El periodista César Vivar contó una información sobre la continuidad del futbolista peruano en Al Wasl tras el interés de Alianza Lima y Universitario. (Video: Doble Punta)

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El nombre de Renato Tapia y su futuro ha sonado durante las últimas semanas, no solo por su probable regreso a la selección peruana en marzo del 2027, según adelantó el técnico Mano Menezes, sino también porque podría cambiar de club a fin de año. El mediocampista tiene vínculo vigente con Al Wasl y su situación ya despertó consultas desde la Liga 1.

El periodista César Vivar informó en el programa de YouTube, Doble Punta, que el contrato del volante peruano con el club de Emiratos Árabes Unidos se extiende hasta junio del 2027. Por esa razón, desde diciembre podrá conversar con otras instituciones sin infringir el reglamento de la FIFA, ya que entrará en los últimos seis meses de su acuerdo.

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La posibilidad de una salida del ‘Cabezón’ del fútbol emiratí tomó fuerza ante el interés de Universitario de Deportes y Alianza Lima, dos equipos que preguntaron por su panorama. “Fui con Thiago, el nombre del agente de Renato Tapia, que ya ha tenido acercamiento con clubes peruanos, léase Universitario de Deportes y Alianza Lima. Pero simplemente ‘oye, ¿qué posibilidades ves? ¿Qué tan factible es que ya Renato quiera estar en el Perú?’ Fue simplemente una consulta", dijo el comunicador.

Según detalló Vivar, los dirigentes que tuvieron comunicación con el agente fueron Franco Navarro Mandayo, Martín Kohatsu y Antonio García Pye. El acercamiento se limitó a una conversación exploratoria sobre el futuro profesional del jugador.

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Los motivos que complican la llegada de Renato Tapia a la Liga 1: “Su representante tuvo acercamientos con Alianza Lima y Universitario”

Los motivos por los que Renato Tapia no jugaría en la Liga 1

El principal obstáculo para un retorno inmediato de Renato Tapia al fútbol peruano es familiar. César Vivar sostuvo que la distancia con sus afectos vuelve difícil una llegada a Lima, incluso si el jugador logra desvincularse de Al Wasl antes de que venza su contrato. “Logísticamente, por un tema familiar, para el futbolista es muy difícil estar en el Perú. Afectivamente es muy difícil”, contó.

El periodista comparó ese escenario con el caso de Gianluca Lapadula a inicios de año. La diferencia, explicó, es que el ‘Bambino’ llegó acompañado por su esposa y sus tres hijas, una condición que modificó la adaptación familiar del atacante. En cambio, Tapia tiene una pareja, un hijo pequeño en Perú, una hija en Vigo y otra hija pequeña con su actual pareja. Esa distribución de su entorno familiar convierte a Lima en un destino complejo, ya que implicaría alejarse de España y de parte de sus afectos.

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Vivar planteó que la decisión del jugador no depende solo del interés que puedan mostrar los grandes clubes de la Liga 1. La cuestión afectiva pesa en la evaluación y reduce las opciones de que acepte disputar el campeonato nacional, el que no jugó debido a que su debut profesional se dio en Twente de Países Bajos.

Renato Tapia viene de jugar ocho partidos en la temporada 2026/2027 con Al Wasl. - créditos: Al Wasl

El periodista señaló que en Al Wasl dan por descontada una salida a fin de año. El futbolista buscaría llegar a un acuerdo para terminar su vínculo antes de junio. “Casi imposible que venga al fútbol peruano, por lo menos, en la primera mitad del 2027”, afirmó. El comunicador aclaró que en el fútbol no se puede descartar ningún escenario, aunque hoy la opción de la Liga 1 parece lejana.

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La salida de Renato Tapia podría resolverse en enero si prosperan las conversaciones con su actual club. Su representante viajará a Dubái esta semana para participar de una reunión que puede definir parte del panorama del volante. “La idea es encontrar una liga competitiva donde pueda desarrollarse y estar cerca a sus afectos”, sostuvo César Vivar.