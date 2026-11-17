El futbolista argentino se refirió al duelo clave del 'papá' ante el elenco 'celeste' en la última fecha del Torneo Clausura 2026. (Video: Conexión Cienciano)

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Cienciano se jugará la clasificación internacional este domingo 22 de noviembre, cuando visite a Sporting Cristal en la última fecha del Torneo Clausura. El partido será trascendental para ambos clubes: los ‘rimenses’ todavía tienen opciones en la definición del certamen y el ‘papá’ busca asegurar su presencia en la Copa Sudamericana 2027.

Neri Bandiera hizo un balance positivo de la temporada, aunque reconoció la tensión que rodea al desenlace. “Terminamos con un poco de nervios por el tema de la clasificación a la Copa y demás. Pero la verdad que he disfrutado mucho un año hermoso en todo sentido. Obviamente que hemos pasado momentos no muy lindos, pero creo que mayormente fueron muy bonitos con el equipo, con la gente”, dijo en Conexión Cienciano.

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Para el atacante argentino, la temporada tuvo un valor especial por el acompañamiento que recibió el equipo en Cusco y durante sus compromisos de mayor exigencia. “Hemos jugado a estadio lleno muchos partidos, hemos hecho historia por momentos contra rivales que hace algunos años eran campeones de América”, remarcó.

Neri Bandiera le anotó a Botafogo en Cusco con Cienciano en la Copa Sudamericana 2026. - créditos: REUTERS/Martin Fonseca

La participación en la Copa Sudamericana quedó como una de las referencias del año para Cienciano, que alcanzó los cuartos de final y compitió contra adversarios de trayectoria internacional, una experiencia que Neri Bandiera vinculó con la respuesta del público.

“El balance es muy lindo. Disfruté mucho junto a la gente de Cienciano, a mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, prensa, todos. Y trataremos de darles un broche de oro ahora el domingo que tenemos una final ahí con Cristal y jugarla como tal”, comentó.

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Neri Bandiera sobre el duelo ante Sporting Cristal

Por otro lado, Neri Bandiera anticipó que Cienciano no llegará al estadio Alberto Gallardo como un espectador de la lucha por el Torneo Clausura, y aprovechó para lanzarle una advertencia a Sporting Cristal.

“Sabemos que todo el mundo está mirando más a Cristal que a nosotros porque se está jugando el torneo, pero nosotros no queremos estar de paso ni ser el pavo de la fiesta, como se dice. Nosotros queremos hacer nuestro trabajo, nuestra final, asegurar lo que buscamos, que siempre es una clasificación”, precisó.

“No queremos ser el pavo de la fiesta”: la tajante advertencia de Neri Bandiera de cara al duelo de Cienciano ante Sporting Cristal

El futbolista de 37 años resaltó que Cienciano debe tener presencia habitual en torneos internacionales. “Este club merece estar siempre en un evento internacional. Hay varios que no quieren que Cienciano esté, porque saben lo que significa Cienciano en una Copa Sudamericana”, enfatizó.

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Bandiera evitó proyectarse más allá de la jornada del domingo y sostuvo que el grupo está concentrado exclusivamente en el duelo ante Sporting Cristal. “Ojalá que lleguemos al domingo ya clasificados, pero si tenemos que sacar resultados, lo jugaremos, como dije, como una final para lograrlo y después ir al receso con un poco más de tranquilidad”, agregó.

Los resultados que Cienciano necesita para clasificar a la Copa Sudamericana 2027

La tabla acumulada mantiene abierta la lucha por los cupos de la Copa Sudamericana 2027. Cienciano suma 50 puntos y comparte la disputa con Sporting Cristal, Sport Huancayo y Alianza Atlético, mientras que Cusco FC ya aseguró su clasificación.

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El triunfo ante los ‘rimenses’ es el escenario más favorable para el equipo cusqueño. Con esos tres puntos, Cienciano alcanzaría 53 unidades y superaría a su rival directo, además de reducir su dependencia de los resultados que registren los otros clubes involucrados.

Un empate también mantendría al conjunto imperial en carrera, aunque lo obligaría a mirar lo que ocurra en otros encuentros. El ‘rojo matador’ enfrentará a Universitario de Deportes en simultáneo, mientras que los ‘churres’ todavía tiene pendiente su partido ante Melgar.

Una derrota dejaría al ‘papá’ expuesto a los movimientos de sus perseguidores. En ese caso, el desenlace dependería de la ubicación final de los equipos que compiten por los puestos internacionales y de cómo queden distribuidos los cupos entre la Libertadores y la Sudamericana.

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La situación tiene una particularidad adicional: Sporting Cristal y Sport Huancayo también cuentan con posibilidades matemáticas de ganar el Clausura. Ese desenlace puede modificar la asignación de plazas internacionales y afecta de forma directa a los equipos que pelean en la zona media-alta de la tabla acumulada.