolor' derrotó 2-0 a la 'verde' en choque preparatorio de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas - Crédito: Bicolor .

Próximo partido de Perú

El próximo desafío de la selección peruana será ante Panamá. La ‘bicolor’ enfrentará al combinado centroamericano el miércoles 9 de diciembre, desde las 18:00 horas de Perú, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

El amistoso marcará el cierre de actividades del equipo dirigido por Mano Menezes en 2026. La convocatoria apunta a preparar al plantel para competir tanto en Lima como en Cusco, con la intención de que los futbolistas se adapten a las exigencias de ambas sedes.

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“Hemos conversado, aprovechamos esta convocatoria para conversar con algunos jugadores, encaminar esa posibilidad de estar con nosotros en diciembre, periodo en que vamos a estar reunidos para jugar con Panamá”, declaró el técnico brasileño en conferencia de prensa.

El encuentro será transmitido en señal abierta por América Televisión, a través de los canales 4 y 704 HD, y también podrá verse en la plataforma América TVGO. Los hinchas tendrán acceso mediante diferentes aparatos tecnológicos.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura del amistoso a través de su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, las principales incidencias y las declaraciones de los protagonistas.

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Próximo partido de Perú tras triunfo frente Bolivia por fecha FIFA. (La Bicolor)

Los resultados de Perú en la era Mano Menezes

Mano Menezes ha dirigido nueve partidos al frente de la selección peruana y consiguió dos victorias. Los otros siete encuentros terminaron en cinco derrotas y dos empates.

Senegal 2-0 Perú (Amistoso)

Perú 2-2 Honduras (Amistoso)

Haití 1-2 Perú (Amistoso)

Perú 1-3 España (Amistoso)

Estados Unidos 4-1 Perú (Amistoso)

México 1-1 Perú (Amistoso)

Canadá 2-0 Perú (Amistoso)

Colombia 2-0 Perú (Amistoso)

Perú 2-0 Bolivia (Amistoso)